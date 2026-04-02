સામાન્ય માણસના ખિસ્સા પર પડશે ભાર! પેટ્રોલ બાદ હવે સાબુ, સોડા અને તેલ થશે મોંઘા
નુવામાના અહેવાલ મુજબ, પેટ્રોલ અને ડીઝલ પછી સાબુ, સોડા અને રસોઈ તેલ હવે 4% સુધી મોંઘા થશે; નવી કિંમતો એપ્રિલથી અમલમાં આવશે.
Published : April 2, 2026 at 3:52 PM IST
નવી દિલ્હી: આવનારા દિવસો સામાન્ય ભારતીય ગ્રાહકો માટે આર્થિક રીતે પડકારજનક બની શકે છે. પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં તાજેતરના વધઘટને પગલે, રોજિંદા વપરાશની વસ્તુઓ (FMCG) ના ભાવ પણ વધવાના છે. નુવામા ઇન્સ્ટિટ્યૂશનલ ઇક્વિટીઝના તાજેતરના અહેવાલ મુજબ, FMCG કંપનીઓ નાણાંકીય વર્ષ 2027 ના પ્રથમ ત્રિમાસિક ગાળાથી તેમના ઉત્પાદનોના ભાવમાં વધારો કરવાની તૈયારી કરી રહી છે.
ભાવ કેમ વધી રહ્યા છે?
અહેવાલ મુજબ, આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં તીવ્ર વધારો અને ડોલર સામે રૂપિયાના નબળા પડવાથી ઇનપુટ ખર્ચ પર નોંધપાત્ર દબાણ આવ્યું છે. ક્રૂડ ઓઇલ હાલમાં પ્રતિ બેરલ US$100 ની નજીક ટ્રેડ થઈ રહ્યું છે, જેના કારણે પોલીપ્રોપીલિન અને પોલિઇથિલિન જેવા પેટ્રોકેમિકલ ઉત્પાદનોની કિંમતમાં વધારો થયો છે. આનો ઉપયોગ સાબુ, ડિટર્જન્ટ અને અન્ય ઉત્પાદનો માટે સખત પેકેજિંગ અને કેપ્સના ઉત્પાદનમાં થાય છે. પેકેજિંગ ખર્ચ FMCG કંપનીના કુલ ખર્ચના આશરે 15% થી 20% જેટલો થાય છે.
વધારો કેટલો થશે અને તે ક્યારે લાગુ કરવામાં આવશે?
નુવામાનો અંદાજ છે કે જો કાચા માલના ભાવમાં હાલનો ઉછાળો ચાલુ રહેશે, તો નાણાંકીય વર્ષ 2027 ના પ્રથમ ક્વાર્ટર (એપ્રિલ-જૂન 2026) માં ભાવ ઓછામાં ઓછા 3% થી 4% વધશે. કંપનીઓ પાસે હાલમાં 30 થી 45 દિવસનો ઇન્વેન્ટરી સ્ટોક છે, તેથી નાણાંકીય વર્ષ 2026 ના ચોથા ક્વાર્ટર પર અસર મર્યાદિત રહેશે. જોકે, જૂનો સ્ટોક ખતમ થતાંની સાથે જ નવા દરો લાગુ કરવામાં આવશે.
આ સેક્ટરો પર પડશે સૌથી વધુ અસર
સૌથી વધુ માર પેઈન્ટ, ખાદ્ય તેલ, સાબુ અને ડિટર્જન્ટ સેક્ટર પર પડવાનો છે.
- પેઈન્ટ ઈન્ડસ્ટ્રી: એશિયન પેઇન્ટ્સ અને બર્જર પેઇન્ટ્સ જેવી કંપનીઓએ કિંમતોમાં ફેરફાર કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે, કારણ કે તેમના લગભગ 40% કાચા માલ ક્રૂડ ઓઇલ ડેરિવેટિવ્ઝ સાથે જોડાયેલા છે.
- સાબુ અને ડિટર્જન્ટ: પામ ઑઈલ અને પેકેજિંગ મટિરિયલ મોંઘું થવાથી તેની કિંમતો વધવી નક્કી છે.
- ખાદ્યતેલ: વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાઓને કારણે ખાદ્યતેલની કિંમતોમાં પણ ઉછાળો આવવાની શક્યતા છે.
ઉનાળાના ઉત્પાદનો વાતાવરણની માર
રિપોર્ટમાં એ પણ નોંધવામાં આવ્યું છે કે માર્ચ દરમિયાન ઉત્તર અને પૂર્વ ભારતમાં કમોસમી વરસાદથી ટેલ્કમ પાવડર, આઈસ્ક્રીમ અને ઠંડા પીણા જેવા ઉનાળાના ઉત્પાદનોની માંગ પર અસર પડી છે. આનાથી વરુણ બેવરેજીસ અને યુનાઇટેડ બ્રુઅરીઝ જેવી કંપનીઓના ચોથા ક્વાર્ટરના વેચાણ પર અસર પડી શકે છે.
વૈશ્વિક કટોકટીની અસર
મધ્ય પૂર્વમાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષે ડાબર અને ઇમામી જેવી કંપનીઓ માટે ચિંતા વધારી છે, કારણ કે તેમના કુલ વેચાણનો આશરે 6% આ પ્રદેશમાંથી આવે છે. વધુમાં, વધતા વીમા અને શિપિંગ ખર્ચ સમગ્ર ગ્રાહક ક્ષેત્ર પર વધારાનું દબાણ લાવી રહ્યા છે.
