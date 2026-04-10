તમે પણ સોશિયલ મીડિયા જોઈને શેર ખરીદો છો? NSEએ આપી ચેતવણી ભૂલ ભારે પડી શકે!
NSE એ રોકાણકારોને ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર ગેરકાયદેસર સ્ટોક ટિપ્સ અને ગેરંટીકૃત વળતર આપતા છેતરપિંડી કરનારાઓથી સાવધ રહેવાની કડક ચેતવણી આપી છે.
Published : April 10, 2026 at 4:21 PM IST
મુંબઈ: નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE)એ સોશિયલ મીડિયા અને ડિજિટલ પ્લેટફોર્મના માધ્યમથી ગેરકાયદેસર રીતે શેર માર્કેટ ટિપ્સ આપવા અને 'ગેરંટીડ રિટર્ન'ની લાલચ આપવા અને છેતરપિંડી કરનારાઓ અંગે રોકાણકારો અને ટ્રેડર્સને કડક ચેતવણી આપી છે. એક્સચેન્જે સ્પષ્ટતા કરી છે કે રોકાણકારોએ આવા અનધિકૃત વ્યક્તિઓથી દૂર રહેવું જોઈએ, કારણ કે શેરબજારમાં ખાતરીપૂર્વક વળતરનું વચન આપવું એ કાયદાની વિરુદ્ધ છે.
બે મોટા છેતરપિંડીના કેસોનો પર્દાફાશ
NSEએ પોતાની એડવાઈઝરીમાં ખાસ કરીને બે કેસોને પ્રકાશિત કર્યા છે જેમાં રોકાણકારોને તેમના જાળમાં ફસાવવાનો પ્રયાસ કરાઈ રહ્યો હતો:
'નીતિન' અને 'એવરીડે પાવર ઓફ સ્ટોક્સ'
એક્સચેન્જની ધ્યાનમાં આવ્યું છે કે 'નીતિન' નામની એક વ્યક્તિ ટેલીગ્રામ પર આ નામથી એક ચેનલ ચલાવી રહ્યો છે. તે લોકોને સ્ટોક ટિપ્સ આપવા, રોકાણ પર ચોક્કસ રિટર્નનો વાયદો કરવા અને રોકાણકારોને ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટ્સ પોતે હેન્ડલ કરવાની (એકાઉન્ટ હેન્ડલિંગ સર્વિસ)ની ગેરકાયદેસર રીતે ઓફર કરી રહ્યો હતો.
'સત્યેન્દ્ર દુબે' અને 'વેલ્થ ટ્રેડિંગ'
બીજા કિસ્સામાં, એક્સચેન્જે સત્યેન્દ્ર દુબે નામના વ્યક્તિને ફ્લેગ કર્યો છે. આ વ્યક્તિ 'વેલ્થ ટ્રેડિંગ' નામની સંસ્થા સાથે સંકળાયેલી છે અને ફેસબુક અને ઇન્સ્ટાગ્રામ જેવા વિવિધ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર તેમજ મોબાઇલ એપ્લિકેશન દ્વારા 'ડબ્બા ટ્રેડિંગ' (ગેરકાયદેસર સમાંતર ટ્રેડિંગ) માટે નેટવર્ક ચલાવી રહી છે.
એક્સચેન્જે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું છે કે, આ બંને વ્યક્તિઓમાંથી કોઈ પણ ટ્રેડિંગ સભ્ય તરીકે NSE ના કોઈપણ રજિસ્ટર્ડ સભ્ય સાથે સંકળાયેલા નથી, કે તેઓ અધિકૃત વ્યક્તિ તરીકે નોંધાયેલા નથી.
રોકાણકારો માટે મુખ્ય સલાહ
આઈડી અને પાસવર્ડ શેર કરશો નહીં
એનએસઈએ રોકાણકારોને વિનંતી કરી છે કે તેઓ ક્યારેય સંવેદનશીલ ક્રેડેન્શિયલ્સ જેમ કે તેમના યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ કોઈપણ તૃતીય પક્ષ સાથે શેર ન કરે.
તમારા બ્રોકરને ચકાસો
કોઈપણ બ્રોકર અથવા નાણાકીય સલાહકાર સાથે જોડાતા પહેલા, તેમના ક્રેડેન્શિયલ્સ અને અધિકૃતતા ચકાસો. રોકાણકારો આ હેતુ માટે NSE ની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ 'Know/Locate Your Stock Broker' સુવિધાનો ઉપયોગ કરી શકે છે.
જોખમો અને નુકસાન
એક્સચેન્જે સ્પષ્ટ ચેતવણી જારી કરી છે કે જો કોઈ રોકાણકાર આવી અનધિકૃત અને ગેરકાયદેસર રોકાણ યોજનાઓમાં નાણાંનું રોકાણ કરે છે, તો તેઓ સંપૂર્ણપણે પોતાના જોખમે આવું કરે છે. એક્સચેન્જ આવી કોઈપણ પ્રવૃત્તિને માન્યતા આપતું નથી.
સૌથી અગત્યનું, જો આવા ગેરકાયદેસર પ્લેટફોર્મ પર કોઈ વિવાદ અથવા નાણાકીય નુકસાન થાય છે, તો રોકાણકારો એક્સચેન્જની સત્તાવાર સુરક્ષા પદ્ધતિઓનો લાભ લઈ શકશે નહીં. આમાં રોકાણકાર પ્રોટેક્શન ફંડ, વિવાદ નિવારણ સેવાઓ અને સત્તાવાર ફરિયાદ નિવારણ પદ્ધતિઓનો સમાવેશ થાય છે. તેથી, રોકાણકારોએ ખાતરી કરવી જોઈએ કે તેઓ ફક્ત સેબી-રજિસ્ટર્ડ સલાહકારો દ્વારા બજારમાં સુરક્ષિત રીતે રોકાણ કરે છે.
