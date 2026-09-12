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17 સપ્ટેમ્બરથી ખુલી રહ્યો છે NSEનો IPO, એપ્લાય કરતા પહેલા જાણો જરૂરી વાતો

NSE IPO 17 સપ્ટેમ્બરથી 21 સપ્ટેમ્બર સુધી ખુલ્લુ રહેશએ, તેનું પ્રાઇસ બેન્ડ ₹1700-1785 નક્કી થયું છે અને લિસ્ટિંગ 24 સપ્ટેમ્બરને BSE નક્કી થશે.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (getty image)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 12, 2026 at 11:37 AM IST

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હૈદરાબાદ: નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE)ના અપેક્ષિત IPOની રાહ હવે પૂરી થઇ ગઇ છે. NSE IPO 17 સપ્ટેમ્બર 2026થી સબ્સક્રિપ્શન માટે ખુલશે. બજાર નિયમનકાર SEBI તરફથી અંતિમ મંજૂરી મળ્યા બાદ, એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટે આ મેગા ઇનિશિયલ પબ્લિક ઓફરિંગની ઓફિશિયલ તારીખ અને પ્રાઇસ બેન્ડની જાહેરાત કરી છે. રોકાણકારો આ પબ્લિક ઇશ્યૂમાં 21 સપ્ટેમ્બર 2026 સુધી પૈસા લગાવી શકશે.

₹22,561 કરોડની કૂલ ઇશ્યૂ સાઇઝ

NSEએ આ મેગા IPO માટે પ્રતિ ઇક્વિટી શેરનો પ્રાઇસ બેન્ડ ₹1700થી ₹1785 નક્કી કર્યું છે. ઉપરી પ્રાઇસ બેન્ડના આધાર પર કંપનીની કૂલ વેલ્યૂએશન ₹4.42 લાખ કરોડ આંકવામાં આવી છે. જોકે, રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટ્સ (RHP) અનુસાર, NSEએ પોતાની ઓફર ફોર સેલ (OFS)ના આકારમાં આશરે 15% કાપ મુક્યો છે. હવે આ ઇશ્યૂ ₹22,561.57 કરોડનો હશે જેમાં વર્તમાન શેર ધારકો દ્વારા 12.64 કરોડ શેરનું વેચાણ કરવામાં આવશે. આ ઓફર ફોર સેલ (OFS) છે, માટે IPOમાંથી મળનારી રકમ વેચનારા શેર ધારકો (જેમ કે SBI,LIC વગેરે)ને મળશે, એક્સચેન્જ પાસે કોઇ નવી મૂડી નહીં આવે.

રિટેલ રોકાણકારો માટે લોટ સાઇઝ અને કોટા

આ IPO હેઠળ એક લોટમાં 8 શેર સામેલ કરવામાં આવ્યા છે જેને કારણે રિટેલ રોકાણકારોને ઓછામાં ઓછા ₹14,280નું મિનિમમ રોકાણ કરવું પડશે. નિયમ અનુસાર, આ ઇશ્યૂનો 35% ભાગ છૂટક (Retail) રોકાણકારો માટે અનામત રાખવામાં આવ્યો છે જ્યારે 50% લાયક સંસ્થાકીય ખરીદદારો (QIBs) માટે અને બાકીનો 15% બિન-સંસ્થાકીય રોકાણકારો (NIIs) માટે અનામત રાખવામાં આવ્યો છે. વધુમાં, પાત્ર કર્મચારીઓ માટે ₹70 સુધીનો અલગ ક્વોટા અનામત રાખવામાં આવ્યો છે.

24 સપ્ટેમ્બરે BSE પર ઐતિહાસિક લિસ્ટિંગ

ભારતીય સિક્યુરિટીઝ કાયદા અનુસાર, કોઇ પણ સ્ટોક એક્સચેન્જ પોતાના ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મ પર શેર લિસ્ટ કરી શકતું નથી. NSEના શેર ફક્ત બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE) પર જ લિસ્ટેજ થશે. શેડ્યૂલ મુજબ, 22 સપ્ટેમ્બરે શેરનું એલોટમેન્ટ ફાઇનલ થશે. 23 સપ્ટેમ્બરે શેર રોકાણકારોના ડીમેટ એકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ કરવામાં આવશે અને 24 સપ્ટેમ્બર 2026ના બજારમાં તેનું ટ્રેડિંગ શરૂ થઇ જશે. વર્તમાનમાં અનલિસ્ટેડ માર્કેટમાં પણ આ સ્ટોકને લઇને ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે.

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