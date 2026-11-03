ગાંધીનગર ગિફ્ટ સિટીમાં થશે 23.5 કલાક ટ્રેડિંગ, NSE ઇન્ટરનેશનલ એક્સચેન્જે વધાર્યા ટ્રેડિંગના કલાકો
ગાંધીનગર ગિફ્ટ સિટીમાં આવેલી NSE ઈન્ટરનેશનલ એક્સચેન્જના કલાકો વધારીને 23 કલાક અને 30 મિનિટ કર્યા છે.
Published : November 3, 2026 at 8:53 PM IST
ગાંધીનગરઃ ગિફ્ટ સિટી (GIFT City)માં આવેલી NSE ઇન્ટરનેશનલ એક્સચેન્જ (NSEIX)એ તેના ટ્રેડિંગના કલાકો વધારીને દિવસના 23 કલાક અને 30 મિનિટ કર્યા છે, જેથી આંતરરાષ્ટ્રીય રોકાણકારો અને ટ્રેડિંગમાં ભાગ લેનારાઓ એશિયન, યુરોપિયન અને અમેરિકન ટાઇમ ઝોનમાં બજારો સુધી પહોંચ મેળવી શકે.
NSEIXએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું કે, બજારના આ વિસ્તૃત કલાકો 2 નવેમ્બર, 2026થી અમલમાં આવ્યા છે, જેમાં ટ્રેડિંગ કામગીરી હવે ભારતીય સમય મુજબ સવારે 3:15 વાગ્યે શરૂ થાય છે અને બીજા દિવસે વહેલી સવારે 2:45 વાગ્યે બંધ થાય છે.
આ પગલાનો ઉદ્દેશ્ય રોકાણકારોને ટ્રેડિંગ માટે વધુ લાંબો સમય પૂરો પાડવાનો અને આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોની હલચલ પર પ્રતિક્રિયા આપવા માટે વધુ સુગમતા આપવાનો છે. કલાકો વધારવાને કારણે, સહભાગીઓ મુખ્ય વૈશ્વિક ટ્રેડિંગ કલાકોને આવરી લેતા, લગભગ આખો દિવસ એક્સચેન્જનો ઉપયોગ કરી શકશે.
NSEIXએ જણાવ્યું હતું કે, આ પહેલ ભારતને વૈશ્વિક મૂડી બજારો સાથે જોડતા આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય કેન્દ્ર તરીકે ગિફ્ટ સિટીની ભૂમિકાને મજબૂત કરશે. આ વિસ્તૃત ટ્રેડિંગ સમયથી સહભાગીઓને વિવિધ વૈશ્વિક ટાઇમ ઝોનમાં તેમના માર્કેટ એક્સપોઝરને મેનેજ કરવામાં પણ મદદ મળવાની અપેક્ષા છે. તેમણે ઉમેર્યું કે, "આ લોન્ચ સાથે NSEIX માર્કેટમાં ભાગ લેનારાઓને લગભગ 24/5 કલાક સતત બજાર પૂરું પાડવા માટે એક નવો વૈશ્વિક માપદંડ સ્થાપિત કરે છે."
એક્સચેન્જે આ લોન્ચિંગને આંતરરાષ્ટ્રીય બજાર સુધીની પહોંચ સુધારવા અને સહભાગીઓ માટે સતત ટ્રેડિંગ વાતાવરણ પૂરું પાડવાના તેના પ્રયાસોમાં એક મહત્વપૂર્ણ સીમાચિહ્નરૂપ ગણાવ્યું હતું.
નવું માળખું ટેક્નોલોજી અને ઓપરેશનલ વ્યવસ્થાઓ દ્વારા સપોર્ટેડ છે, જે બજારના વિસ્તૃત કલાકોને સંભાળવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે. NSEIXના જણાવ્યા અનુસાર, તેનું ટેક્નોલોજી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઝડપી સિસ્ટમ મેઇન્ટેનન્સ અને અપડેટ્સ સક્ષમ કરે છે, જેમાં સત્રો વચ્ચે માત્ર 3 મિનિટની અંદર અને દિવસના અંતે 15 મિનિટથી ઓછા સમયમાં મેઇન્ટેનન્સ પૂર્ણ થાય છે.
NSEIXના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અને સીઇઓ વી. બાલસુબ્રમણિયમે જણાવ્યું કે, "NSEIX ખાતે ટ્રેડિંગના કલાકો વધારીને 23.5 કલાક કરવા એ ગિફ્ટ સિટીમાંથી વૈશ્વિક સ્તરે સુલભ માર્કેટપ્લેસ બનાવવાના અમારા પ્રયાસમાં એક મહત્વપૂર્ણ સીમાચિહ્નરૂપ છે. તમામ ટાઇમ ઝોનમાં બજાર સુધી પહોંચ સક્ષમ કરીને અમે સહભાગીઓને વધુ સુગમતા પ્રદાન કરી રહ્યા છીએ અને વૈશ્વિક નાણાકીય બજારો સાથે ગિફ્ટ સિટીની કનેક્ટિવિટી મજબૂત કરી રહ્યા છીએ."
NSEIX ગિફ્ટ સિટીમાં ઇન્ટરનેશનલ મલ્ટી-એસેટ એક્સચેન્જ તરીકે કામ કરે છે અને તેની સ્થાપના 5 જૂન, 2017ના રોજ કરવામાં આવી હતી. તે ઇન્ટરનેશનલ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ સેન્ટર્સ ઓથોરિટી (IFSCA) દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત છે. આ એક્સચેન્જ ભારતીય સિંગલ-સ્ટોક ડેરિવેટિવ્ઝ, ઇન્ડેક્સ ડેરિવેટિવ્ઝ, કરન્સી ડેરિવેટિવ્ઝ, ડિપોઝિટરી રિસિપ્ટ્સ અને ગ્લોબલ સ્ટોક્સ સહિતના નાણાકીય ઉત્પાદનોની શ્રેણી ઓફર કરે છે.
NSEIXએ જણાવ્યું હતું કે, તે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારની પહોંચને વિસ્તૃત કરવા અને વૈશ્વિક સહભાગીઓની બદલાતી જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા માટે બજારના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વિકસાવવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનું ચાલુ રાખશે.
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