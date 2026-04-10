પશ્ચિમ એશિયા સંકટ વચ્ચે NRI લોકોએ ખૂબ ખરીદ્યા ટર્મ ઈન્શ્યોરન્સ, એક મહિનમાં 35 ટકાનો જોરદાર ઉછાળો

Published : April 10, 2026 at 4:36 PM IST

નવી દિલ્હી: મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા તણાવ અને યુદ્ધની સ્થિતિ વચ્ચે વિદેશમાં રહેનારા ભારતીયો (NRI)એ પોતાના પરિવારોની નાણાંકીય સુરક્ષા અંગે ખાસ સતર્કતા દેખાડી છે. પૉલીસી બાઝારના એક તાજેતરના રિપોર્ટ અનુસાર, ભારતમાંથી ટર્મ ઈન્શ્યોરન્સ ખરીદવા બાબતે બે વર્ષોમાં બમણો વધારો થયો છે. ખાસ વાત એ છે કે, ગત એક મહિનામાં જ તેમાં 35% (MoM)નો ભારે વધારો નોંધાયો છે.

યુવાનોમાં વધ્યો ઈન્શ્યોરન્સનો ક્રેઝ

રિપોર્ટના આંકડા અનુસાર, ટર્મ પ્લાન ખરીદનારા NRIમાં સૌથી મોટી સંખ્યા યુવાનોની છે. 25 વર્ષથી 35 વર્ષની ઉંમરના યુવાનોની ભાગીદારી વધીને 54% થઈ ગઈ છે, જે વર્ષ 2024માં 44% હતી. વૈશ્વિક અસ્થિરતાની વચ્ચે આ દૌરમાં યુવા પ્રોફેશનલ્સ હવે 'પ્રોટેક્શન ફર્સ્ટ' એટલે કે સુરક્ષાને પ્રાથમિકતા આપનારી નાણાંકીય યોજનાઓ પર વધુ વિશ્વાસ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે.

પશ્ચિમ એશિયાથી આવી રહી છે અડધાથી વધુ ડિમાન્ડ

આ ડિમાન્ડનું સૌથી મોટું કેન્દ્ર પશ્વિમ એશિયા બનીને ઉભર્યું છે. કુલ ડિમાન્ડનો 50 ટકાથી વધુ હિસ્સો એકલા આ વિસ્તારમાંથી આવી રહ્યો છે. આમાં સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE) સૌથી આગળ છે, કારણ કે ત્યાં સૌથી વધુ સંખ્યામાં ભારતીય પ્રવાસી કામ કરે છે. આ ઉપરાંત અમેરિકા, કેનેડા, બ્રિટન, સાઉદી અરબ અને કતર પર ટર્મ ઈન્શ્યોરન્સ ખરીદનારા મુખ્ય દેશોમાં શામેલ છે.

મોટી રકમના કવર લઈ રહ્યા છે લોકો

રિપોર્ટ અનુસાર, NRI હવે મોા લાઈફ કવરને પ્રાધાન્યતા આપી રહ્યા છે.

  • વાર્ષિક 40 લાખ રૂપિયાથી વધુ કમાનારા હાઈ-ઈન્કમ NRI 3 કરોડથી 5 કરોડ સુધીના મોટા કવર લઈ રહ્યા છે.
  • આશરે 80% NRI 'રિટર્ન-ઑફ-પ્રીમિયમ' (મેચ્યોરિટી પર પૈસા પરત આપનારા પ્લાન)ને બદલે 'પ્યૉર ટર્મ પ્લાન'ને પસંદ કરી રહ્યા છે.
  • આશરે 85થી 90% ગ્રાહક 'લિમિટેડ પે' ઑપ્શન પસંદ કરી રહ્યા છે, જેથી પ્રીમિયમનું પેમેન્ટ જલ્દી પૂરું કરી શકે અને લાંબા સમય સુધી સુરક્ષિત રહે.
  • આશરે 67 ટકા લોકો 70 વર્ષથી વધુ ઉંમર માટેના કવરેજ પસંદ કરી રહ્યા છે.

ભારતથી પૉલિસી ખરીદવાના ફાયદા

પ્રવાસી ભારતીયો માટે ભારતીયો માટે ભારતથી ટર્મ ઈન્શ્યોરન્સ ખરીદવો ખૂબ ફાયદાનો સોદો સાબિત થઈ રહ્યો છે. ઈન્ટરનેશનલ માર્કેટ્સની તુલનાએ ભારતમાં ટર્મ પ્લાનના પ્રીમિયમના રેટ્સ 20થી 30% સસ્તા છે. આ ઉપરાંત, વીડિયો મેડિકલ ટેસ્ટ અને પૂર્ણ રીતે ડિજિટલ પ્રક્રિયા હોવાને કારણે દુનિયાના કોઈપણ ખૂણેથી તેને ખરીદવું ખૂબ સરળ છે. સાથે જ, આ અંતર્ગત મળનારા ક્લેમના પૈસા ટેક્સ-ફ્રી હોય છે.

