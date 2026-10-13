NPCIનો નિર્ણય: વેપારીઓને દિવાળી સુધી રાહત, UPI પર નહીં લાગે MDR ચાર્જ
NPCIએ તહેવારોની સીઝનને કારણે 2000થી ઉપરના UPI મરચન્ટ ટ્રાન્જેક્શન પર 0.4% MDR ચાર્જનો નિર્ણય દિવાળી સુધી ટાળી દીધો છે.
Published : October 13, 2026 at 2:10 PM IST|
Updated : October 13, 2026 at 2:27 PM IST
નવી દિલ્હી: નેશનલ પેમેન્ટસ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (NPCI)એ વેપારીઓને મોટી રાહત આપતા UPI પર મર્ચન્ટ ડિસ્કાઉન્ટ રેટ (MDR) લાગુ કરવાનો નિર્ણય દિવાળી સુધી ટાળી દીધો છે. પહેલા તેને આ અઠવાડિયે લાગુ કરવામાં આવવાનો હતો પરંતુ તહેવારોની સીઝન અને ઓપરેશનલ તકલીફોને કારણે મર્ચન્ટ સંગઠન અને ફિનટેક કંપનીઓએ તેને ટાળવાની માંગ કરી હતી.
આ 0.4% ચાર્જ માત્ર ₹2,000થી વધુના (P2M) ટ્રાન્જેક્શન પર લાગશે. સામાન્ય નાગરિકો વચ્ચે થતા સામાન્ય UPI ટ્રાન્સફર પર તેની કોઇ અસર નહીં પડે. NPCI જલદી તેને લાગુ કરવાની નવી તારીખ જાહેર કરશે.
ક્યા વ્યવહારો પર MDR લાગુ થશે
2000 રૂપિયાથી વધુના વેપારી વ્યવહાર (Merchant Transacations): 2000થી વધુના P2M ટ્રાન્જેક્શન પર 0.4%નો MDR લાગુ થશે. સરકારે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું હતું કે, MDR ચાર્જ પેમેન્ટ ઇકોસિસ્ટમમાં સામેલ તમામ લોકો (જેમાં બેંક, પેમેન્ટ સર્વિસ પ્રોવાઇડર અને UPI એપ પ્રોવાઇડર્સ)નો સમાવેશ થાય છે- તેમની વચ્ચે વહેંચવામાં આવશે.
જરૂરી સેક્ટરમાં વ્યવહાર: રેલવે, ટેલીકોમ, ઇંશ્યોરન્સ, ઇંધણ અને ખેતી સાથે જોડાયેલા સામાન જેવા જરૂરી અને ઓછા માર્જિનવાળા સેક્ટરમાં 2000થી વધુના ટ્રાન્જેક્શન પર પ્રતિ ટ્રાન્જેક્શન 5નો MDR લાગશે.
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે, રજૂ કરવામાં આવેલા નવા UPI ફ્રેમવર્કનો 'પર્સન-ટૂ-પર્સન' (એક વ્યક્તિથી બીજા વ્યક્તિ વચ્ચે) ટ્રાન્જેક્શન પર કોઇ અસર નહીં પડે.
વેપારીઓને 2000 સુધીના પેમેન્ટ તેમજ નાના વેપારીઓ માટેના ઝીરો-MDR માળખા હેઠળ આવતા વ્યવહારો પણ મફત રહેશે.
શું મફત રહેશે?
તમામ 'પર્સન-ટૂ-પર્નસ' ટ્રાન્જેક્શન
વેપારીઓને મળતું પેમેન્ટ: નાના વેપારીઓ અને ફેરિયાઓ માટે મોટી રાહતના સમાચાર છે કે 'પર્સન-ટૂ-પર્નસ-મર્ચન્ટ' (P2PM) કેટેગરી હેઠળ UPI QR કોડથી દર મહિને 1 લાખ સુધીના પેમેન્ટ પર તમામ ટ્રાન્જેક્શન માટે ઝીરો MDR લાગુ રહેશે.
કેપિટલ માર્કેટ ટ્રાન્જેક્શન: મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ, સિક્યોરિટીઝ, સ્ટોકબ્રોકર્સ અને ડીલરોને લાગતા પેમેન્ટ પર 0.02%નો MDR લાગુ થશે, જેની મહત્તમ મર્યાદા પ્રતિ વ્યવહાર રૂ. 300 રહેશે.
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