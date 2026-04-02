હવે પરાળી સળગાવવાનું છોડી દેશે ખેડૂતો, કચરામાંથી બનશે ચકાચક રોડ, જાણો ભારતની કમાલની સ્વદેશી ટેક્નિક વિશે

SIR ની બાયો-બિટ્યુમેન ટેકનોલોજી પરાળીમાંથી રસ્તા બનાવશે, જે પ્રદૂષણ ઘટાડશે, આયાત બચાવશે અને ખેડૂતોની આવકમાં નોંધપાત્ર વધારો કરશે (સાંકેતિક તસવીર/IANS)
Published : April 2, 2026 at 5:33 PM IST

Updated : April 2, 2026 at 5:40 PM IST

નવી દિલ્હી: ભારતે રોડ નિર્માણ અને પર્યાવરણ સંરક્ષણ ક્ષેત્રે એક ક્રાંતિકારી ઉપલબ્ધિ મેળવી છે, જેની ચર્ચા સમગ્ર દુનિયામાં થઈ રહી છે. 'કાઉન્સિલ ઑફ સાઈન્ટિફિક એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રિયલ રિસર્ચ (CSIR)ના વૈજ્ઞાનિકોએ એક એવી સ્વદેશી ટેક્નિક વિકસિત કરી છે જે ખેતીના કચરાને, ખાસ કરીને અનાજની પરાળીને 'બાયો બિટુમેન'માં બદલી દે છે. આ ઈનોવેશન ન માત્ર રસ્તાઓને મજબૂતી પ્રદાન કરશે પરંતુ ઉત્તર ભારતમાં દર વર્ષે પરાળી સળગાવવાથી થનારા ખતરનાક પ્રદૂષણનું પણ સ્થાયી સમાધાન રજૂ કરશે.

શું છે 'વેસ્ટ ટૂ વેલ્થ' ટેક્નિક?

સામાન્યપણે રોડના નિર્માણમાં પેટ્રોલિયમમાંથી નિકળતા ડામર (Bitumen)નો ઉપયોગ થાય છે, જેને ભારત મોટા પ્રમાણમાં આયાત કરે છે પણ CSIRની નવી ટેક્નિકમાં પરાળી અને ખેત પેદાશના અન્ય અવશેષોને પાયરોલિસિસ પ્રક્રિયા દ્વારા ઉચ્ચ તાપમાન પર ઑક્સિજન વિના ગરમ કરવામાં આવે છે. આનાથી એક ચીકણું અને મજબૂત બાઈન્ડિંગ મટિરિયલ તૈયાર થાય છે, જેને 'બાયો-બિટુમેન' કહે છે. આ ડામરનો એક સસ્તો અને ટકાઉ વિકલ્પ છે.

દેશને થશે આ ત્રણ મોટા ફાયદા

પંજાબ અને હરિયાણામાં પરાળીનું દહન દિલ્હી-NCRમાં ફેલાતા સ્મૉગનું મુખ્ય કારણ છે. હવે ખેડૂતો કચરાને સળગાવશે નહીં પરંતુ તેને વેચીને વધારાની કમાણી કરી શકશે. આ ટેક્નિક 'વેસ્ટ ટૂ વેલ્થ' (કચરામાં કંચન)નું જીવંત ઉદાહરણ છે.

મોટી આર્થિક બચત

ભારત પોતાની જરૂરિયાતનો 50 ટકા બિટુમેન આયાત કરે છે, જેના પર વાર્ષિક 30 હજાર કરોડ રૂપિયા ખર્ચ થાય છે. બાયો-બિટુમેનના ઉપયોગથી આ વિદેશી નાણાંની બચત થશે અને ભારત 'આત્મનિર્ભર' બનશે.

રોડનું લાંબુ આયુષ્ય

શરૂઆતી પરિક્ષણો, જેવા કે નાગપુર-મનસર હાઈવે (NH-44)ના પાયલોટ પ્રોજેક્ટમાં એ જોવા મળ્યું છે કે બાયો-બિટુમેનથી બનેલા રોડ ભારે વરસાદ અને ગરમી સહન કરવામાં વધારે સક્ષમ છે. તે ડામર ફાટવા અથવા રોડ ઉખડવાની સમસ્યાને ઘટાડે છે.

ભવિષ્યનો રસ્તો

CSIRના મહા નિદેશક એન કલૈસેલ્વી અનુસાર આ ટેક્નિકને હવે મોટાપાયે પ્રાઈવેટ કંપનીઓને સોંપવામાં આવી રહી છે. સરકારનો ટાર્ગેટ છે કે, આવનારા સમયમાં નેશનલ હાઈવેના નિર્માણમાં ઓછામાં ઓછો 15થી 30 ટકા બાયો બિટુમેનનો ઉપયોગ અનિવાર્યપણે કરવામાં આવે. આ ટેક્નિક ન માત્ર ભારતનું વાતાવરણ સુધારશે પરંતુ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વિસ્તારામાં પણ નવી હરિત ક્રાંતિ લાવશે.

