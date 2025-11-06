31 ડિસેમ્બર સુધીમાં તમારા PAN કાર્ડને આધાર કાર્ડ સાથે લિંક નહીં કરો, તો તમારું PAN કાર્ડ થઈ જશે બંધ
જો તમે ૩૧ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૫ સુધીમાં તમારા PAN કાર્ડને તમારા આધાર કાર્ડ સાથે લિંક નહીં કરો, તો તમારું PAN કાર્ડ કામ કરવાનું બંધ કરી દેશે.
Published : November 6, 2025 at 5:36 PM IST
હૈદરાબાદ: PAN કાર્ડ આજે સૌથી મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજ બની ગયું છે. જો તમે હજુ સુધી તમારા PAN કાર્ડને તમારા આધાર કાર્ડ સાથે લિંક ન કર્યું હોય, તો સાવચેત રહો. ૩૧ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૫ સુધીમાં આમ કરવામાં નિષ્ફળતા તમારા PAN કાર્ડને નિષ્ક્રિય કરી દેશે. પરિણામે, તમારું PAN કાર્ડ નકામું થઈ શકે છે.
TaxBuddy એ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર જણાવ્યું હતું કે, "તમારું PAN કાર્ડ ૧ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૬ થી નિષ્ક્રિય થઈ જશે. આ તમને તમારું આવકવેરા રિટર્ન (ITR) ફાઇલ કરવામાં અટકાવશે. તમને કોઈ રિફંડ પણ મળશે નહીં. તમને પગાર ચુકવણી અથવા SIP માં પણ સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે."
🚨Your PAN card will be deactivated from Jan 1 2026.— TaxBuddy (@TaxBuddy1) November 3, 2025
No ITR filing. No refunds.
Even your salary credit or SIP could fail.
Check this one important detail before 31st December 2025 deadline🧵👇
તમારા PAN કાર્ડ અને Aadhaar કાર્ડને લિંક કરવાની એક સરળ રીત
તમે તમારા ઘરે બેઠા થોડીવારમાં તમારા PAN અને Aadhaar કાર્ડને લિંક કરી શકો છો. આ માટે તમારે ક્યાંય જવાની જરૂર નથી; ફક્ત નીચે આપેલા પગલાં અનુસરો.
- આવકવેરા વેબસાઇટ incometax.gov.in/iec/foportal પર જાઓ.
- પછી, હોમ પેજ પર 'ક્વિક લિંક્સ' હેઠળ 'લિંક આધાર' પર ક્લિક કરો.
- હવે, નવા પેજ પર તમારો PAN નંબર અને આધાર નંબર દાખલ કરો.
- પછી Validate બટન પર ક્લિક કરો.
- તમને તમારા રજિસ્ટર્ડ મોબાઇલ નંબર પર એક OTP પ્રાપ્ત થશે. તેને દાખલ કરો અને ચકાસો.
- જો તમારો PAN પહેલા નિષ્ક્રિય હતો, તો તમારે લિંક કરવા માટે રૂ. 1,000 ની ફી ચૂકવવાની રહેશે.
- આ પછી, તમારા PAN અને આધાર લિંક થઈ જશે.
શું દરેક વ્યક્તિ માટે તેમના PAN અને આધારને લિંક કરવું ફરજિયાત છે?
૩ એપ્રિલ, ૨૦૨૫ ના રોજ નાણા મંત્રાલયના નોટિફિકેશન મુજબ, જેમને ૧ ઓક્ટોબર, ૨૦૨૪ પહેલા તેમના આધાર નોંધણી ID ના આધારે પાન કાર્ડ જારી કરવામાં આવ્યું હતું, તેમણે ૩૧ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૫ સુધીમાં તેમના પાનને આધાર સાથે લિંક કરવું પડશે. જો આમ કરવામાં નહીં આવે, તો પાન કાર્ડ નિષ્ક્રિય થઈ જશે અને તમે ઘણી નાણાકીય સેવાઓનો લાભ લેવાથી વંચિત રહી જશો.
આ પણ વાંચો: