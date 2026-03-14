માત્ર રસોઈ નહીં, આ 10 કામો માટે આવશ્યક છે LPG, સપ્લાય રોકાઈ તો મચી જશે હાહાકાર
LPG માત્ર રાંધણ ગેસ નથી, તે આપણી આધુનિક જીવન શૈલી અને ઔદ્યોગિક વિકાસની અદ્રશ્ય કરોડરજ્જુ છે
Published : March 14, 2026 at 7:02 PM IST
નવી દિલ્હી: માર્ચ 2026 માં, ભારત ઉર્જા કટોકટીની અણી પર ઉભું છે - જેણે રાષ્ટ્રીય અર્થતંત્રના તે ક્ષેત્રોને હચમચાવી નાખ્યા છે જેને આપણે ઘણીવાર અવગણીએ છીએ. સરેરાશ ભારતીય પરિવાર માટે, LPG નો અર્થ ફક્ત "રાંધણ ગેસ" થાય છે; જો કે, વાસ્તવિકતા એ છે કે આ ગેસ આપણી આધુનિક જીવનશૈલી અને ઔદ્યોગિક વિકાસનો "અદ્રશ્ય કરોડરજ્જુ" તરીકે કામ કરે છે. પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા તણાવ અને દરિયાઈ વેપાર માર્ગો પર નાકાબંધીને કારણે ઉદ્ભવેલી તાજેતરની કટોકટીએ સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે જો LPG પુરવઠો બંધ થાય, તો તેનો અર્થ ફક્ત રસોડાના ચૂલા જ નહીં; રાષ્ટ્રની સમગ્ર મશીનરી ઠપ્પ થઈ જશે.
નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે, જ્યારે ભારતના LPG વપરાશનો નોંધપાત્ર હિસ્સો ઘરેલુ ઉપયોગ માટે સમર્પિત છે, ત્યારે બાકીનો હિસ્સો ભારે ઉદ્યોગો, ટેકનોલોજી, કૃષિ અને પરિવહન ક્ષેત્રને બળતણ આપવા માટે વપરાય છે. ચાલો આપણે 10 મહત્વપૂર્ણ ક્ષેત્રોનું અન્વેષણ કરીએ જ્યાં LPG ના અભાવે કામગીરી બંધ થઈ શકે છે.
1. આધુનિક ખેતી અને રસાયણોથી મુક્તિ
એલપીજીનો એક ક્રાંતિકારી ઉપયોગ કૃષિમાં થાય છે. ખેડૂતો રસાયણોના ઉપયોગ વિના નીંદણને દૂર કરવા માટે 'એલપીજી ફ્લેમ વીડર્સ'નો ઉપયોગ કરે છે. ગેસની અછતનો અર્થ એ છે કે ખેડૂતો ફરી એકવાર હાનિકારક રસાયણો પર આધાર રાખવાની ફરજ પડશે નહીંતર પાકને સંપૂર્ણપણે ગુમાવવાનું જોખમ રહેશે.
2. ટેક્સટાઇલ ફિનિશિંગ
કાપડ ઉદ્યોગમાં, એલપીજીની ચોક્કસ જ્યોતનો ઉપયોગ સુતરાઉ કાપડમાંથી નાના તંતુઓને બાળવા માટે થાય છે, જેનાથી સામગ્રીને રેશમી-સરળ ફિનિશ મળે છે. જો પુરવઠો ખોરવાઈ જાય છે, તો કપડાંની ગુણવત્તા અને નિકાસ વોલ્યુમ બંનેને નુકસાન થશે.
3. ડિઓડોરન્ટ્સ અને એરોસોલ સ્પ્રે
શું તમે જાણો છો કે એલપીજી તમારા પરફ્યુમ, ડિઓડોરન્ટ્સ, હેર સ્પ્રે અને રૂમ ફ્રેશનર્સના કેનમાં આંતરિક દબાણ જાળવવા માટે પ્રોપેલન્ટ તરીકે કામ કરે છે? તેના વિના, આ સ્પ્રે બોટલો કામ કરવાનું બંધ કરી દેશે.
4. સોના અને ચાંદીના દાગીનાનું ઉત્પાદન
જ્વેલરી ક્રાફ્ટિંગ માટે કિંમતી ધાતુઓને જોડવા અને ઓગળવા માટે અત્યંત ઝીણા અને તીવ્ર ગરમીના સ્ત્રોતની જરૂર પડે છે. આ સ્તરની ચોકસાઈ ફક્ત LPG ના ઉપયોગ દ્વારા જ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. બુલિયન બજાર પહેલાથી જ આ કટોકટીના સીધા પરિણામો જોઈ રહ્યું છે.
5. કમ્પ્યુટર ચિપ્સ અને હાઇ-ટેક ઉદ્યોગ
ઉચ્ચ-શુદ્ધતા વાળો LPG 'સિલિકોન વેફર્સ' ના ઉત્પાદનમાં એક આવશ્યક ઘટક છે - સેમિકન્ડક્ટર અને કમ્પ્યુટર ચિપ્સ બનાવવા માટે વપરાતા પાયાના તત્વો. ટેકનોલોજીની દુનિયામાં, LPG ની અછત મોટી કટોકટી પેદા કરી શકે છે.
6. ખાદ્ય સુરક્ષા: અનાજ અને ફળો સૂકવવા
લણણી પછી, અનાજ, મસાલા અને ફળોને ઔદ્યોગિક ડ્રાયર્સમાં સૂકવવામાં આવે છે - જે LPG પર ચાલે છે - જેથી તેમની લાંબા ગાળાની જાળવણી સુનિશ્ચિત થાય. પુરવઠામાં વિલંબ આ ચીજવસ્તુઓના બગાડનું જોખમ વધારે છે, જેના કારણે ફુગાવો વધે છે.
7. કાચ અને સિરામિક્સ (ટાઇલ્સ) ઉદ્યોગ
મોરબી (ગુજરાત) જેવા સિરામિક્સ હબમાં, LPG ટાઇલ્સ અને કાચના ઉત્પાદનોને બાળવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા મોટા ભઠ્ઠાઓને બળતણ આપે છે. આ ક્ષેત્રમાં ગેસની અછત હજારો કરોડ રૂપિયાનું નાણાકીય નુકસાન સૂચવે છે, સાથે સાથે ઉત્પાદન કામગીરીમાં નોંધપાત્ર વિલંબ પણ થાય છે.
8. હોસ્પિટલોમાં બેકઅપ પાવર
ઘણી મોટી હોસ્પિટલો અને ડેટા સેન્ટરો પાવર આઉટેજ દરમિયાન નાના LPG જનરેટરનો ઉપયોગ કરે છે, કારણ કે તે ડીઝલની તુલનામાં ઓછું પ્રદૂષણ ઉત્પન્ન કરે છે અને તરત જ શરૂ થાય છે. કટોકટી સેવાઓ માટે, આ ગેસ જીવનરેખા તરીકે કામ કરે છે.
9. રસ્તાનું બાંધકામ
રસ્તાના બાંધકામ દરમિયાન નાખેલા ડામરને ગરમ કરવા માટે LPG હીટરનો ઉપયોગ થાય છે. ગેસની અછતને કારણે હાઇવે પ્રોજેક્ટ્સની ગતિ હાલમાં ધીમી પડી રહી છે.
10. પરિવહન અને લોજિસ્ટિક્સ
વેરહાઉસમાં કાર્યરત લાખો ઓટો-રિક્ષા, ટેક્સી અને ફોર્કલિફ્ટ LPG પર આધાર રાખે છે. ગેસ સ્ટેશનો પર લાંબી કતારો દર્શાવે છે કે શહેરના લોજિસ્ટિક્સ નેટવર્ક - તેમજ સામાન્ય માણસની દૈનિક મુસાફરી - કેટલી હદે ખોરવાઈ રહી છે.
એલપીજી કટોકટીની અસર
હોટલ અને ખાદ્ય સેવાઓ: વધતા સંચાલન ખર્ચને કારણે ખાદ્ય પદાર્થોના ભાવમાં વધારો થશે, અને વાણિજ્યિક એલપીજી સિલિન્ડરોના કાળાબજારની શક્યતા પણ નોંધપાત્ર રીતે વધવાની ધારણા છે.
પ્લાસ્ટિક ઉદ્યોગ: એલપીજીની અછત ઉત્પાદનમાં વિક્ષેપ પાડશે, જેના કારણે પ્લાસ્ટિક બોટલ, પેકેજિંગ સામગ્રી અને ખાદ્ય કન્ટેનરના ભાવમાં નોંધપાત્ર વધારો થવાની સંભાવના છે.
રોજગાર સંકટ: નાની ખાણીપીણીની દુકાનો અને કેન્ટીન બંધ થવાથી કામદારોની આજીવિકા અને રોજગાર પર ગંભીર સંકટ આવી શકે છે.
ભારે ઉદ્યોગ: ધાતુના ગંધ અને કાચનું ઉત્પાદન જેવી ઉચ્ચ-તાપમાન પ્રક્રિયાઓ બંધ થવાથી ઉત્પાદન સ્થગિત થશે અને શીશીઓ અને કાચના કન્ટેનરનો પુરવઠો ખોરવાશે.
માર્ગ બાંધકામ: ડામર મશીનરીને ગરમ કરવા માટે ગેસનો અભાવ રસ્તાના બાંધકામ અને સમારકામ પ્રોજેક્ટ્સમાં નોંધપાત્ર વિલંબ તરફ દોરી જશે.
પરિવહન ક્ષેત્ર: ગેસ સ્ટેશનો પર લાંબી કતારો ટેક્સી અને ડિલિવરી સેવાઓના ખર્ચમાં વધારો કરશે, જેના કારણે સામાન્ય લોકો પર નાણાકીય બોજ વધશે.
કૃષિ ક્ષેત્ર: પાક સૂકવવાની પ્રક્રિયાઓ સ્થગિત થવાથી અનાજ બગડવાની આશંકા છે, જેનાથી ખેડૂતોને ભારે નાણાકીય નુકસાન થશે.
વીજળી અને સેવાઓ: દૂરના વિસ્તારોમાં ગેસ આધારિત વીજ ઉત્પાદન બંધ થવાથી આરોગ્યસંભાળ, સંદેશાવ્યવહાર અને આવશ્યક નાગરિક સેવાઓમાં ભારે વિક્ષેપ પડશે.
LPG ને ઘણીવાર ફક્ત "રાંધણ ગેસ" તરીકે જોવામાં આવે છે; જો કે, વાસ્તવમાં, તે આધુનિક જીવન અને અર્થતંત્રના વિવિધ ક્ષેત્રો માટે એક પાયાનો પથ્થર તરીકે કામ કરે છે. આતિથ્ય, ઉદ્યોગ, કૃષિ, પરિવહન અને ઉર્જા ઉત્પાદન સહિત અનેક મહત્વપૂર્ણ ક્ષેત્રો તેના પર નિર્ભર છે. પરિણામે, LPG પુરવઠામાં અછત ફક્ત ઘરો સુધી મર્યાદિત નથી; તેના બદલે, તે સમગ્ર અર્થતંત્ર પર દૂરગામી અને વ્યાપક અસર કરી શકે છે. તેથી, નિષ્ણાતો ભારપૂર્વક જણાવે છે કે ઉર્જા સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટે LPG પુરવઠા શૃંખલાને મજબૂત બનાવવી અને વૈકલ્પિક ઉર્જા સ્ત્રોતોને પ્રોત્સાહન આપવું એ સમયની જરૂરિયાત છે.
આ પણ વાંચો:
કેન્દ્ર સરકારે ઘરોમાં અવિરત LPGની આપૂર્તિનો ભરોસો આપ્યો, CM ભૂપેન્દ્ર પટેલે રાજ્યની સ્થિતિ અંગે યોજી ઉચ્ચસ્તરિય બેઠક
જો હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ 8 અઠવાડિયા સુધી બંધ રહેશે, તો ક્રૂડ ઓઇલ $150 સુધી પહોંચશે; વૈશ્વિક ફુગાવાનો માહોલ સર્જાશે