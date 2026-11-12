ટાટા ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાંથી નોએલ ટાટાની 16 વર્ષ બાદ વિદાય; હવે સંભાળશે 'ચેરમેન એમિરિટસ'નું પદ
બહેરામ વકીલની ટાટા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કોર્પોરેશનના નવા ચેરમેન તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી છે, જે 12 નવેમ્બર, 2026થી અમલી બનશે.
Published : November 12, 2026 at 11:51 AM IST
નવી દિલ્હી: નોએલ એન. ટાટાએ ટાટા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કોર્પોરેશનના ચેરમેન અને ડિરેક્ટર પદેથી રાજીનામું આપ્યું છે, જેના સાથે તેમનો 16 વર્ષનો કાર્યકાળ આજે સમાપ્ત થયો છે. આ સાથે જ, કંપની માટે નવા ચેરમેનની પસંદગી કરવામાં આવી છે; અહેવાલો અનુસાર, બહેરામ વકીલની નવા ચેરમેન તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી છે, જે 12 નવેમ્બર, 2026થી અમલી બનશે.
સ્ટોક એક્સચેન્જોને સબમિટ કરવામાં આવેલી એક નિયમનકારી ફાઇલિંગમાં, ટાટા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કોર્પોરેશને જાહેરાત કરી છે કે નોએલ એન. ટાટા કંપનીના ચેરમેન અને ડિરેક્ટરના પદ પરથી નિવૃત્ત થશે. આ ફેરફાર 11 નવેમ્બરના રોજ કામકાજના કલાકો પૂરા થવા સાથે અમલમાં આવશે. કંપનીએ જણાવ્યું છે કે, આ નિવૃત્તિ ટાટા ગ્રુપની ગવર્નન્સ (શાસન સંબંધી) માર્ગદર્શિકાઓને અનુરૂપ છે. કંપનીએ તેની નિયમનકારી ફાઇલિંગમાં વધુ સ્પષ્ટતા કરી છે કે, આ માર્ગદર્શિકાઓ અનુસાર, નોએલ એન. ટાટા (DIN: 00024713) 11 નવેમ્બર, 2026ના રોજ કામકાજના કલાકો પૂરા થવા સાથે કંપનીના ચેરમેન અને ડિરેક્ટર પદેથી નિવૃત્ત થશે.
કંપનીએ જણાવ્યું છે કે, બોર્ડે બહેરામ વકીલની કંપનીના ચેરમેન તરીકે નિમણૂક કરી છે, જે 12 નવેમ્બર, 2026થી અમલી બનશે. નોએલ ટાટા 9 જૂન, 2004થી ટાટા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કોર્પોરેશનના બોર્ડમાં સભ્ય હતા અને 24 જૂન, 2010ના રોજ તેમને ટાટા ગ્રુપની આ કંપનીના ચેરમેન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા.
કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે, ટાટાએ તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન ઉત્કૃષ્ટ નેતૃત્વ અને રણનીતિક દિશાનિર્દેશ પૂરા પાડ્યા હતા. નિવેદનમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે કે તેમના માર્ગદર્શન હેઠળ, કંપનીએ અનેક મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધિઓ હાંસલ કરી અને તેના શેરધારકો માટે સતત વૃદ્ધિ તથા મૂલ્ય સુનિશ્ચિત કર્યું. બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ છેલ્લા 22 વર્ષોમાં કંપનીમાં આપેલા તેમના અમૂલ્ય યોગદાન બદલ ઊંડી પ્રશંસા અને આભાર વ્યક્ત કરે છે.
કંપનીમાં તેમના નોંધપાત્ર અને મૂલ્યવાન યોગદાનને માન પ્રદાન કરતા, બોર્ડે નોએલ એન. ટાટાની 'ચેરમેન એમિરિટસ' (માનદ ચેરમેન) તરીકે નિમણૂક કરી છે, જે 12 નવેમ્બર, 2026થી અમલી બનશે. ટાટા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કોર્પોરેશનના વરિષ્ઠ વ્યવસ્થાપન સ્તરે થયેલા અન્ય એક ફેરફારમાં, બોર્ડે અબિઝાર શબ્બીર દિવાનજીની 'એડિશનલ નોન-એક્ઝિક્યુટિવ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ડિરેક્ટર' (વધારાના બિન-કાર્યકારી સ્વતંત્ર નિયામક) તરીકે નિમણૂક કરી છે, જે 12 નવેમ્બરથી અમલી બનશે.
શેરધારકોની મંજૂરીને આધીન, દિવાનજી 11 નવેમ્બર, 2031 સુધી, પાંચ વર્ષના સમયગાળા માટે સ્વતંત્ર નિર્દેશક (ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ડિરેક્ટર) તરીકે સેવા આપશે. કંપની દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી વિગતો અનુસાર, દિવાનજી 'નિયોસ્ટ્રેટ એડવાઇઝર્સ એલએલપી' (NeoStrat Advisors LLP) ના સ્થાપક છે અને અગાઉ તેમણે 20 વર્ષ સુધી KPMG અને EY ખાતે નાણાકીય સેવા પ્રવૃત્તિઓનું નેતૃત્વ કર્યું હતું.