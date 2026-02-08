આગામી 5 વર્ષમાં અમેરિકા પાસેથી 500 અબજ ડોલરનો સામાન ખરીદવામાં કોઈ સમસ્યા નથી: પીયૂષ ગોયલ
પિયુષ ગોયલે કહ્યું કે, ભારતને આગામી પાંચ વર્ષમાં અમેરિકા પાસેથી 500 અબજ ડોલરના માલ ખરીદવામાં કોઈ સમસ્યાનો સામનો કરવો પડશે નહીં.
By PTI
Published : February 8, 2026 at 7:19 PM IST
નવી દિલ્હી: વાણિજ્ય મંત્રી પીયૂષ ગોયલે રવિવારે જણાવ્યું હતું કે, ભારતને આગામી પાંચ વર્ષમાં અમેરિકાથી $500 અબજ ડોલરના મૂલ્યની વસ્તુઓ ખરીદવામાં કોઈ સમસ્યા નહીં થાય.
તેમણે આ આંકડો ખૂબ જ સાધારણ ગણાવ્યો, કારણ કે ભારતની વધતી જતી અર્થવ્યવસ્થા આશરે $2 ટ્રિલિયનની માંગ પેદા કરશે. તેમણે કહ્યું કે, ભારત હાલમાં અમેરિકાથી લગભગ $300 બિલિયનના માલની આયાત કરી શકે છે જે તે હાલમાં અન્ય દેશો પાસેથી ખરીદે છે.
તેમણે PTI વિડીયોને આપેલા એક ઈન્ટરવ્યૂમાં કહ્યું, "આજે પણ, આપણે $300 બિલિયનના માલની આયાત કરી રહ્યા છીએ જે અમેરિકાથી આયાત કરી શકાય છે. આપણે દુનિયાભરમાંથી આયાત કરી રહ્યા છીએ. આગામી પાંચ વર્ષમાં, આ વધીને 2 લાખ કરોડ ડોલર થવાની છે. મેં મારા સમકક્ષોને કહ્યું, 'જુઓ, હું તમને ખાતરી આપી શકું છું કે ભારતમાં માંગ છે, પરંતુ તમારે સ્પર્ધાત્મક રહેવું પડશે.'"
ભારત અને અમેરિકાએ શનિવારે જાહેરાત કરી હતી કે તેઓએ દ્વિપક્ષીય વેપાર કરારના પ્રથમ તબક્કા માટે માળખાને અંતિમ સ્વરૂપ આપ્યું છે. બંને પક્ષો દ્વારા જારી કરાયેલા સંયુક્ત નિવેદન મુજબ, ભારતે આગામી પાંચ વર્ષમાં અમેરિકા પાસેથી ઉર્જા ઉત્પાદનો, વિમાન અને તેના પાર્ટ્સ, કિંમતી ધાતુઓ, ટેકનોલોજી ઉત્પાદનો અને કોકિંગ કોલ ખરીદવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી છે.
વાણિજ્ય મંત્રીએ કહ્યું કે, મોટી ટેકનોલોજી કંપનીઓએ ભારતમાં નોંધપાત્ર રોકાણોની જાહેરાત કરી છે, અને તેથી, "મારું માનવું છે કે આપણે દેશમાં 10 ગીગાવોટ ડેટા સેન્ટર જોશું," અને આ માટે, ભારતને એવા સાધનોની જરૂર પડશે, જે અમેરિકા પૂરા પાડી શકે.
શું અમેરિકા પાસેથી $500 બિલિયનની ખરીદી યોજનામાં ભારતે પહેલાથી જ આપેલા બોઇંગ એરક્રાફ્ટ ઓર્ડરનો સમાવેશ થાય છે, તે અંગે પૂછવામાં આવતા તેમણે કહ્યું, "આપણે જે વાત કરી રહ્યા છીએ તે ચાલુ છે અને તેમાં આપણે પહેલાથી જ ખરીદી રહ્યા છીએ તે બધું શામેલ છે."
તેમણે કહ્યું કે, આજે પણ, ભારત અમેરિકા પાસેથી $45-50 બિલિયનની વચ્ચે આયાત કરી રહ્યું છે, અને આ એવા ઉત્પાદનો છે જે ભારત ઉત્પન્ન કરતું નથી. તેમણે કહ્યું, "આપણને વિમાનની જરૂર પડશે. આપણને વિમાન માટે એન્જિનની જરૂર પડશે. આપણને પાર્ટ્સની જરૂર પડશે." અમે ફક્ત બોઇંગ સાથે વિમાન માટે $50 બિલિયનના ઓર્ડર આપી દીધા છે. અમારી પાસે એન્જિન માટે ઓર્ડર છે."
તેમણે કહ્યું, "આગામી પાંચ વર્ષ માટે લગભગ $80-90 બિલિયનના ઓર્ડર પહેલાથી જ આપવામાં આવ્યા છે. અમને ખરેખર હજુ પણ વધુની જરૂર પડશે. મેં તાજેતરમાં વાંચ્યું છે કે ટાટા કેટલાક વધુ ઓર્ડર આપવાની યોજના બનાવી રહ્યા છે. મારું માનવું છે કે અમને તેલ, LNG, LPG અને ક્રૂડ તેલ ઉપરાંત એકલા ઉડ્ડયન ક્ષેત્ર માટે ઓછામાં ઓછા $100 બિલિયનની જરૂર છે."
ગોયલે કહ્યું કે, દેશને સ્ટીલ ઉદ્યોગ માટે કોકિંગ કોલસાની જરૂર છે. તેમણે કહ્યું, "જ્યારે આપણે $300 બિલિયન સુધી પહોંચીશું, જે એક નિર્ધારિત લક્ષ્ય છે, અને સ્ટીલ ઉદ્યોગ ખૂબ જ ઝડપી ગતિએ વિસ્તરી રહ્યો છે, ત્યારે આપણને ફક્ત કોકિંગ કોલસા માટે દર વર્ષે 30 અબજ ડોલરની જરૂર પડશે. હું જે ઉત્પાદનોનો ઉલ્લેખ કરી રહ્યો છું તે કોંગ્રેસના યુગથી આયાત કરવામાં આવી રહ્યા છે, જ્યારે UPA સત્તામાં હતું." આમાં કંઈ નવું નથી."
તેમણે કહ્યું કે, વિશ્વની સૌથી ઝડપથી વિકસતી મુખ્ય અર્થવ્યવસ્થામાં આ માલની માંગ વધી રહી છે. ગોયલે કહ્યું, "આ બધા ઉત્પાદનોની માંગ અને વપરાશ વધી રહ્યો છે. વધુમાં, અમે બજેટમાં કહ્યું હતું કે અમે ડેટા સેન્ટર્સને પ્રોત્સાહન આપવા માંગીએ છીએ. અમે AI મિશનને પ્રોત્સાહન આપવા માંગીએ છીએ, અને અમે ભારતમાં મહત્વપૂર્ણ ખનિજોના મહત્વપૂર્ણ ઉત્પાદન અને પ્રક્રિયાને પ્રોત્સાહન આપવા માંગીએ છીએ. આ બધા માટે ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળી મશીનરી, ICT ઉત્પાદનો અને Nvidia ચિપ્સ, તેમજ ક્વોન્ટમ કમ્પ્યુટિંગ માટે AI મશીનરીની જરૂર પડશે. આ બધું ક્યાંથી આવશે?"
તેમણે કહ્યું કે, સૌથી શક્તિશાળી ટેકનોલોજી પ્રદાતા યુએસ છે. ગોયલે નિષ્કર્ષ કાઢ્યો, "તેથી, વાર્ષિક $100 બિલિયન ખૂબ જ સામાન્ય છે. મને લાગે છે કે તે એવા દેશ માટે ખૂબ જ ઓછું છે જે 3 લાખ કરોડ ડોલરનું અર્થતંત્ર બનવા માંગે છે, જેમ કે ભારત બનવાની ઇચ્છા રાખે છે."
આ પણ વાંચો: