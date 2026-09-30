ખિસ્સામાં iPhone હોય તો આ ઝંઝટ ખતમ! Appleએ ભારતમાં લોન્ચ કરી નવી સર્વિસ; આ રીતે ઉઠાવો ફાયદો
ટેક દિગ્ગજ એપ્પલે ભારતીય ડિજિટલ પેમેન્ટ બજારમાં પોતાનું બહુપ્રતીક્ષિત પગલું લીધું છે. કંપનીએ ભારતમાં તેની...
Published : September 30, 2026 at 2:33 PM IST
નવી દિલ્હીઃ ટેક દિગ્ગજ એપ્પલે ભારતીય ડિજિટલ પેમેન્ટ બજારમાં પોતાનું બહુપ્રતીક્ષિત પગલું ભર્યું છે. કંપનીએ ભારતમાં તેની ડિજિટલ પેમેન્ટ સેવા 'Apple Pay' સત્તાવાર રીતે શરૂ કરી છે. આ સેવા એવા સમયે શરૂ કરવામાં આવી છે, જ્યારે સરકાર-સમર્થિત UPI ભારતના ડિજિટલ પેમેન્ટ માર્કેટ પર વર્ચસ્વ ધરાવે છે અને કુલ વ્યવહારોના જથ્થામાં તેનો હિસ્સો 80 ટકાથી વધુ છે.
ઉદ્યોગના નિષ્ણાતો માને છે કે, Apple Payના આગમન સાથે, ભારતમાં કંપનીની સમગ્ર ઇકોસિસ્ટમ — જેમાં હાર્ડવેર, સોફ્ટવેર અને સર્વિસિસ હવે સુચારુ રીતે એકીકૃત થઈ ગઈ છે. આનાથી યુઝર્સને અત્યંત સુરક્ષિત અને સરળ પેમેન્ટનો અનુભવ મળશે.
એક્સિસ બેંક સાથે શરૂઆત, વગર કોઈ OTPએ થશે પેમેન્ટ
Apple Payએ પોતાની શરૂઆત માટે દેશના ચૌથા સૌથી મોટા ક્રેડિટ કાર્ડ જારી કરનાર, એક્સિસ બેંક સાથે હાથ મિલાવ્યો છે. શરૂઆતી ચરણમાં આ સેવા એક્સિસ બેંકના વીઝા અને માસ્ટરકાર્ડ ક્રેડિટ કાર્ડનો ઉપયોગ કરનારા ગ્રાહકો માટે ઉપલબ્ધ થશે. વર્તમાનમાં એક્સિસ બેંક પાસે 1.62 કરોડથી વધારે સક્રિય ક્રેડિટ કાર્ડ છે, જે Apple Pay માટે એક મજબૂત શરુઆતી યુઝર બેસ તૈયાર કરશે.
આ સેવા હવે iPhone, iPad અને Apple Watch પર ઉપલબ્ધ છે, જ્યારે Mac કમ્પ્યુટર્સ માટેનું સપોર્ટ ટૂંક સમયમાં રજૂ કરવામાં આવશે. તેની મુખ્ય વિશેષતા એ છે કે ગ્રાહકોને પેમેન્ટ કરવા માટે PIN કે OTPની જરૂર નહીં પડે; યુઝર્સ માત્ર Face ID અથવા Touch IDનો ઉપયોગ કરીને ત્વરિત અને સુરક્ષિત રીતે પેમેન્ટ કરી શકશે.
UPIને ટક્કર કે નવો વિકલ્પ?
એક્સપર્ટ્સનું સ્પષ્ટ કહેવું છે કે Apple Pay ભારતમાં UPIની જગ્યા નહીં લઈ શકે. સામાન્ય લોકોની દૈનિક નાની-મોટી પેમેન્ટ્સ માટે UPI જ મુખ્ય માધ્યમ બની રહેશે. જો કે, ભારતમાં ક્રેડિટ કાર્ડનું ચલણ ઝડપથી વધી રહ્યું છે. કોરોના મહામારી બાદથી દેશમાં ક્રેડિટ કાર્ડ ધારકોની સંખ્યા લગભગ બેગણી થઈને 12 કરોડને પાર પહોંચી ચૂકી છે.
કાઉન્ટરપૉઈન્ટ રિસર્ચ પ્રમાણે, Apple Payનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય પોતાના હાલના પ્રીમિયમ ગ્રાહકોના અનુભવને વધારે સારો બનાવવાનો છે. આ સેવા ઑનલાઈન અને ઑફલાઈન બન્ને જગ્યાએ કામ કરશે. ગ્રાહ તેને દેશ-વિદેશના તે તમામ સ્ટોર્સ પર ઉપયોગ કરી શકશે, જ્યાં NFC કે કૉન્ટેક્ટલેસ પેમેન્ટની સુવિધા રહેલી છે. આવનારા દિવસોમાં એ જોવું રસપ્રદ હશે કે દેશના અન્ય મોટા બેંક આ સર્વિસ સાથે કેટલા ઝડપથી જોડાય છે, કારણ કે તેના પર Apple Payની અસલી સફળતા નિર્ભર કરશે.
આ પણ વાંચોઃ
Metaએ લોન્ચ કર્યું એન્ટરપ્રાઇઝ પ્લેટફોર્મ; Chirantan CJ Desai સંભાળશે કમાન, સીધા ઝુકરબર્ગને કરશે રિપોર્ટ
નવો iPhone ખરીદવા મુંબઈમાં લાંબી કતાર, સાડા 10 કલાકે સુરતીલાલાના હાથમાં આવ્યો ફોન