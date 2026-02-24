ETV Bharat / business

યુએસ ટ્રેડ પોલીસી અને AIના ડરથી શેરબજાર ગગડ્યું, એક જ દિવસમાં રોકાણકારોના 3 લાખ કરોડ સ્વાહા

મંગળવારે શેર માર્કેટમાં ભયનો માહોલ, નિફ્ટી અને સેન્સેન્સમાં 1 ટકાથી વધુનો કડાકો

મંગળવારે શેર માર્કેટમાં ભયનો માહોલ, નિફ્ટી અને સેન્સેન્સમાં 1 ટકાથી વધુનો કડાકો
મંગળવારે શેર માર્કેટમાં ભયનો માહોલ, નિફ્ટી અને સેન્સેન્સમાં 1 ટકાથી વધુનો કડાકો (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 24, 2026 at 6:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

મુંબઈ: મંગળવારનો દિવસ ભારતીય શેરબજાર માટે નિરાશાજનક રહ્યો. યુએસ ટ્રેડ પોલિસીઓ અંગેની નવી ચિંતાઓ અને ટેકનોલોજી ક્ષેત્રમાં આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) દ્વારા લાવવામાં આવેલા ફેરફારોના ભયે બજારને હચમચાવી નાખ્યું. બંને મુખ્ય સૂચકાંકો, સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીમાં 1% થી વધુનો નોંધપાત્ર ઘટાડો નોંધાયો.

બજારની સ્થિતિ: ડેટાની રીતે

બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE) સેન્સેક્સ 1,068.74 પોઈન્ટ (1.28%) ઘટીને 82,225.92 પર બંધ થયો. નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) નિફ્ટી 288.35 પોઈન્ટ (1.12%) ઘટીને 25,424.65 પર બંધ થયો. આ ઘટાડાથી રોકાણકારોની સંપત્તિ માત્ર એક જ દિવસમાં આશરે ₹3 લાખ કરોડની સ્વાહા થઈ ગઈ.

ઘટાડા માટેના મુખ્ય કારણો

ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની ટેરિફ ચેતવણી: યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે તાજેતરમાં 15% નવા કામચલાઉ વૈશ્વિક ટેરિફ લાદવાની ધમકી આપી હતી. તેમણે તાજેતરના વેપાર કરારોમાંથી ખસી રહેલા દેશોને પણ ચેતવણી આપી હતી. આનાથી વૈશ્વિક વેપાર યુદ્ધનો ભય વધ્યો છે.

IT ક્ષેત્રમાં AI નો ભય

એન્થ્રોપિકના નવા AI ટૂલ, "ક્લાઉડ કોડ" ના સમાચારે ભારતીય IT કંપનીઓમાં ચિંતા વધારી છે. આ ટૂલ જૂના સોફ્ટવેર કોડને આધુનિક બનાવવા સક્ષમ છે, જે ભારતીય IT કંપનીઓના પરંપરાગત બિઝનેસ મોડેલને જોખમમાં મૂકે છે.

નિફ્ટી IT ઇન્ડેક્સમાં મોટો ઘટાડો

આજે IT ક્ષેત્રને સૌથી વધુ ફટકો પડ્યો હતો. નિફ્ટી IT ઇન્ડેક્સ 4.74% ઘટીને બે વર્ષના નીચલા સ્તરે પહોંચ્યો હતો. ટેક મહિન્દ્રા, HCL ટેક અને ઇન્ફોસિસ જેવા મુખ્ય શેરોમાં ભારે વેચવાલી જોવા મળી હતી.

અન્ય ક્ષેત્રોનું પ્રદર્શન

IT ઉપરાંત, રિયલ્ટી ઇન્ડેક્સમાં પણ 2.54%નો ઘટાડો થયો હતો. જોકે, મેટલ સેક્ટરે બજાર કરતાં થોડો સારો દેખાવ કર્યો હતો. મિડકેપ અને સ્મોલકેપ સૂચકાંકોમાં ઘટાડો મુખ્ય સૂચકાંકો (લગભગ 0.3% થી 0.5%) કરતા ઓછો હતો.

બજાર નિષ્ણાતો માને છે કે, 25,300નું સ્તર હવે નિફ્ટી માટે મહત્વપૂર્ણ છે. જો બજાર આ સ્તરથી નીચે તૂટે છે, તો ઘટાડો 25,200 સુધી લંબાઈ શકે છે. બીજી બાજુ, 25,500-25,600 ઝોન હવે એક મજબૂત રેઝિસ્ટન્સ બની ગયો છે.

જેફરીઝના ક્રિસ્ટોફર વુડે પણ ચેતવણી આપી છે કે આ વર્ષે AI-આધારિત વેપાર પર દબાણ વધી શકે છે, જેની અસર વૈશ્વિક બજારો તેમજ ભારત પર પડી રહી છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

STOCK MARKET UPDATE
NIFTY
SENSEX
STOCK MARKET
STOCK MARKET UPDATE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.