મિડલ-ઈસ્ટમાં તણાવને પગલે શેરબજારમાં હાહાકાર, સેન્સેક્સ 10 અને નિફ્ટી 6 મહિનાની નીચલી સપાટીએ
બુઘવારે શેર માર્કેટમાં ભારે વેચવાલીને કારણે સેન્સેક્સ 1122 જ્યારે નિફ્ટી 385 પૉઈન્ટ્સના ઘટાડા સાથે બંધ થયા
Published : March 4, 2026 at 5:34 PM IST
મુંબઈ: બુધવારનો દિવસ ભારતીય શેરબજાર માટે નિરાશાજનક રહ્યો. મધ્ય પૂર્વમાં વધતી જતી ભૂરાજકીય અસ્થિરતા, ખાસ કરીને અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે વધતા લશ્કરી તણાવને કારણે રોકાણકારોમાં ભયનો માહોલ સર્જાયો. આ અનિશ્ચિતતા સતત ત્રીજા દિવસે ઘટાડો તરફ દોરી ગઈ, જેમાં સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી ઘણા મહિનાના નીચલા સ્તરે પહોંચ્યા.
બજારની સ્થિતિ
ટ્રેડિંગ સેશનના અંતે, બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE)નો સેન્સેક્સ 1,122.66 પોઈન્ટ (1.40%) ઘટીને 79,116.19 પર બંધ થયો. આ સેન્સેક્સનું 10 મહિનામાં સૌથી નીચું સ્તર હતું. દરમિયાન, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) નિફ્ટી 385.2 પોઈન્ટ (1.6%) ઘટીને 24,480.5 પર બંધ થયો, જે 6 મહિનામાં તેનું સૌથી નીચું સ્તર છે.
મિડકેપ અને સ્મોલકેપ શેરોને વધુ ફટકો પડ્યો
મુખ્ય સૂચકાંકોની તુલનામાં, વ્યાપક બજાર, એટલે કે, સ્મોલ અને મિડ-કેપ શેરોમાં ઘટાડો વધુ મોટો જોવા મળ્યો. નિફ્ટી મિડકેપ ઇન્ડેક્સ 2.2% ઘટ્યો અને નિફ્ટી સ્મોલકેપ ઇન્ડેક્સ 2.1% ઘટ્યો. આનાથી રોકાણકારોની સંપત્તિ (માર્કેટ કેપ) માં લાખો કરોડ રૂપિયાનું ધોવાણ થયું છે.
સેક્ટરવાઈઝ પ્રદર્શન
મેટલ્સ અને બેંકિંગ: બજારની ઉથલપાથલની આ સુનામીમાં મેટલ સેક્ટર સૌથી વધુ પ્રભાવિત થયું. નિફ્ટી મેટલ ઇન્ડેક્સ દિવસનો સૌથી મોટો લૂઝર રહ્યો. PSU બેંક અને રિયલ્ટી સૂચકાંકોમાં પણ ભારે વેચવાલી જોવા મળી. બીજી તરફ, IT સેક્ટર એકમાત્ર એવું ક્ષેત્ર હતું જે લીલા રંગમાં બંધ થવામાં સફળ રહ્યું.
ટૉપ ગેઈનર્સ: ભારતી એરટેલ, ઇન્ફોસિસ અને ટેક મહિન્દ્રા (સેન્સેક્સના આ ત્રણ જ શેર હતા જે વધારા સાથે બંધ થયા).
ટૉપ લુઝર: ટાટા સ્ટીલ સૌથી વધુ ઘટ્યો. લાર્સન એન્ડ ટુબ્રો (એલ એન્ડ ટી), બજાજ ફાઇનાન્સ, અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ, એનટીપીસી અને ઇન્ડિગો (ઇન્ટરગ્લોબ એવિએશન) માં પણ નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો.
બજાર વિશ્લેષકો માને છે કે 24,300–24,200 સ્તર હવે નિફ્ટી માટે મુખ્ય સપોર્ટ તરીકે કાર્ય કરશે. જો બજાર આ સ્તરથી નીચે આવે છે, તો તે 24,000 ના મનોવૈજ્ઞાનિક સ્તરને ફરીથી ટેસ્ટ કરી શકે છે. સુધાર માટે, નિફ્ટીએ 24,600ના રેઝિસ્ટન્ટ લેવલને પાર કરવું પડશે.
