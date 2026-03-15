1 એપ્રિલથી ફાસ્ટેગ વાર્ષિક પાસ મોંઘા થશે, જાણો NHAI એ કેટલો ભાવ વધાર્યો?
ખાનગી વાહનો માટે ફાસ્ટેગ વાર્ષિક પાસની કિંમત 1 એપ્રિલથી વધીને 3,075 રૂપિયા થશે.
Published : March 15, 2026 at 3:36 PM IST
નવી દિલ્હી: નેશનલ હાઇવે ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા (NHAI) એ નાણાકીય વર્ષ 2026-27 માટે FASTag વાર્ષિક પાસની કિંમતમાં સુધારો કર્યો છે. નવા આદેશ મુજબ, બિન-વાણિજ્યિક વાહનો (કાર, જીપ અને વાન) માટે વાર્ષિક પાસની કિંમત ₹3,000 થી વધારીને ₹3,075 કરવામાં આવી છે, જે 1 એપ્રિલ, 2026 થી અમલમાં આવશે.
ફીમાં આ સુધારો નેશનલ હાઇવે ફી (નિર્ધારણ અને સંગ્રહ) નિયમો, 2008 ની જોગવાઈઓ અનુસાર કરવામાં આવ્યો છે. 56 લાખથી વધુ વપરાશકર્તાઓ સાથે, ખાનગી વાહન માલિકોમાં FASTag વાર્ષિક પાસનો ઉપયોગ ઝડપથી વધી રહ્યો છે.
Attention National Highway Users!— NHAI (@NHAI_Official) March 15, 2026
Effective 1st April 2026, the applicable fee for the #FASTagAnnualPass will be revised from ₹3,000 to ₹3,075 for FY 2026–27 in accordance with the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.
The Annual Pass… pic.twitter.com/nOhjyrcBoB
સુધારેલા દરો માન્ય FASTag ધરાવતા લાયક બિન-વાણિજ્યિક વાહનો પર લાગુ થશે જે રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગો અને રાષ્ટ્રીય એક્સપ્રેસવે પર આશરે 1,150 ટોલ પ્લાઝા પર વાર્ષિક પાસ સુવિધા મેળવવા માંગે છે. FASTag વાર્ષિક પાસ વારંવાર FASTag રિચાર્જ કરવાની જરૂરિયાતને દૂર કરે છે. એક વખતની ફી ચુકવણી એક વર્ષ માટે અથવા 200 ટોલ પ્લાઝા પાર કરવા માટે માન્ય છે. આ પાસ માન્ય FASTag ધરાવતા તમામ બિન-વાણિજ્યિક વાહનો પર લાગુ પડે છે.
હાઇવે યાત્રા એપ અથવા નેશનલ હાઇવે ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયાની વેબસાઇટ દ્વારા વન-ટાઇમ ફી ચૂકવ્યા પછી વાહન સાથે જોડાયેલા હાલના FASTag પર વાર્ષિક પાસ 2 કલાકની અંદર સક્રિય થઈ જાય છે.
15 ઓગસ્ટ 2025 ના રોજ લોન્ચ કરાયેલા FASTag વાર્ષિક પાસને મળેલો જબરદસ્ત પ્રતિસાદ દર્શાવે છે કે તે દેશભરના રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ વપરાશકર્તાઓને વધુ સુવિધાજનક અને ખર્ચ-અસરકારક મુસાફરી વિકલ્પો પ્રદાન કરે છે.
હાલમાં કેટલા લોકો FASTag વાર્ષિક પાસનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે?
માર્ગ પરિવહન અને ધોરીમાર્ગ મંત્રાલય (MoRTH) અનુસાર:
- દેશમાં 50 લાખથી વધુ લોકો FASTag વાર્ષિક પાસનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે.
- રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગો પર થતા કુલ કાર ટોલ વ્યવહારોના લગભગ 28 ટકા વ્યવહારો હવે આ પાસ દ્વારા થાય છે.
આ સિવાય:
- 2016 થી 11.86 કરોડ FASTags જારી કરવામાં આવ્યા છે.
- આમાંથી, લગભગ 5.9 કરોડ FASTags સક્રિય છે.
- રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગો પર 98 ટકાથી વધુ ટોલ વસૂલાત FASTag દ્વારા થાય છે
