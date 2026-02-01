ETV Bharat / business

બજેટ 2026: ખેડૂતો, પશુપાલકો અને મહિલાઓની આવક વધારવા નાણાંમંત્રી લાવ્યા નવી સ્કિમ

શું આ બજેટથી એગ્રીકલ્ચર પર નિર્ભર વ્યાવસાયિકો અને મહિલાઓને કોઈ ફાયદો થશે?

બજેટ 2026-27
બજેટ 2026-27 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 1, 2026 at 3:25 PM IST

1 Min Read
નવી દિલ્હી: કેન્દ્રીય નાણાં મંત્રી નિર્મલા સીતારમણે 2026-27નું કેન્દ્રીય બજેટ રજૂ કર્યું, જેમાં ખેડૂતો, પશુપાલન, પશુચિકિત્સા વ્યવસાયિકો અને ખાસ કરીને મહિલાઓ દ્વારા સંચાલિત ગ્રામીણ ઉદ્યોગો માટે અનેક પ્રસ્તાવ રજૂ કરવામાં આવી.

નાણાં મંત્રીએ 500 જળાશયો અને અમૃત સરોવરોના સંકલિત વિકાસ દ્વારા મત્સ્યઉદ્યોગ ક્ષેત્રને મજબૂત બનાવવાની પહેલની જાહેરાત કરી. તેમણે યોગ્ય રોજગારીની તકો ઊભી કરવા માટે પશુપાલન ક્ષેત્રમાં આન્ત્રપ્રિન્યોરશિપ ડેવલપમેન્ટનો પણ પ્રસ્તાવ મૂક્યો.

10 મિલિયન ખેડૂતો સહિત 30 મિલિયન લોકોને સપોર્ટ કરવા માટે ઉત્પાદન અને ઉત્પાદકતા વધારવા માટે નારિયેળ પ્રોત્સાહન યોજના પણ આ વર્ષના કૃષિ ક્ષેત્રના બજેટનો એક ભાગ છે. તેમણે 2030 સુધીમાં ભારતીય કાજુ અને કોકોને પ્રીમિયમ વૈશ્વિક બ્રાન્ડમાં રૂપાંતરિત કરવા અને ભારતીય ચંદન ઇકોસિસ્ટમના ગૌરવને પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે રાજ્ય સરકારો સાથે ભાગીદારી કરવાનો પણ પ્રસ્તાવ મૂક્યો.

નાણાં પ્રધાને કૃષિ ઉપજ વધારવા, ખેડૂતોને વધુ સારા નિર્ણયો લેવામાં મદદ કરવા અને કસ્ટમાઇઝ્ડ સલાહ આપીને જોખમો ઘટાડવા માટે બહુભાષી AI સાધનનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો.

તેમણે ગ્રામીણ મહિલાઓ દ્વારા સંચાલિત ઉદ્યોગો માટે સ્વ-સહાય ઉદ્યોગસાહસિક (SHE) માર્ટ્સનો પણ પ્રસ્તાવ મૂક્યો. 'લખપતિ દીદી' પ્રોગ્રામની સફળતાના આધારે, મહિલાઓને ક્રેડિટ-આધારિત આજીવિકાથી ઉદ્યોગ માલિકી તરફ આગળનું પગલું ભરવામાં મદદ કરવા માટે SHE-માર્ટ્સની સ્થાપના કરવામાં આવશે.

રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ બુધવારે તેમના પૂર્વ-બજેટ ભાષણમાં બંને ગૃહોને સંયુક્ત સંબોધન કર્યું હતું, જેને આ ક્ષેત્ર માટે અનુદાનનો પ્રસ્તાવ ગણી શકાય. રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુએ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં કૃષિ ક્ષેત્રમાં થયેલી પ્રગતિની પ્રશંસા કરી હતી અને નોંધ્યું હતું કે ગયા વર્ષે 350 મિલિયન ટનથી વધુના રેકોર્ડ અનાજ ઉત્પાદને ભારતને વિશ્વનો સૌથી મોટો ચોખા ઉત્પાદક દેશ બનાવ્યો છે.

રાષ્ટ્રપતિએ એ પણ નોંધ્યું હતું કે, ભારત વિશ્વના બીજા સૌથી મોટા માછલી ઉત્પાદક તરીકે ઉભરી આવ્યું છે અને દૂધ ઉત્પાદનમાં વૈશ્વિક લીડર રહ્યું છે. તેમણે સહકારી ચળવળના મહત્વ પર પણ ભાર મૂક્યો હતો.

