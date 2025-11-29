1 ડિસેમ્બરથી એરલાઇન ટિકિટ અને ઘરેલુ ગેસ સિલિન્ડરને બદલાશે નવા નિયમો, જુઓ શું થશે બદલાવ
1 ડિસેમ્બરથી ઘણા મોટા આર્થિક નિયમો બદલાશે, જે તમારા ખિસ્સા પર અસર કરી શકે છે. પેન્શન અને LPG સંબંધિત અપડેટ્સ લાગુ કરવામાં આવશે.
Published : November 29, 2025 at 2:31 PM IST
હૈદરાબાદ: વર્ષના છેલ્લા મહિનાની શરૂઆતમાં તમારા ખિસ્સા અને બજેટમાં નોંધપાત્ર ફેરફાર જોવા મળી શકે છે. ડિસેમ્બરના પહેલા દિવસથી ઘણા મોટા નિયમો અને દરો બદલાશે, અને ૩૦ નવેમ્બર સુધીમાં ચોક્કસ કાર્યો પૂર્ણ કરવા મહત્વપૂર્ણ છે. ભલે તમે સરકારી કર્મચારી, કરદાતા, પેન્શનર અથવા નિયમિત LPG અને હવાઈ મુસાફરી ખર્ચ ધરાવનાર વ્યક્તિ હોવ, આ ફેરફારો તમને અસર કરી શકે છે.
UPS માં શિફ્ટ થવાની અંતિમ તારીખ
કેન્દ્રીય સરકારી કર્મચારીઓ જે રાષ્ટ્રીય પેન્શન યોજના (NPS) માંથી યુનિફાઇડ પેન્શન યોજના (UPS) માં સંક્રમણ કરવા માંગે છે તેમની પાસે મર્યાદિત સમય છે. CRA પોર્ટલ પર ઓનલાઈન અરજી કરવી અથવા ૩૦ નવેમ્બર સુધીમાં સંબંધિત નોડલ અધિકારીને ફોર્મ સબમિટ કરવું ફરજિયાત છે. આ તારીખ પછી, UPS માં શિફ્ટ થવાનો વિકલ્પ બંધ થઈ જશે.
મહત્વપૂર્ણ ટેક્સ ફાઇલિંગ ડેડલાઇન
30 નવેમ્બર કરદાતાઓ માટે પણ મહત્વપૂર્ણ છે. ઓક્ટોબરમાં કાપવામાં આવેલા કર માટે TDS સ્ટેટમેન્ટ (કલમ 194-IA, 194-IB, 194M, અને 194S) સબમિટ કરવું ફરજિયાત છે. ટ્રાન્સફર પ્રાઇસિંગ રિપોર્ટ્સ (કલમ 92E) ની પ્રક્રિયા માટે જવાબદાર લોકોએ પણ આ તારીખ સુધીમાં તેમના રિટર્ન ફાઇલ કરવા પડશે. ભારતમાં કાર્યરત વિદેશી કંપનીઓની પેટાકંપનીઓએ ફોર્મ 3CEAA પણ સબમિટ કરવું જરૂરી છે. નિર્ધારિત સમય સુધીમાં ફાઇલ કરવામાં નિષ્ફળતા પર દંડ અને નોટિસ લાગી શકે છે.
હવાઈ મુસાફરી અને બળતણ દરોમાં ફેરફાર
એવિએશન ટર્બાઇન ફ્યુઅલ (ATF) દર 1 ડિસેમ્બરથી બદલાશે. જો ભાવ વધે છે, તો હવાઈ ટિકિટ વધુ મોંઘી થવાની સંભાવના છે.
પેન્શનરો માટે જીવન પ્રમાણપત્ર
પેન્શન મેળવતા પેન્શનરોએ પણ 30 નવેમ્બર સુધીમાં તેમના જીવન પ્રમાણપત્ર સબમિટ કરવા જરૂરી છે. આમ કરવામાં નિષ્ફળતાના પરિણામે તેમનું પેન્શન સસ્પેન્ડ થઈ જશે. આ બેંક, પોસ્ટ ઓફિસ અથવા જીવન પ્રમાણ એપ્લિકેશન જેવી ડિજિટલ પદ્ધતિઓ દ્વારા કરી શકાય છે.
LPG ભાવમાં ફેરફાર
LPG ના દર દર મહિનાની શરૂઆતમાં અપડેટ થાય છે. ગયા મહિને કોમર્શિયલ સિલિન્ડર સસ્તા થયા હતા, પરંતુ ઘરેલુ સિલિન્ડરના નવા ભાવ 1 ડિસેમ્બરે નક્કી કરવામાં આવશે. આનાથી તમારા ઘરના માસિક બજેટ પર અસર પડી શકે છે. ડિસેમ્બરની શરૂઆત ઘણા મોટા આર્થિક ફેરફારો લાવે છે. તેથી, 30 નવેમ્બર સુધીમાં તમામ જરૂરી ફાઇલિંગ અને કાગળકામ પૂર્ણ કરવું અને 1 ડિસેમ્બરના રોજ દર અપડેટ્સનું નિરીક્ષણ કરવું મહત્વપૂર્ણ છે.
