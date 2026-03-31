ETV Bharat / business

1 એપ્રિલથી પાન કાર્ડના નવા નિયમો; મિલકત અને વાહન ખરીદનારાઓ માટે મોટા સમાચાર

20 લાખ રૂપિયાની મિલકત ખરીદવા, 10 લાખ રૂપિયાની રોકડ ચુકવણી કરવા અને 5 લાખ રૂપિયાનું વાહન ખરીદવા માટે પાન કાર્ડ ફરજિયાત બનશે.

પ્રતીકાત્મક ફોટો (getty image)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 31, 2026 at 2:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: કેન્દ્ર સરકારે દેશના અર્થતંત્રને ડિજિટાઇઝ કરવા અને કરચોરી અટકાવવા માટે એક મહત્વપૂર્ણ પગલું ભર્યું છે. 1 એપ્રિલથી, PAN કાર્ડ સાથે સંકળાયેલા નિયમોમાં વ્યાપક ફેરફારો અમલમાં આવવાના છે. આ નવા નિયમોની સીધી અસર સામાન્ય માણસના નાણાકીય વ્યવહારો, મિલકત વ્યવહારો, વૈભવી વાહનોની ખરીદી અને બેંક ખાતાઓમાં રોકડ જમા કરાવવા પર પડશે. નાણા મંત્રાલય દ્વારા જારી કરાયેલા એક જાહેરનામા અનુસાર, આ ફેરફારો પાછળનો ઉદ્દેશ્ય, એક તરફ, પ્રામાણિક કરદાતાઓને રાહત આપવાનો છે, અને બીજી તરફ, મોટા અને શંકાસ્પદ નાણાકીય વ્યવહારો પર કડક દેખરેખ રાખવાનો છે.

મિલકત અને રિયલ એસ્ટેટમાં મોટા ફેરફારો

હાલના નિયમો હેઠળ, ₹10 લાખથી વધુ મૂલ્યની સ્થાવર મિલકત (જેમ કે ઘર, દુકાન અથવા જમીન) ખરીદતી વખતે અથવા વેચતી વખતે PAN કાર્ડની વિગતો આપવી ફરજિયાત હતી. જો કે, 1 એપ્રિલથી, આ મર્યાદા વધારીને ₹20 લાખ કરવામાં આવી છે. આનો અર્થ એ થાય છે કે નાના ઘરો અથવા જમીનના પ્લોટ ખરીદતા મધ્યમ વર્ગના પરિવારોને હવે મિલકત નોંધણી પ્રક્રિયા દરમિયાન ફરજિયાત PAN કાર્ડ દસ્તાવેજીકરણ આવશ્યકતાઓમાંથી થોડી રાહત મળશે. તેમ છતાં, ₹20 લાખથી વધુના કોઈપણ વ્યવહાર માટે PAN કાર્ડની વિગતો આપવી ફરજિયાત રહેશે.

રોકડ વ્યવહારો અને બેંક થાપણો માટે નવી મર્યાદા

સરકારે રોકડ વ્યવહારો અંગેના નિયમો સ્પષ્ટ અને કડક બનાવ્યા છે. અગાઉ, ₹50,000 થી વધુ દૈનિક રોકડ જમા કરાવવા માટે PAN કાર્ડ જરૂરી હતું. નવા નિયમો હેઠળ, જો કોઈ વ્યક્તિ એક નાણાકીય વર્ષમાં કુલ ₹10 લાખ કે તેથી વધુના રોકડ વ્યવહારો (થાપણો અથવા ઉપાડ) કરે છે, તો PAN કાર્ડ આપવું ફરજિયાત રહેશે. કાળા નાણાંના પરિભ્રમણને રોકવા માટે આ પગલું લાગુ કરવામાં આવ્યું છે.

વાહનો ખરીદવા: એક નવી પ્રક્રિયા

ઓટોમોબાઈલ ક્ષેત્રને સંચાલિત કરતા નિયમોમાં પણ ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે. હવે દરેક નાની કાર અથવા ટુ-વ્હીલરની ખરીદી માટે PAN કાર્ડની જરૂર રહેશે નહીં. સરકારે શરત મૂકી છે કે PAN કાર્ડની વિગતો ફક્ત ₹5 લાખથી વધુ મૂલ્યના વાહનો (જેમ કે પ્રીમિયમ કાર અથવા હાઇ-એન્ડ સ્પોર્ટ્સ બાઇક) ખરીદવા માટે જ આપવી પડશે. આ પગલાથી એન્ટ્રી-લેવલ કાર અને મોટરસાયકલ ખરીદનારાઓને નોંધપાત્ર રાહત મળશે.

હોટલમાં રોકાણ અને વિદેશ યાત્રા પર તપાસ

આવકવેરા વિભાગ વૈભવી જીવનશૈલી પર પણ નજર રાખશે. હવે, જો તમે ₹1 લાખથી વધુની ચુકવણી કરો છો - પછી ભલે તે હોટલ બિલ માટે હોય કે કોઈ મોટા કાર્યક્રમ (જેમ કે લગ્ન કે કોઈ કાર્યક્રમ) માટે - તો તમારા PAN કાર્ડની વિગતો આપવી ફરજિયાત બની ગઈ છે. અગાઉ, આ મર્યાદા ફક્ત ₹50,000 નક્કી કરવામાં આવી હતી. વધુમાં, નવા નિયમો હેઠળ, આંતરરાષ્ટ્રીય મુસાફરી માટે ટિકિટ ખરીદતી વખતે અથવા વિદેશી ચલણનું વિનિમય કરતી વખતે તમારે તમારી PAN વિગતો પણ આપવી પડશે.

PAN કાર્ડ મેળવવા માટેની પ્રક્રિયા વધુ કડક બની

માત્ર વ્યવહાર સંબંધિત નિયમો બદલાયા નથી; નવું PAN કાર્ડ મેળવવું હવે પહેલા જેટલું સરળ રહેશે નહીં. અત્યાર સુધી, ફક્ત આધાર કાર્ડના આધારે જ e-PAN જનરેટ કરી શકાતું હતું; જો કે, 1 એપ્રિલથી, તમારે વધારાના સહાયક દસ્તાવેજો - જેમ કે જન્મ પ્રમાણપત્ર, ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ અથવા તમારા પાસપોર્ટની નકલ સબમિટ કરવાની જરૂર પડશે. વધુમાં, જૂના અરજી ફોર્મને નવા, વધુ વ્યાપક ફોર્મ દ્વારા બદલવામાં આવ્યા છે - જેમ કે ફોર્મ 93 (વ્યક્તિઓ માટે) - જે અરજદારોએ હવે ભરવાના રહેશે.

TAGGED:

PAN CARD NEW RULES
PAN CARD RULES FROM APRIL 1ST
PROPERTY AND VEHICLE BUYERS
PAN CARD RULES
NEW PAN CARD RULES

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.