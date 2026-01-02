ETV Bharat / business

લેબર કોડનો ડ્રાફ્ટ બહાર પાડવામાં આવ્યો, સરકારે પીએફ, પગાર અને ગ્રેચ્યુઇટી પર લોકોનો અભિપ્રાય માંગ્યો

શ્રમ સુધારા માટે 2025નું વર્ષ મહત્વપૂર્ણ રહ્યું. કેન્દ્ર સરકારે 28 જૂના શ્રમ કાયદાઓ નાબૂદ કર્યા અને તેમના સ્થાને ચાર નવા શ્રમ સંહિતા લાગુ કરી.

હૈદરાબાદ : શ્રમ સુધારા માટે 2025નું વર્ષ મહત્વપૂર્ણ રહ્યું. કેન્દ્ર સરકારે 28 જૂના શ્રમ કાયદાઓ નાબૂદ કર્યા અને તેમના સ્થાને ચાર નવા શ્રમ સંહિતા લાગુ કરી. આ ચાર સંહિતા વેતન સંહિતા (2019), ઔદ્યોગિક સંબંધો સંહિતા (2020), સામાજિક સુરક્ષા સંહિતા (2020) અને વ્યવસાયિક સલામતી, આરોગ્ય અને કાર્યકારી પરિસ્થિતિઓ સંહિતા (2020) છે. આ બધા કાયદા 21 નવેમ્બર, 2025 થી અમલમાં આવવાના છે અને નવા વર્ષ 2026 માં તેનો સંપૂર્ણ અમલ થવાની અપેક્ષા છે.

ડ્રાફ્ટ નિયમો બહાર પાડવામાં આવ્યા, જાહેર સૂચનો માંગવામાં આવ્યા

31 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ, શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલયે આ ચાર શ્રમ સંહિતા હેઠળ ડ્રાફ્ટ નિયમો પૂર્વ-પ્રકાશિત કર્યા. મંત્રાલયે ડ્રાફ્ટ સૂચના જારી કર્યાની તારીખથી 30 થી 45 દિવસની અંદર કર્મચારીઓ, નોકરીદાતાઓ અને અન્ય હિસ્સેદારો પાસેથી સૂચનો અને વાંધા માંગ્યા છે. પરામર્શ પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા પછી અંતિમ નિયમો સૂચિત કરવામાં આવશે.

પગારની ગણતરી કેવી રીતે કરવામાં આવશે?

ડ્રાફ્ટ સેન્ટ્રલ રૂલ્સ 2025 મુજબ, લઘુત્તમ વેતન પહેલા દૈનિક ધોરણે નક્કી કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ તેને પ્રમાણભૂત સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને કલાકદીઠ અને માસિક વેતનમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવશે. વેતનમાં સરેરાશ કામ કરતા પરિવારની જરૂરિયાતો - ખોરાક, કપડાં, ઘર ભાડું, બળતણ, વીજળી, શિક્ષણ, તબીબી સંભાળ અને અન્ય મૂળભૂત ખર્ચાઓ - ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે. મહત્વપૂર્ણ વાત એ છે કે, કેન્દ્ર સરકાર રાષ્ટ્રીય લઘુત્તમ વેતન નક્કી કરશે, અને રાજ્યો ઓછો દર નક્કી કરી શકશે નહીં.

કામના કલાકો અને રાત્રિ શિફ્ટ માટેના ડ્રાફ્ટ નિયમોમાં મહત્તમ 48 કલાક કાર્યકારી સપ્તાહની જોગવાઈ છે. વેતનની ગણતરી 8 કલાકના કાર્યદિવસના આધારે કરવામાં આવશે. રાત્રિ શિફ્ટ કામદારો માટે અલગ વેતન ગણતરી નિયમો સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા છે. મહિલા કર્મચારીઓને તેમની સંમતિ અને સુરક્ષા વ્યવસ્થા સાથે રાત્રિ શિફ્ટમાં કામ કરવાની પરવાનગી છે.

નવા શ્રમ સંહિતા હેઠળ પગારની સમયસર ચુકવણી અને કપાત મર્યાદા ફરજિયાત રહેશે. પગારમાંથી મહત્તમ કપાત 50 ટકા રહેશે. મૂળ પગાર, ડીએ અને અન્ય ભથ્થાં કુલ પગારના ઓછામાં ઓછા 50 ટકા હોવા જરૂરી છે. જો ભથ્થાં નિર્ધારિત મર્યાદા કરતાં વધી જાય, તો વધારાની રકમ આપમેળે પગારમાં ઉમેરવામાં આવશે.

ગ્રેચ્યુઈટી અને ફિક્સ્ડ ટર્મ કર્મચારીઓ માટે રાહત

ગ્રેચ્યુઈટી માટે હવે પાંચ વર્ષની સેવાની જરૂર રહેશે નહીં. એક વર્ષની સેવા પૂર્ણ કરવાથી તમે ગ્રેચ્યુઈટીનો પણ લાભ મેળવી શકશો. આ લાભ ફિક્સ્ડ ટર્મ અને કોન્ટ્રાક્ટ કર્મચારીઓને પણ આપવામાં આવશે. વધુમાં, ગિગ અને પ્લેટફોર્મ કામદારોને પહેલીવાર સામાજિક સુરક્ષા છત્ર હેઠળ લાવવામાં આવશે, જે તેમને પેન્શન, વીમો અને અન્ય લાભો પ્રદાન કરશે.

