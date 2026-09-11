નવા લેબર કોડથી પ્રાઈવેટ કર્મચારીઓને લાગી લૉટરી! સેલરી, બોનસ અને ગ્રેચ્યુટી નિયમોમાં મોટો ફેરફાર
ન્યૂ લેબર કોડનો નિયમ 21 નવેમ્બર 2025થી અમલમાં છે, આવો સમજીએ નવા નિયમો બાદ કંપનીઓએ તમને કયા કયા લાભ આપવા પડશે.
Published : September 11, 2026 at 9:42 AM IST
હૈદરાબાદ: જો તમે પણ કોઈ ખાનગી કંપનીમાં નોકરી કરો છો, તો આ મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સીધા તમારા ખિસ્સા અને તમારા ભવિષ્ય પર અસર કરે છે. સરકારે વર્ષો જૂના, શ્રમ કાયદાઓને કાયમ માટે ખતમ કરીને દેશભરમાં ચાર નવા શ્રમ કાયદા (લેબર કોડ) અમલમાં મૂક્યા છે. આ નવા કાયદાઓ ન માત્ર સંપૂર્ણપણે પ્રભાવી થઈ ચૂક્યા છે, પરંતુ તેણે પ્રાઈવેટ સેક્ટરના કરોડો કર્મચારીઓને એવા શાનદાર અધિકાર આપ્યા છે જે તેમની સામાજિક સુરક્ષાને સુપર-સ્ટ્રોંગ બનાવી દેશે.
જણાવી દઈએ કે, નવા શ્રમ કાયદાના નિયમો 21 નવેમ્બર, 2025થી અમલમાં છે, ચાલો સમજીએ કે, આ નવા નિયમો બાદ કંપનીઓએ તમને કયા કયા મુખ્ય લાભો આપવા પડશે.
સૈલરીના 50% નિયમઃ ઈન-હેન્ડ ભલે ઓછું, રિટાયરમેન્ટ પર છપ્પરફાડ ફંડ
નવા લેબર કોડનો સૌથી મોટો અને કડક નિયમ તમારી સેલરી સ્ટ્રક્ચરને લઈને છે. હવે કોઈપણ કર્મચારીની બેસિક સેલરી (Basic Pay + DA) માટે તેના કુલ CTCના ઓછામાં ઓછા 50% હોવુ કાયદાકીય રીતે ફરજિયાત છે. બાકીના 50% અન્ય ભથ્થાઓ માટે ફાળવવામાં આવશે.
શું અસર થશેઃ આ નિયમના કારણે દર મહિને તમારા ખાતામાં આવતી ટેક-હોમ સેલરીમાં થોડો કપાત થઈ શકે છે, કારણ કે તમારો PF હવે પહેલાથી વધારે કપાશે. પણ તેનો સૌથી મોટો ફાયદો એ છે કે જ્યારે તમે નોકરી છોડશો કે રિટાયર થશો, તો તમારા હાથમાં પીએફ અને ગ્રેચ્યુટીની એક ખૂબ મોટી અને રેકૉર્ડતોડ રકમ આવશે.
ગ્રેચ્યુટીનો નિયમ બદલાયોઃ હવે 5 વર્ષની ઝંઝટ નહીં; માત્ર 1 જ વર્ષમાં મળશે મોટી રકમ
ગ્રેચ્યુટીના નિયમોમાં સરકારે તે લોકોને જોડીને મોટી સરપ્રાઈસ આપી છે, જે પહેલા આમાંથી સંપૂર્ણ રીતે બહાર હતા. હવે ફિક્સ્ડ-ટર્મ કે કૉન્ટ્રાક્ટ બેસિસ પર કામ કરતા અસ્થાઈ કર્મચારીઓને ફક્ત 1 વર્ષની સર્વિસ ખતમ કરવા પર જ ગ્રેચ્યુટીના તમામ પૈસા આપી દેવામા આવશે. તેમણે હવે 5 વર્ષ સુધી આ જ કંપનીમાં ટકીને રહેવા માટે રાહ નહીં જોવી પડે. જો કે, જે કર્મચારી રેગુલર કે કાયમી પેરોલ પર છે, તેમના માટે ગ્રેચ્યુટીનો લાભ પહેલાની જેમ 5 વર્ષની સર્વિસ બાદ જ માન્ય થશે.
વાર્ષિક બોનસની ચુકવણી ફરજિયાત: નિયમનું પાલન ન કરનારી કંપનીઓ સામે થશે કાર્યવાહી
કેન્દ્રીય શ્રમ મંત્રાલયે તહેવારો અને વાર્ષિક બોનસ અંગે ખાનગી કંપનીઓ માટેના નિયમો કડક બનાવ્યા છે. નવા નોટિફિકેશન પ્રમાણે, હવે ₹21,000થી ઓછો માસિક પગાર મેળવતા કર્મચારીઓને વર્ષમાં એકવાર બોનસ આપવાનું દરેક કંપની માટે ફરજિયાત બનાવવામાં આવ્યું છે.
કેટલા પૈસા મળશે: આ વાર્ષિક બોનસ કર્મચારીના પગારના ન્યૂનતમ 8.33% થી લઈને મહત્તમ 22% સુધીનું હોઈ શકે છે. જે કંપની બોનસ ચૂકવવાનો ઇનકાર કરે અથવા તેમાં આનાકાની કરે, તેની સામે કડક કાયદાકીય કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. ₹21,000થી વધુ કમાણી કરતા કર્મચારીઓ માટે, બોનસની ચુકવણી સંપૂર્ણપણે કંપનીની આંતરિક નીતિઓ પર નિર્ભર રહેશે.
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