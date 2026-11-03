TRAIનો મોટો નિર્ણયઃ ગ્રાહકોને મળશે વધુ સારૂ કોલિંગ અને ઈન્ટરનેટ
જાન્યુઆરી 2027થી અમલમાં આવશે ટેલિકોમ્યુનિકેશન ઇન્ટરકનેક્શન રેગ્યુલેશન્સ 2026, બધા ઓપરેટરોએ કરવું પડશે પાલન.
Published : November 3, 2026 at 10:38 PM IST
નવી દિલ્હી: ટેલિકોમ રેગ્યુલેટરી ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા (TRAI)એ ભારતના ટેલિકોમ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને આધુનિક બનાવવા, કોલ ગુણવત્તા સુધારવા અને વિવિધ ટેલિકોમ નેટવર્ક્સ વચ્ચેના જોડાણોની કાર્યક્ષમતા વધારવાના હેતુથી નવા નિયમો રજૂ કર્યા છે.
'ટેલિકોમ્યુનિકેશન ઇન્ટરકનેક્શન રેગ્યુલેશન્સ, 2026' શીર્ષક ધરાવતા આ નવા નિયમો 1 જાન્યુઆરી, 2027થી અમલમાં આવશે. તે ટેલિકોમ નેટવર્ક્સ કેવી રીતે એકબીજા સાથે જોડાય છે અને કોલ અથવા અન્ય ટ્રાફિકનું વિનિમય કરે છે તેને સુવ્યવસ્થિત કરવા માટે રચાયેલ છે. આ નિયમો હેઠળ ઓપરેટરોને લાઇસન્સ્ડ સર્વિસ એરિયા (LSA) સ્તરની કનેક્ટિવિટી તરફ સંક્રમણ કરવાની અને ઇન્ટરનેટ પ્રોટોકોલ (IP) આધારિત ઇન્ટરકનેક્શન ટેકનોલોજી અપનાવવાની જરૂર પડશે.
ટેલિકોમ ઇન્ટરકનેક્શન એ સિસ્ટમનો સંદર્ભ આપે છે, જે વિવિધ સેવા પ્રદાતાઓના ગ્રાહકોને એકબીજા સાથે વાતચીત કરવા સક્ષમ બનાવે છે. ઉદાહરણ તરીકે જ્યારે એક ટેલિકોમ ઓપરેટરનો વપરાશકર્તા બીજા નેટવર્ક પર કોઈ વપરાશકર્તાને કૉલ કરે છે, ત્યારે તે ઇન્ટરકનેક્શન છે જે બે નેટવર્ક વચ્ચે તે કૉલના ટ્રાન્સમિશનને સરળ બનાવે છે.
IP આધારિત ઇન્ટરકનેક્શન તરફ એક પગલું
સૌથી મહત્વપૂર્ણ ફેરફારોમાંનો એક IP આધારિત ઇન્ટરકનેક્શન તરફનું પગલું છે. આ નિયમો અમલમાં આવ્યા પછી સ્થાપિત થયેલા તમામ નવા ઇન્ટરકનેક્શન માટે IP આધારિત ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવો ફરજિયાત રહેશે. હાલના કનેક્શન્સ હાલમાં જૂની E1/TDM-આધારિત સિસ્ટમ્સ પર કાર્યરત, પણ ત્રણ વર્ષમાં IP આધારિત ટેકનોલોજીમાં સંક્રમિત થશે.
IP આધારિત ઇન્ટરકનેક્શન નેટવર્ક્સ વચ્ચે સંચાર ટ્રાફિકને સ્થાનાંતરિત કરવા માટે ઇન્ટરનેટ પ્રોટોકોલ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરે છે. આ પરિવર્તન બેન્ડવિડ્થ કાર્યક્ષમતામાં વધારો કરશે, કોલ ગુણવત્તામાં સુધારો કરશે અને એકંદર નેટવર્ક પ્રદર્શનને વેગ આપશે તેવી અપેક્ષા છે. વધુમાં જેમ જેમ મોબાઇલ ડેટા અને ડિજિટલ કોમ્યુનિકેશનની માંગ વધશે, તેમ તેમ આ ટેલિકોમ ઓપરેટરોને વધતા ટ્રાફિકનું સંચાલન કરવામાં પણ મદદ કરશે.
ટેલિકોમ કનેક્શન્સ હવે લાઇસન્સ પ્રાપ્ત સેવા ક્ષેત્ર સ્તર પર શિફ્ટ થશે. આ સુધારો ટેલિકોમ ઓપરેટરો તેમના નેટવર્કને કેવી રીતે જોડે છે તે પણ બદલશે. હાલમાં ઇન્ટરકનેક્શન વ્યવસ્થા લાંબા અંતર ચાર્જિંગ ક્ષેત્ર અને ટૂંકા અંતર ચાર્જિંગ ક્ષેત્ર સ્તરે કાર્યરત છે. નવા માળખા હેઠળ આગામી ત્રણ વર્ષમાં આ જોડાણો ધીમે ધીમે લાઇસન્સ પ્રાપ્ત સેવા ક્ષેત્ર સ્તરે ઇન્ટરકનેક્શનના બિંદુઓમાં સંક્રમિત થશે.
ઇન્ટરકનેક્શનનો બિંદુ એ સ્થાન છે, જ્યાં બે ટેલિકોમ નેટવર્ક જોડાય છે, જે કોલ અને અન્ય ટ્રાફિકનું વિનિમય સક્ષમ બનાવે છે. આ પરિવર્તન કોલ રૂટીંગને સરળ બનાવવા, નંબરિંગ સંસાધનોના સંચાલનમાં સુધારો કરવા અને ટેલિકોમ ઓપરેટરો માટે ઓપરેશનલ જટિલતાઓને ઘટાડવાની અપેક્ષા છે.
જોડાણો સોંપવા માટેના નવા નિયમો
અપડેટ કરેલા નિયમો ઇન્ટરકનેક્શનના બિંદુને સોંપવા માંગતા ટેલિકોમ ઓપરેટરો માટે એક ચોક્કસ પ્રક્રિયા પણ રજૂ કરે છે. અગાઉના નિયમો મુખ્યત્વે ઇન્ટરકનેક્શનના બિંદુને ડિસ્કનેક્ટ કરવા માટે પ્રદાન કરવામાં આવ્યા હતા. એક માપ જે સામાન્ય રીતે અપવાદરૂપ પરિસ્થિતિઓ માટે આરક્ષિત છે, જેમ કે સેવા પ્રદાતાઓ વચ્ચેના વિવાદો. સુધારેલા માળખા હેઠળ, ઓપરેટરો હવે સ્વેચ્છાએ ઇન્ટરકનેક્શનના બિંદુને સોંપી શકે છે જે હવે જરૂરી નથી.
ઉદાહરણ તરીકે જ્યારે કોલ ટ્રાફિક ઘટે છે, ચોક્કસ વિસ્તારમાંથી સેવાઓ પાછી ખેંચી લેવામાં આવે છે, અથવા ટ્રાફિકને અલગ કનેક્શન દ્વારા ફરીથી રૂટ કરવામાં આવે છે ત્યારે આ થઈ શકે છે. આ પગલાથી ઓપરેટરોને તેમના નેટવર્કને વધુ કાર્યક્ષમ રીતે સંચાલિત કરવામાં અને બિનજરૂરી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સંબંધિત ખર્ચ ટાળવામાં મદદ મળશે તેવી અપેક્ષા છે.
ચુકવણીની શરતો અને દંડમાં ફેરફાર
ટ્રાઇએ ટેલિકોમ ઓપરેટરો વચ્ચેના ઇન્ટરકનેક્શન સંબંધિત કેટલીક નાણાકીય જોગવાઈઓમાં સુધારો કર્યો છે. પુનર્મૂલ્યાંકન પછી બેંક ગેરંટી માટેની માન્યતા અવધિ અને આવા પુનર્મૂલ્યાંકન વચ્ચેનો અંતરાલ બંને 6 મહિનાથી વધારીને 12 મહિના કરવામાં આવ્યા છે. નિયમનકારે ઇન્ટરકનેક્શન પોઇન્ટ માટે જરૂરી મહત્તમ બેંક ગેરંટીની ગણતરી કરવાની પદ્ધતિમાં પણ ફેરફાર કર્યો છે. વધુમાં નવા નિયમોમાં ઇન્ટરકનેક્શન ચાર્જની ચુકવણીમાં વિલંબને સંબોધવા માટેની જોગવાઈઓ શામેલ છે.
ટેલિકોમ ઓપરેટરો પરસ્પર વિલંબિત ચુકવણીઓ પર લાગુ વ્યાજ દર નક્કી કરશે. આ વ્યાજ દર સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાના એક વર્ષના માર્જિનલ કોસ્ટ ઓફ ફંડ્સ આધારિત લેન્ડિંગ રેટ (MCLR) વત્તા વધારાના બે ટકા પોઇન્ટથી વધુ ન હોઈ શકે. વધુમાં ટ્રાઇએ આ નવા નિયમોનું પાલન સુનિશ્ચિત કરવા માટે રિપોર્ટિંગ આવશ્યકતાઓ સ્થાપિત કરી છે અને કોઈપણ ઉલ્લંઘન માટે નાણાકીય દંડનું સ્તરીય માળખું રજૂ કર્યું છે.
ગ્રાહકો માટે આનો અર્થ શું છે
મોબાઇલ વપરાશકર્તાઓ માટે આ ફેરફારોનો પ્રાથમિક ઉદ્દેશ્ય ગ્રાહકો માટે નવી સેવાઓ રજૂ કરવાને બદલે ટેલિકોમ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને વધારવાનો છે. IP આધારિત કનેક્શન્સ અને સરળ નેટવર્ક આર્કિટેક્ચર અપનાવવાથી કોલ હેન્ડલિંગ, નેટવર્ક કાર્યક્ષમતા અને સેવા વિશ્વસનીયતામાં સુધારો થવાની અપેક્ષા છે. જોકે વાસ્તવિક લાભ એ વાત પર નિર્ભર રહેશે કે, ટેલિકોમ ઓપરેટરો આ નવા માળખાનો કેટલી અસરકારક રીતે અમલ કરે છે. આ સુધારો એ TRAIના તે વ્યાપક પ્રયાસોનો એક ભાગ છે, જેનો ઉદ્દેશ્ય તકનીકી પ્રગતિ અને વિશ્વસનીય સંચાર નેટવર્ક્સની વધતી જતી માંગને અનુરૂપ ભારતના ટેલિકોમ માળખાને આધુનિક બનાવવાનો છે.
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