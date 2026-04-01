ETV Bharat / business

નવો આવકવેરો કાયદો આજથી લાગુ: 60 વર્ષ જૂના કાયદાને બદલે નવી વ્યવસ્થા, જાણો શું-શું બદલાયું?

નવા કાયદા હેઠળ સરળ ‘ટેક્સ યર’ની શરૂઆત, કરદાતાઓ માટે ફાઇલિંગ પ્રક્રિયા સરળ થશે. નવા કાયદા હેઠળ વિદેશી કંપનીઓને પણ સમાન તક, આઈટી સેક્ટરને મોટી રાહત.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 1, 2026 at 10:02 AM IST

|

Updated : April 2, 2026 at 12:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: દેશમાં આજથી (1 એપ્રિલ 2026) નવો આવકવેરો કાયદો લાગુ થઈ ગયો છે. છ દાયકા જૂના આવકવેરા કાયદા, 1961નું સ્થાન લેતો આ નવો કાયદો (આવકવેરા કાયદો, 2025) કરદાતાઓ માટે ઘણા મોટા ફેરફારો લઈને આવ્યો છે. આ ફેરફારોનો ઉદ્દેશ્ય કર પ્રણાલીને સરળ, પારદર્શક અને વધુ તાર્કિક બનાવવાનો છે.

‘ટેક્સ યર’ની શરૂઆત

નવા કાયદાનો સૌથી મોટો ફેરફાર છે ‘નાણાકીય વર્ષ’ (ફાયનાન્શિયલ યર) અને ‘મૂલ્યાંકન વર્ષ’ (અસેસમેન્ટ યર) જેવી જટિલ શરતોને બદલે એક જ ‘ટેક્સ યર’ની વ્યવસ્થા લાગુ થવી. હવે કરદાતાઓએ માત્ર એક જ વર્ષ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનું રહેશે, જેનાથી ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન (ITR) ફાઇલ કરવાની પ્રક્રિયા સરળ બનશે. સાથે જ, નવા કાયદા હેઠળ સમયમર્યાદા પછી પણ રિટર્ન ફાઇલ કરનારા કરદાતાઓને ટીડીએસ (કપાત પર કર) રિફંડ મળી શકશે.

F&O ટ્રેડ પર STT વધારો

શેરબજારમાં રોકાણ કરતા લોકો માટે આ મોટો ફેરફાર છે. ફ્યુચર્સ એન્ડ ઓપ્શન્સ (F&O) સેગમેન્ટમાં રમતિયાળ (સ્પેક્યુલેટિવ) સોદા પર લગામ લગાવવા માટે સિક્યોરિટીઝ ટ્રાન્ઝેક્શન ટેક્સ (STT)માં વધારો કરવામાં આવ્યો છે. હવે ફ્યુચર્સ કોન્ટ્રાક્ટ પર STTનો દર 0.02 ટકાથી વધારીને 0.05 ટકા કરવામાં આવ્યો છે. ઓપ્શન્સના પ્રીમિયમ પર STT હવે 0.10 ટકાને બદલે 0.15 ટકા અને ઓપ્શન્સ એક્સરસાઇઝ પર 0.125 ટકાને બદલે 0.15 ટકા થશે. આ પગલું નાના રોકાણકારોને વધુ પડતા સ્પેક્યુલેશનથી થતા નુકસાનથી બચાવવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે લેવામાં આવ્યું છે.

HRAમાં રાહત

હાઉસ રેન્ટ એલાઉન્સ (HRA)માં પણ રાહત મળી છે. અગાઉ ફક્ત મુંબઈ, દિલ્હી, કોલકાતા અને ચેન્નાઈ જેવા ચાર મહાનગરોમાં જ 50 ટકા ભાડાની છૂટ મળતી હતી. હવે બેંગલુરુ, હૈદરાબાદ, પુણે અને અમદાવાદ જેવા શહેરોને પણ આ યાદીમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. આનાથી આ શહેરોમાં રહેતા કરદાતાઓને મોટી રાહત મળશે.

ડેટા સેન્ટર કંપનીઓને ટેક્સ હોલીડે

નવો કાયદો ડેટા સેન્ટર કંપનીઓ માટે ફાયદાકારક છે. ડેટા સેન્ટર સેવા આપતી સ્થાનિક અને વિદેશી કંપનીઓને 20 વર્ષ સુધીની ટેક્સ હોલીડે (કરમાંથી મુક્તિ) મળશે. યુનિયન બજેટ 2026-27માં આ જોગવાઈ કરવામાં આવી હતી. હવે વિદેશી કંપનીઓ ભારતમાં ડેટા સેન્ટર સેવા લે તો પણ તેમની વૈશ્વિક આવક પર ભારતમાં કર નહીં લાગે, જેનાથી તેઓ ભારતીય સેવાઓ લેવા માટે પ્રોત્સાહિત થશે.

IT સેક્ટર અને TCSમાં ફેરફાર

IT/ITES સેક્ટરને પણ મોટી રાહત મળી છે. સેફ હાર્બર (સુરક્ષિત બંદરગાહ)ની મર્યાદા વધારીને રૂ. 300 કરોડથી રૂ. 2000 કરોડ કરવામાં આવી છે. આનાથી આ ક્ષેત્રને ટ્રાન્સફર પ્રાઇસિંગ સંબંધિત વિવાદોમાંથી રાહત મળશે.

વિદેશ પ્રવાસ અને રેમિટન્સ પર ટેક્સ કલેક્ટેડ એટ સોર્સ (TCS)માં પણ ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે. હવે વિદેશ પ્રવાસ પેકેજ પર TCSનો દર 20 ટકાથી ઘટાડીને ૨ ટકા કરવામાં આવ્યો છે. તેવી જ રીતે, શિક્ષણ અને તબીબી સારવાર માટે લિબરલાઇઝ્ડ રેમિટન્સ સ્કીમ (LRS) હેઠળ મોકલવામાં આવતી રકમ પર TCSનો દર 5 ટકાથી ઘટાડીને 2 ટકા કરવામાં આવ્યો છે. આ ફેરફારો મધ્યમ વર્ગ માટે ખાસ કરીને ફાયદાકારક છે.

TAGGED:

SECURITIES TRANSACTION TAX
FUTURES AND OPTIONS
TAX YEAR REFORM
HOUSE RENT ALLOWANCE
NEW INCOME TAX LAW IMPLEMENTATION

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.