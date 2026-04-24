EPFOની શાનદાર સુવિધા, હવે સપ્તાહો સુધી રાહ નહીં જોવી પડે, બસ UPI આઈડી નાખતાની સાથે જ PFના પૈસા ખાતામાં

EPFO ની નવી UPI સુવિધા મે મહિનાના અંત સુધીમાં શરૂ થવાની ધારણા છે, જેનાથી કરોડો સબ્સ્ક્રાઇબર્સને મોટી રાહત મળશે

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 24, 2026 at 3:30 PM IST

નવી દિલ્હી: કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ સંગઠન (EPFO) ના કરોડો સબ્સ્ક્રાઇબર્સ માટે આગામી મહિનો ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ સાબિત થઈ શકે છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, EPFO ​​તેના ડિજિટલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં ધરમૂળથી ફેરફાર કરવા માટે તૈયાર છે; આ પહેલ હેઠળ, UPI (યુનિફાઇડ પેમેન્ટ્સ ઇન્ટરફેસ) દ્વારા તાત્કાલિક ઉપાડને સક્ષમ કરતી સેવા મે મહિનાના અંત સુધીમાં શરૂ થઈ શકે છે. જો આ સિસ્ટમ સફળતાપૂર્વક લાગુ કરવામાં આવે તો, PF ફંડ ઉપાડવા માટે સપ્તાહો સુધી રાહ જોવાની વાત ભૂતકાળ બની જશે.

કેમ પડી રહી છે નવી સિસ્ટમની જરૂર?

હાલમાં, EPFOમાંથી પૈસા ઉપાડવાની પ્રક્રિયા સંપૂર્ણપણે ડિજિટલ હોવા છતાં, ફંડ ઉપાડવાની પ્રક્રિયામાં ઘણો સમય લાગે છે. કર્મચારીઓને ક્લેમ દાખલ કરવા માટે ફોર્મ ભરવા પડે છે, જે પછી લાંબી ચકાસણી પ્રક્રિયા દ્વારા અનુસરવામાં આવે છે. ઘણીવાર, નાની તકનીકી ખામીઓને કારણે ક્લેમ રિજેક્ટ કરવામાં આવે છે, જેના કારણે કર્મચારીઓને નોંધપાત્ર માનસિક તકલીફ થાય છે. આ સમસ્યાને મૂળમાંથી દૂર કરવા માટે, EPFO ​​તેની નવી ડિજિટલ સિસ્ટમ - CITES 2.0 પર કામ કરી રહ્યું છે જે પરીક્ષણ હાલમાં તેના અંતિમ તબક્કામાં છે.

UPI સુવિધા કેવી રીતે કાર્ય કરશે?

રિપોર્ટ્સ અનુસાર, નવી સુવિધા શરૂ થયા પછી પ્રક્રિયા ઘણી સરળ બની જશે. કર્મચારીઓએ તેમના UAN (યુનિવર્સલ એકાઉન્ટ નંબર) નો ઉપયોગ કરીને EPFO ​​પોર્ટલ અથવા એપ્લિકેશનમાં લોગ ઇન કરવાની જરૂર પડશે. ઉપાડ વિકલ્પ પસંદ કર્યા પછી, તેમને તેમનું UPI ID દાખલ કરવાની જરૂર પડશે. OTP (વન-ટાઇમ પાસવર્ડ) આધારિત પ્રમાણીકરણ પછી, ફંડ સીધા તેમના બેંક ખાતામાં રીઅલ-ટાઇમમાં જમા થશે. આ પ્રક્રિયા બિલકુલ આપણે જે રોજિંદી ડિજિટલ ચુકવણી કરીએ છીએ તેની જેમ કાર્ય કરશે.

ઉપાડ 75% સુધી મર્યાદિત!

ફંડ ઉપાડવાની પ્રક્રિયા ભલે સરળ થઈ જાય પરંતુ સરકારે ભવિષ્યની નાણાંકીય સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને એક ચોક્કસ શરત મૂકી છે. નવી જોગવાઈઓ હેઠળ, કર્મચારીઓ UPI દ્વારા તેમના કુલ બેલેન્સના મહત્તમ 75% ઉપાડી શકશે. બાકીનું 25% ફંડ ખાતામાં રહેશે. સરકારનું માનવું છે કે PF ફંડ મુખ્યત્વે વૃદ્ધાવસ્થાનો સહારો છે; તેથી, કટોકટી દરમિયાન સહાય પૂરી પાડતી વખતે, આ બચતને સુરક્ષિત રાખવી પણ એટલી જ જરૂરી છે.

પ્રતીક્ષા પૂરી થઈ; પારદર્શિતા વધશે

આ સુવિધા શરૂ થવાથી માત્ર સમય જ નહીં બચે પરંતુ સમગ્ર પ્રક્રિયામાં વધુ પારદર્શિતા પણ આવશે. આની સાથે જ સરકાર EPF, EPS અને EDLI માટે નવી યોજનાઓ પણ રજૂ કરી શકે છે - જે 2026 થી અમલમાં આવશે - જે સામાજિક સુરક્ષા નિયમોને વધુ કડક અને સ્પષ્ટ બનાવવાની અપેક્ષા છે.

જોકે, સબ્સ્ક્રાઇબર્સને હજુ પણ સત્તાવાર નૉટિફિકેશનની રાહ જોવી પડશે. નિષ્ણાંતો સૂચવે છે કે આ ડિજિટલ પરિવર્તન એક સીમાચિહ્નરૂપ સાબિત થશે - ફક્ત EPFO ​​માટે જ નહીં પરંતુ સમગ્ર બેંકિંગ ઇકોસિસ્ટમ માટે.

