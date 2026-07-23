Aadhar Card: 4 કરોડ લોકોએ ડાઉનલોડ કરી નવી આધાર એપ, ઘરે બેઠા મળી રહી છે આ ખૂબ જ કામની 6 સુવિધાઓ
નવી આધાર એપમાં બાયૉમેટ્રિક લૉક, ફેસ ઑથેન્ટિકેશન અને પ્રોફ્રાઈલ અપડેટ જેવી ખૂબ જરૂરી સુવિધાઓ મળી રહી છે
Published : July 23, 2026 at 4:05 PM IST
નવી દિલ્હી: યુનિક આઇડેન્ટિફિકેશન ઑથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા (UIDAI) દ્વારા લોન્ચ કરાયેલ નવી આધાર એપ દેશભરમાં ઝડપથી લોકપ્રિયતા મેળવી રહી છે. ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને ઇન્ફર્મેશન ટેકનોલોજી મંત્રાલય (MeitY) ના તાજેતરના ડેટા અનુસાર, અત્યાર સુધીમાં 40 મિલિયન (4 કરોડ) થી વધુ લોકોએ આ નવી અને અપગ્રેડેડ એપ ડાઉનલોડ કરી છે. જૂની 'mAadhaar' એપને રિપ્લેસ કરવા માટે રજૂ કરાયેલ, આ નવું ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ સુરક્ષા અને સુવિધાની દ્રષ્ટિએ ખૂબ જ એડવાન્સ છે.
આ નવી એપ દ્વારા, નાગરિકો છ મુખ્ય અને ખાસ સુવિધાઓનો ઉપયોગ કરી શકે છે:
1. ડિજિટલ આધાર કાર્ડ: નાગરિકોને હવે ફિઝિકલ પ્લાસ્ટિક અથવા કાગળનું આધાર કાર્ડ રાખવાની જરૂર નથી. એપમાં ઉપલબ્ધ ડિજિટલ આધાર એરપોર્ટ, હોટલ અને સરકારી કચેરીઓ જેવા સ્થળોએ સંપૂર્ણપણે માન્ય છે.
2. વન-ટેપ બાયોમેટ્રિક લોક/અનલૉક: આ એપ સાયબર છેતરપિંડી અટકાવવા માટે ઉત્તમ સુરક્ષા પ્રદાન કરે છે. યૂઝર્સ ફક્ત એક જ ક્લિકથી તેમના ફિંગરપ્રિન્ટ, આઇરિસ અને ચહેરાના ડેટાને લોક અથવા અનલોક કરી શકે છે. એકવાર ડેટા લોક થઈ જાય, પછી કોઈ તમારા આધારનો દુરુપયોગ કરી શકશે નહીં. ડેટા અનુસાર, આ સુવિધાનો ઉપયોગ અત્યાર સુધીમાં 19.1 મિલિયન (1.91 કરોડ) થી વધુ વખત કરવામાં આવ્યો છે.
3. ફેસ ઑથેન્ટિકેશન: જો, કોઈપણ કારણોસર, તમને તમારા રજિસ્ટર્ડ મોબાઇલ નંબર પર OTP પ્રાપ્ત થતો નથી અથવા જો ફિંગરપ્રિન્ટ્સ (જેમ કે વૃદ્ધોના) મેળ ખાતા નથી, તો એપ્લિકેશનનું 'ફેસ ઑથેન્ટિકેશન' સુવિધા તમારા ચહેરાને સ્કેન કરીને તમારી ઓળખને તાત્કાલિક ચકાસે છે.
4. સુરક્ષિત QR કોડ અને સિલેક્ટિવ શેરિંગ: આ એપ્લિકેશનમાં એક ઑફલાઇન QR કોડ છે જેને ઓળખ ચકાસવા માટે સ્કેન કરી શકાય છે. વધુમાં, યૂઝર્સ એજન્સી સાથે કઈ માહિતી શેર કરવી અને કઈ ખાનગી રાખવી તે નક્કી કરી શકે છે.
5. ઘરેથી સરળ પ્રોફાઇલ અપડેટ્સ: યૂઝર્સ આ એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરીને તેમના ઘરના આરામથી તેમના સરનામાં અને મોબાઇલ નંબર અપડેટ કરી શકે છે. અહેવાલો અનુસાર, આ પ્લેટફોર્મ દ્વારા અત્યાર સુધીમાં આશરે 4.9 મિલિયન મોબાઇલ નંબર અને 1.165 મિલિયન સરનામાં અપડેટ કરવામાં આવ્યા છે. વધુમાં, એપ્લિકેશન દ્વારા ઇમેઇલ ID અપડેટ કરવાની સુવિધા 31 ડિસેમ્બર સુધી સંપૂર્ણપણે મફત કરવામાં આવી છે.
6. બહુવિધ પ્રોફાઇલ સપોર્ટ: આ એપ્લિકેશનની મુખ્ય વિશેષતા એ છે કે એક જ સ્માર્ટફોન પર પાંચ જેટલા પરિવારના સભ્યોના આધાર કાર્ડને લિંક અને મેનેજ કરવાની ક્ષમતા છે. બાળકો અને વૃદ્ધોની આધાર વિગતોનું સંચાલન કરવા માટે આ અત્યંત મદદરૂપ સાબિત થયું છે. તે બેંક ખાતું ખોલવા અથવા નવું સિમ કાર્ડ મેળવવા જેવા કાર્યો માટે જરૂરી પેપરલેસ e-KYC પ્રક્રિયાને પણ સરળ બનાવે છે.
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