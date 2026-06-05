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World Bankના નવા કાર્યકારી ડિરેક્ટર બન્યા નીલકંઠ મિશ્રા, PM મોદીના ખાસ સલાહકારને મળી મોટી જવાબદારી

નીલકંઠ મિશ્રાનો આ કાર્યકાળ ત્રણ વર્ષનો રહેશે. તેઓ પૂર્વ IAS અધિકારી પરમેશ્વરન અય્યરનું સ્થાન લેશે.

નીલકંઠ મિશ્રા, કાર્યકારી ડિરેક્ટર, વર્લ્ડબેન્ક
નીલકંઠ મિશ્રા, કાર્યકારી ડિરેક્ટર, વર્લ્ડબેન્ક (ians)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 5, 2026 at 12:01 PM IST

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નવી દિલ્હી: વૈશ્વિક આર્થિક પરિદૃશ્યમાં ઝડપી પરિવર્તન વચ્ચે, ભારત સરકારે એક મોટું પગલું ભર્યું છે. જાણીતા અર્થશાસ્ત્રી અને બજાર રણનીતિકાર નીલકંઠ મિશ્રાને વર્લ્ડ બેન્ક (World Bank)માં ભારતના નવા એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર (Executive Director) નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. વડાપ્રધાનની અધ્યક્ષતા ધરાવતી કેબિનેટની નિયુક્તિ સમિતિ (ACC)એ આ નિર્ણયને સત્તાવાર રીતે મંજૂરી આપી છે. તેઓ વોશિંગ્ટન ડીસીમાં વર્લ્ડ બેન્કના મુખ્યાલયમાં તેમનું પદ સંભાળશે.

ત્રણ વર્ષનો કાર્યકાળ રહેશે

નીલકંઠ મિશ્રાનો કાર્યકાળ ત્રણ વર્ષનો રહેશે. તેઓ પૂર્વ IAS અધિકારી પરમેશ્વરન ઐયરનું સ્થાન લેશે. સરકારે નીલકંઠ મિશ્રા ચાર્જ ના સંભાળે ત્યાં સુધી ઐયરનો કાર્યકાળ લંબાવ્યો છે. વર્લ્ડ બેન્કના બોર્ડમાં આ પદ ભારતની આર્થિક રાજદ્વારી માટે અત્યંત મહત્ત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે.

વર્લ્ડ બેન્કમાં ભૂમિકા અને મહત્ત્વ

એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર તરીકે, નીલકંઠ મિશ્રા વર્લ્ડ બેંક બોર્ડનો ભાગ હશે, જે વૈશ્વિક ધિરાણ કામગીરી, વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સ, નાણાકીય નીતિઓ અને શાસન નિર્ણયોનું નિરીક્ષણ કરે છે. તેઓ વૈશ્વિક મંચ પર માત્ર ભારત જ નહીં પરંતુ વિકાસશીલ દેશોની પ્રાથમિકતાઓને પણ અવાજ આપશે. આ ભૂમિકામાં, તેઓ માળખાગત સુવિધાઓ, ગરીબી નિવારણ અને ટકાઉ વિકાસ માટે વૈશ્વિક ભંડોળ સંબંધિત મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરશે અને નિર્ણય લેશે.

પ્રોફેશનલ સફર વિશે જાણો

નીલકંઠ મિશ્રા એક્સિસ બેન્કમાં મુખ્ય અર્થશાસ્ત્રી અને એક્સિસ કેપિટલમાં ગ્લોબલ રિસર્ચ હેડ છે. આ પહેલા, તેમણે લગભગ બે દાયકા સુધી ક્રેડિટ સુઇસ સાથે કામ કર્યું હતું, જ્યાં તેઓ એશિયા-પેસિફિક ક્ષેત્ર માટે ઇક્વિટી સ્ટ્રેટેજીના કો-હેડ હતા. નીલકંઠ મિશ્રા સાર્વજનિક નીતિમાં પણ સક્રિય રહે છે. તે વડાપ્રધાનની આર્થિક સલાહકાર પરિષદ (EAC-PM)ના પાર્ટ-ટાઇમ સભ્ય છે. આ સિવાય તેઓ UIDAIના પાર્ટ-ટાઇમ ચેરમેન અને TRAIના પાર્ટ-ટાઇમ સભ્ય તરીકે પણ દેશની સેવા કરે છે. તેમણે 15મા અને 16મા નાણા પંચની સમિતિઓને નિષ્ણાત સલાહ આપી છે.

IIT કાનપુરના ટોપર

નીલકંઠ મિશ્રા મજબૂત શૈક્ષણિક પૃષ્ઠભૂમિ ધરાવે છે. તેઓ કમ્પ્યુટર સાયન્સમાં IIT કાનપુરના પૂર્વ વિદ્યાર્થી છે. તેમણે IIT પ્રવેશ પરીક્ષામાં ચોથો ક્રમ (AIR 4) મેળવ્યો હતો. તેમના ઉત્કૃષ્ટ યોગદાન માટે, IIT કાનપુરે તેમને 2020માં 'પ્રતિષ્ઠિત તપૂર્વ વિદ્યાર્થી એવોર્ડ' થી સન્માનિત કર્યા હતા. તેમની કારકિર્દીની શરૂઆતમાં, તેમણે ઇન્ફોસિસમાં સિનિયર ટેકનિકલ આર્કિટેક્ટ તરીકે પણ કામ કર્યું હતું.

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