AIના ભરોસે કર્મચારીઓની છંટણી કરી, હવે તેમને જ જૉબ પર પાછા બોલાવી રહી છે કંપની
અમેરિકાની દર પાંચમાંથી એક કંપની પોતાના છૂટા કરેલા કર્મચારીઓને પરત નોકરી ઑફર કરી છે
Published : November 11, 2026 at 2:29 PM IST
સેન ફ્રાન્સિસ્કો: અમેરિકન વર્કપ્લેસમાં એક મોટું પરિવર્તન જોવા મળી રહ્યું છે. અહેવાલો અનુસાર, જે કંપનીઓએ કર્મચારીઓને છૂટા કર્યા હતા અને તેમની જગ્યાએ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) નો ઉપયોગ કરવાનું શરૂ કર્યું હતું, તે હવે તે જ કર્મચારીઓને ફરીથી કામ પર પાછા બોલાવી રહી છે. ટેલેન્ટ એસેસમેન્ટ ફર્મ 'SHL' ના એક નવા અભ્યાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે, અમેરિકામાં લગભગ દર પાંચમાંથી એક કર્મચારી (20%) ને, અગાઉ નોકરીમાંથી કાઢી મૂક્યા હોવા છતાં, ફરીથી કામ પર પાછા ફરવાની ઓફર મળી છે. આ શ્રમ બજારમાં એક નવા ઉભરતા વલણ તરફ નિર્દેશ કરે છે
આ ઘટનાક્રમને "AI રીબાઉન્ડિંગ" (AI Rebounding) નામ આપવામાં આવ્યું છે. તે એક સંકેત છે કે કેટલીક કંપનીઓને હવે સમજાઈ રહ્યું છે કે માનવ કર્મચારીઓને AI દ્વારા બદલવાની મર્યાદાઓ શું છે.
અહેવાલ સૂચવે છે કે, કામગીરીને સ્વચાલિત (automate) કરવાની ઉતાવળમાં, આ કંપનીઓ માનવ અનુભવ અને નિર્ણય લેવાની ક્ષમતાના મૂલ્યને ધ્યાનમાં લેવામાં નિષ્ફળ ગઈ હતી. હવે જ્યારે AI તેમની અપેક્ષાઓ પર ખરું ઉતર્યું નથી, ત્યારે તેઓ તે અનુભવી કર્મચારીઓને ફરીથી નોકરી પર રાખવા માટે સંપર્ક કરી રહી છે, જેમને તેમણે અગાઉ છૂટા કરી દીધા હતા.
જૂન અને જુલાઈ મહિનામાં SHL દ્વારા કરવામાં આવેલા એક સર્વેક્ષણમાં જાણવા મળ્યું કે, અમેરિકાના 19.1% ઉત્તરદાતાઓએ જણાવ્યું હતું કે તેમને AI ના કારણે નોકરીમાંથી કાઢી મૂકવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ બાદમાં તેમને ફરીથી નોકરી પર પાછા ફરવાની ઓફર આપવામાં આવી હતી. અમેરિકા અને યુનાઇટેડ કિંગડમ (UK) બંનેને ધ્યાનમાં લેતા, આ આંકડો 16% રહ્યો છે.
સર્વેક્ષણમાં જાણવા મળ્યું કે કામ પર પાછા ફરનારાઓમાં, 51% લોકોએ પાછા ફરવા માટે સંમતિ આપતા પહેલા નોંધપાત્ર પગાર વધારો માંગ્યો હતો. વધુમાં, 42% લોકોએ ભવિષ્યમાં નોકરીની સુરક્ષા અંગે લેખિત ગેરંટી માંગી હતી, જ્યારે 40% લોકોએ તેમની સંબંધિત ભૂમિકાઓમાં AI નો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવામાં આવશે તે અંગે પારદર્શિતાની માંગ કરી હતી.
AI બધું કરી શકતું નથી
તેમજ, રોબર્ટ હાફ દ્વારા જુલાઈમાં કરવામાં આવેલા એક સર્વેક્ષણમાં જાણવા મળ્યું હતું કે યુ.એસ.માં 32% ભરતી મેનેજરો - જેમની કંપનીઓએ અગાઉ AI ને કારણે હોદ્દાઓ દૂર કર્યા હતા - આખરે તે જ અથવા સમાન ભૂમિકાઓ પુનઃસ્થાપિત કરવી પડી હતી. આ જૂથમાંથી, 40% લોકોએ નોંધ્યું હતું કે હોદ્દાઓ માટે સંગઠનાત્મક અનુભવ અથવા સંદર્ભની જરૂર છે - એવી ગુણવત્તા જે AI નકલ કરી શકતી નથી. અન્ય 39% લોકોએ સંબંધ વ્યવસ્થાપનની જરૂરિયાતનો ઉલ્લેખ કર્યો, 39% લોકોએ વધતી જતી વ્યવસાયિક માંગ તરફ ધ્યાન દોર્યું, અને 38% લોકોએ સૂચવ્યું કે ભૂમિકાઓ માટે અપેક્ષા કરતાં વધુ સ્તરની માનવ દેખરેખ અને ગુણવત્તા નિયંત્રણની જરૂર છે.
અહેવાલ મુજબ, કેટલીક મોટી કંપનીઓ પહેલાથી જ આ પડકારોનો સામનો કરી ચૂકી છે. સ્વીડિશ કંપની ક્લાર્નાએ AI ચેટબોટ પર ખૂબ આધાર રાખ્યા પછી માનવ ગ્રાહક સેવા પ્રતિનિધિઓની ભરતી કરવાનું શરૂ કર્યું. બ્લૂમબર્ગના અહેવાલ મુજબ, CEO સેબેસ્ટિયન સિમિયાટકોવસ્કીએ સ્વીકાર્યું કે કંપનીએ ઓટોમેશન પર વધુ પડતો આધાર રાખ્યો હતો.
ક્લાર્નાના પ્રવક્તાએ ફોર્ચ્યુનને જણાવ્યું હતું કે "જટિલ, સંવેદનશીલ કેસ" માટે માનવ એજન્ટોની જરૂર પડે છે. કંપનીએ ગ્રાહકોને "માનવ સ્પર્શ" ક્યાં સૌથી વધુ મૂલ્ય પ્રદાન કરે છે તે નક્કી કરવા માટે તેના ગ્રાહક સેવા કામગીરીમાં સીધા જ "નાની સંખ્યામાં" ઉચ્ચ કુશળ વ્યક્તિઓને રાખવાનું શરૂ કર્યું છે.
ફોર્ડ દ્વારા ફરીથી ભરતી શરૂ
જૂન મહિનામાં, ફોર્ડે 350 અનુભવી એન્જિનિયરોની ભરતી કરી અને તેમને બઢતી પણ આપી. આ પગલું ત્યારે લેવામાં આવ્યું જ્યારે AI-આધારિત ગુણવત્તા નિયંત્રણ સાધનો અપેક્ષા મુજબ કામ કરવામાં નિષ્ફળ ગયા. કંપનીએ સ્વીકાર્યું કે AI એ ગુણવત્તા સુધારવામાં મદદ કરી છે, પરંતુ સાથે જ તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે આ ટેક્નોલોજીની સાથે અનુભવી એન્જિનિયરિંગ ટીમોનું હોવું પણ અત્યંત આવશ્યક છે.
ફોર્ડના એક પ્રતિનિધિએ તાજેતરમાં ટિપ્પણી કરી, "આ એન્જિનિયરો પાસે દાયકાઓના ડિઝાઈન કાર્ય દ્વારા મેળવેલી ઊંડી સમજ અને અનુભવ છે." કંપનીએ નોંધ્યું કે ગુણવત્તા વધારવા માટે AI અનિવાર્ય છે, પરંતુ "તેની સાથે ઊંડી તકનીકી નિપુણતા હોવી પણ જરૂરી છે."
AI-આધારિત છટણીનું જોખમ
જોકે હવે "AI રીબાઉન્ડિંગ" (એટલે કે કર્મચારીઓને ફરીથી કામે રાખવા) જેવી સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે, તેમ છતાં એવી કંપનીઓની સંખ્યામાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે જેઓ કર્મચારીઓની સંખ્યા ઘટાડવા પાછળ AI ને કારણભૂત ગણાવે છે. આઉટપ્લેસમેન્ટ ફર્મ 'ચેલેન્જર, ગ્રે એન્ડ ક્રિસમસ' (Challenger, Gray & Christmas) ના જણાવ્યા અનુસાર, ઓક્ટોબર સુધીમાં કંપનીઓએ AI ને કારણે 1,21,401 નોકરીઓ ઘટાડવાની જાહેરાત કરી છે. આ આંકડો સમગ્ર ૨૦૨૫ દરમિયાન જાહેર કરાયેલી 54,836 નોકરીઓની કપાત કરતાં બમણાથી પણ વધુ છે.
અહેવાલ સૂચવે છે કે AI ને કારણે નોકરી ગુમાવવાનું જોખમ યુવા કર્મચારીઓ માટે વિશેષ છે. સ્ટેનફોર્ડ ડિજિટલ ઈકોનોમી લેબના એક અભ્યાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે, જે ક્ષેત્રો પર AI ની ભારે અસર પડી છે, ત્યાં 22 થી 25 વર્ષની વયના કામદારોના રોજગાર સ્તરમાં 19% નો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. આ ઘટાડો ત્યારે નોંધાયો જ્યારે તેમની સરખામણી એવા ક્ષેત્રોના કર્મચારીઓ સાથે કરવામાં આવી જ્યાં AI ની અસર ઓછી હતી.
જોકે, SHL ના સંશોધનથી યુવા કર્મચારીઓ માટે આશાનું એક કિરણ દેખાય છે. આ સંસ્થાને જાણવા મળ્યું કે યુવા કર્મચારીઓના કિસ્સામાં "AI રીબાઉન્ડિંગ" (ફરીથી કામે રાખવાની પ્રક્રિયા) થવાની શક્યતા વધુ છે. 18 થી 24 વર્ષની વયના જે લોકોનો સર્વે કરવામાં આવ્યો, તેમાંથી 24% લોકોએ જણાવ્યું કે તેમને AI ને કારણે નોકરીમાંથી કાઢી મૂકવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ બાદમાં તેમને ફરીથી તેમના પદ પર પાછા ફરવા માટે કહેવામાં આવ્યું હતું.
આ પણ વાંચો: