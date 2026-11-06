વીડિયોકૉનના પૂર્વ ડિરેક્ટર વેણુગોપાલ ધૂત નાદાર ઘોષિત, 12 હજાર કરોડથી વધુનું દેવું
વેણુગોપાલની સંપત્તિ વેચી તેમાંથી મળેલી રકમ તેમના લેણદારો વચ્ચે વહેંચી દેવામાં આવશે
By PTI
Published : November 6, 2026 at 3:36 PM IST
નવી દિલ્હી: નેશનલ કંપની લૉ ટ્રિબ્યુનલ (NCLT)ની મુંબઈ બેન્ચે સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI) દ્વારા 12.668 કરોડ રૂપિયાની બાકી લેણી રકમ અંગે દાખલ કરવામાં આવેલી અરજી સ્વીકારી લીધી છે અને વિડિયોકોન ઈન્ડસ્ટ્રીઝના ભૂતપૂર્વ પ્રમોટર અને ડિરેક્ટર વેણુગોપાલ નંદલાલ ધૂતને "નાદાર" જાહેર કર્યા છે.
NCLTની મુંબઈ બેન્ચે ધૂત વિરુદ્ધ નાદારીની પ્રક્રિયા હાથ ધરવા માટે એક 'ઈન્સોલ્વન્સી ટ્રસ્ટી'ની પણ નિમણૂક કરી છે. વિડિયોકોન ઈન્ડસ્ટ્રીઝે SBI અને તેની ભૂતપૂર્વ સહયોગી બેન્કો (જે પાછળથી SBIમાં વિલીન થઈ ગઈ હતી) પાસેથી મેળવેલી ક્રેડિટ સુવિધાઓ માટે ધૂતે વ્યક્તિગત ગેરંટી આપી હતી.
ગુરુવારે પસાર કરાયેલા એક આદેશમાં, NCLTની બે સભ્યોની બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે, "વ્યક્તિગત ગેરંટર, વેણુગોપાલ નંદલાલ ધૂતને આથી નાદાર જાહેર કરવામાં આવે છે."
NCLTએ ઈન્સોલ્વન્સી ટ્રસ્ટીને જાહેર નોટિસ જારી કરીને ધૂતના લેણદારો પાસેથી દાવાઓ મંગાવવા નિર્દેશ આપ્યો છે. તેમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે, "નાદાર વ્યક્તિ (ધૂત)ની સંપત્તિ તેના લેણદારો વચ્ચે વહેંચવામાં આવશે."
ધૂતને નાદારીની કાર્યવાહી શરૂ થયાની તારીખથી સાત દિવસની અંદર ઈન્સોલ્વન્સી ટ્રસ્ટીને પોતાની આર્થિક સ્થિતિની વિગતો સુપરત કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે.
આદેશમાં સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે કે, "નાદાર વ્યક્તિ (ધૂત)એ આ આદેશની તારીખથી એટલે કે નાદારીની પ્રક્રિયા શરૂ થયાની તારીખથી સાત દિવસની અંદર નિર્ધારિત ફોર્મેટમાં પોતાની આર્થિક સ્થિતિની વિગતો ઈન્સોલ્વન્સી ટ્રસ્ટીને સુપરત કરવી પડશે."
બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે ઇન્સોલ્વન્સી ટ્રસ્ટીએ 90 દિવસની અંદર ટ્રિબ્યુનલ અને 'કમિટી ઓફ ક્રેડિટર્સ' (લેણદારોની સમિતિ) સમક્ષ એક પ્રાથમિક અહેવાલ રજૂ કરવો પડશે. ત્યારબાદ, ટ્રસ્ટીએ ત્રિમાસિક ધોરણે પ્રગતિ અહેવાલો (પ્રોગ્રેસ રિપોર્ટ્સ) આપવાના રહેશે. આ બેન્ચમાં જ્યુડિશિયલ મેમ્બર વિનય ગોયલ અને ટેકનિકલ મેમ્બર ચરણજીત સિંહ ગુલાટીનો સમાવેશ થતો હતો.
NCLTએ તેના 12 પાનાના આદેશમાં જણાવ્યું છે કે ધૂત (Dhoot) વિરુદ્ધની ઇન્સોલ્વન્સી કાર્યવાહી ત્યાં સુધી ચાલુ રહેશે જ્યાં સુધી તેઓ કોડની કલમ 138 હેઠળ તેમના દેવામાંથી મુક્ત ન થાય.
આ મામલો વિડિયોકોન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ (VIL) સાથે સંબંધિત છે, જેણે સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI) અને તેની અગાઉની સહયોગી બેંકો, સ્ટેટ બેંક ઓફ હૈદરાબાદ, સ્ટેટ બેંક ઓફ મૈસૂર, સ્ટેટ બેંક ઓફ ત્રાવણકોર, સ્ટેટ બેંક ઓફ બિકાનેર એન્ડ જયપુર અને સ્ટેટ બેંક ઓફ પટિયાલા પાસેથી ક્રેડિટ સુવિધાઓ (લોન) મેળવી હતી. આમાંની કેટલીક ક્રેડિટ સુવિધાઓ વિડિયોકોન ટેલિકોમ્યુનિકેશન્સ લિમિટેડ (VTL) દ્વારા પણ કો-બોરોઅર્સ તરીકે લેવામાં આવી હતી.
જોકે, કંપની લોનની ચુકવણી કરવામાં નિષ્ફળ રહી હતી. SBI દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી અરજી મુજબ, 30 સપ્ટેમ્બર, 2026 સુધીમાં વ્યાજ અને દંડ સહિત કુલ બાકી રકમ 12,668.06 કરોડ રૂપિયા હતી.
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