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સુભાષ ચન્દ્રાની 22 હજાર કરોડની બેંક લોનોનો માત્ર 6.5 કરોડમાં નિપટારો! બેંકો ભોગવશે 99.9% નુકસાન, વિજય માલ્યા ભડક્યો

કોર્ટની મંજૂરી બાદ ઝી ગ્રુપના માલિકનો જૂનો વિવાદ ઉકેલાયો, ભારે નાણાંકિય નુકસાન વચ્ચે બેંકો પાસે કાનૂની અપીલનો રસ્તો

કોર્ટની મંજૂરી બાદ ઝી ગ્રુપના માલિકનો જૂનો વિવાદ ઉકેલાયો, ભારે નાણાંકિય નુકસાન વચ્ચે બેંકો પાસે કાનૂની અપીલનો રસ્તો
કોર્ટની મંજૂરી બાદ ઝી ગ્રુપના માલિકનો જૂનો વિવાદ ઉકેલાયો, ભારે નાણાંકિય નુકસાન વચ્ચે બેંકો પાસે કાનૂની અપીલનો રસ્તો (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 27, 2026 at 3:59 PM IST

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નવી દિલ્હી: ઝી ગ્રુપના માલિક ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાના દેવા કેસમાં એક આશ્ચર્યજનક નિર્ણય આવ્યો છે. NCLT એ સુભાષ ચંદ્રાના એ પ્લાનને મંજૂરી આપી દીધી છે જેમાં તેઓ ફક્ત 6.5 કરોડ રૂપિયા ચૂકવીને બેંકોની કુલ ₹22,006 કરોડની લોન નિપટાવી દેશે. આનો અર્થ એ થયો કે બેંકોનો પૈસો સંપૂર્ણપણે ડૂબી ગયો છે. તેમને લગભગ 99.9% નું મોટું નુકસાન થશે અને તેમને ફક્ત 0.03% પૈસા પાછા મળશે.

કોર્ટમાં મામલો કેવી રીતે ઉકેલાયો

આ નિર્ણય અંગે કોર્ટના બે ન્યાયાધીશો વચ્ચે પરસ્પર મતભેદ થયો. એક ન્યાયાધીશ તરફેણમાં હતા અને બીજા વિરુદ્ધ હતા. ત્રીજા ન્યાયાધીશ, નિલેશ શર્માને ટાઈ તોડવા માટે લાવવામાં આવ્યા હતા. તેમણે સુભાષ ચંદ્રાના પ્લાનની તરફેણમાં મતદાન કર્યું, ત્યારબાદ તેને સત્તાવાર મંજૂરી મળી. કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે, મોટાભાગની ધિરાણ આપતી બેંકો સમાધાન માટે સંમત થઈ ગઈ હોવાથી, તે દખલ કરશે નહીં.

મોટી-મોટી સરકારી અને ખાનગી બેંકો ખાલી હાથે રહી ગઈ

કાયદા મુજબ, આ કરાર પસાર થવા માટે 75% બેંકોની સંમતિ જરૂરી હતી. સુભાષ ચંદ્રાના પ્લાનને 80% થી વધુ લેણદારોના મત મળ્યા, જેના પરિણામે તે પસાર થઈ ગયો. LIC હાઉસિંગ, HDFC બેંક, એક્સિસ બેંક, કેનેરા બેંક અને યુનિયન બેંક જેવી મુખ્ય સંસ્થાઓએ યોજનાનો સખત વિરોધ કર્યો હોવા છતાં, તેમનો સંયુક્ત હિસ્સો 20% કરતા ઓછો હતો, તેથી કાયદા મુજબ, આ બેંકોને આ ખોટ કરતા કરાર સ્વીકારવાની ફરજ પાડવામાં આવશે, ભલે તેઓ અનિચ્છા ધરાવતા હોય.

સંપત્તિ 45,000 કરોડ રૂપિયાથી ઘટીને 31 કરોડ રૂપિયા થઈ ગઈ

નારાજ બેંકોએ કોર્ટમાં આ મુદ્દો પણ ઉઠાવ્યો કે, સુભાષ ચંદ્રાની કુલ સંપત્તિ, જેને તેમણે 2017 માં 45,888 કરોડ રૂપિયા જાહેર કરી હતી, તે હવે ઘટીને માત્ર 31.79 કરોડ રૂપિયા થઈ ગઈ છે. બેંકોએ આરોપ લગાવ્યો કે સંપત્તિ છુપાવવામાં આવી છે અથવા તેનો દુરુપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. જોકે, કોર્ટે આ દલીલને ફગાવી દીધી. કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે સંપત્તિમાં ઘટાડો જરૂરી નથી કે છેતરપિંડી દર્શાવે. સુભાષ ચંદ્રા પાસે કંઈ ખાસ બચ્યું નથી, અને જો બેંકે યોજના નકારી કાઢી હોત, તો તેમને 6.5 કરોડ રૂપિયા પણ મળ્યા ન હોત.

આ સમાચાર સાંભળીને વિજય માલ્યાનો ગુસ્સો ફૂટ્યો

ભારત છોડીને ભાગી ગયેલા ઉદ્યોગપતિ વિજય માલ્યાએ પણ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ 'X' પર આ આશ્ચર્યજનક સમાધાનની ટીકા કરી. માલ્યાએ ટ્વીટ કર્યું:

"જો આ સમાચાર સાચા હોય, તો મારા મિત્ર સુભાષને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. બેંકો અને સરકારે મારા ₹6,203 કરોડના દેવા સામે ₹14,100 કરોડ વસૂલવાનું સ્વીકાર્યું છે. દરમિયાન, ઘણા મોટા દેવાદારોના કેસ માત્ર થોડા રૂપિયામાં સમાધાન થાય છે. મારું માનવું છે કે ભારતમાં દેવાના ન્યાયની આ નવી રીત છે. હવે મીડિયા આના પર કોઈ પ્રશ્ન ઉઠાવશે નહીં."

જણાવી દઈએ કે, વિજય માલ્યા 2016 માં કિંગફિશર એરલાઇન્સની લોન ન ચૂકવી શકવાને કારણે લંડન ભાગી ગયો હતો, જ્યાંથી ભારત સરકાર હજુ પણ તેને પાછો લાવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.

કોંગ્રેસ પાર્ટીએ સુભાષ ચંદ્રા કેસમાં નેશનલ કંપની લો ટ્રિબ્યુનલ (NCLT) દ્વારા મંજૂર કરાયેલી ચુકવણી યોજનાની ટીકા કરી અને કહ્યું કે લેણદારોને આશરે ₹22,006.57 કરોડના સ્વીકારાયેલા દાવાઓ સામે માત્ર ₹6.5 કરોડ મળે છે તે "માત્ર હેરકટ નહીં, પણ દાઢી કરવાનું" છે અને નાદારી અને શોધન અક્ષમતા સંહિતા (IBC), 2016 ની મજાક ઉડાવે છે.

કોંગ્રેસના મહાસચિવ જયરામ રમેશે X પર એક પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું કે, નાણાકીય પરિભાષામાં, જ્યારે લેણદારો બાકી રકમનો માત્ર એક ભાગ મેળવે છે, ત્યારે તફાવતને ટકાવારી તરીકે "હેરકટ" કહેવામાં આવે છે.

તેમણે કહ્યું, "નેશનલ કંપની લો ટ્રિબ્યુનલે હમણાં જ એક જાણીતા ઉદ્યોગપતિ માટે ચુકવણી યોજનાને મંજૂરી આપી છે, જે હેઠળ લેણદારોને આશરે ₹22,006.57 કરોડના સ્વીકારાયેલા દાવાઓ સામે માત્ર ₹6.5 કરોડ મળશે."

કોંગ્રેસના મહાસચિવે કહ્યું, "આ ફક્ત હેરકટ નથી અસલમાં મુંડન છે અને નાદારી અને શોધન અક્ષમતા સંહિતા, 2016 ની સંપૂર્ણ મજાક ઉડાવે છે."

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