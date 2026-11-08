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ભેળસેળિયાઓ સામે FSSAI દેશભરમાં મોટી કાર્યવાહી: 82 કરોડ રૂપિયાનો હજારો ટન અખાદ્ય પદાર્થનો જથ્થો જપ્ત

FSSAI એ 52 લાઇસન્સ રદ કર્યા, 1,133 લાઇસન્સ સસ્પેન્ડ કર્યા અને 314 એકમો સીલ કરી દીધા

FSSAI એ 52 લાઇસન્સ રદ કર્યા, 1,133 લાઇસન્સ સસ્પેન્ડ કર્યા અને 314 એકમો સીલ કરી દીધા
FSSAI એ 52 લાઇસન્સ રદ કર્યા, 1,133 લાઇસન્સ સસ્પેન્ડ કર્યા અને 314 એકમો સીલ કરી દીધા (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 8, 2026 at 9:22 PM IST

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નવી દિલ્હી: તહેવારોની મોસમ દરમિયાન ભેળસેળની તપાસ માટે 1 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થયેલી રાષ્ટ્રવ્યાપી નિરીક્ષણ ઝુંબેશ દરમિયાન ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ્સ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા (FSSAI) એ 82 કરોડ રૂપિયાના 3,280 ટન 'પ્રતિબંધિત અને બિન-અનુપાલન' ખાદ્ય ઉત્પાદનો જપ્ત કર્યા છે.

ખાદ્ય સુરક્ષા ઉલ્લંઘનો સામે કાર્યવાહી કરતા, FSSAI એ 52 લાઇસન્સ રદ કર્યા, 1,133 લાઇસન્સ સસ્પેન્ડ કર્યા અને 314 એકમોને સીલ કરી દીધા છે. શનિવારે એક સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં, FSSAI એ જણાવ્યું હતું કે તેણે તહેવારોને ધ્યાનમાં રાખીને તકેદારી વધારી દીધી છે.

નિયમનકારે જણાવ્યું હતું કે તેણે 1 સપ્ટેમ્બરથી 5 નવેમ્બર દરમિયાન રાષ્ટ્રવ્યાપી અમલીકરણ ઝુંબેશ દરમિયાન 56,431 ખાદ્ય સંસ્થાઓનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું અને પનીર, ઘી, દૂધ અને મીઠાઈઓ સહિત બિન-અનુપાલન ખાદ્ય ઉત્પાદનો જપ્ત કર્યા હતા.

કુલ 81.80 કરોડ રૂપિયાના 3,279.57 ટન 'પ્રતિબંધિત અને બિન-અનુપાલન' ખાદ્ય ઉત્પાદનો જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા, એમ તેણે જણાવ્યું હતું. વધુમાં, નિયમનકારે ફૂડ બિઝનેસ ઓપરેટરોને 10,047 સુધારા નોટિસ જારી કરી.

આ કેલેન્ડર વર્ષમાં, FSSAI એ ગ્રાહકો માટે સલામત ખોરાક સુનિશ્ચિત કરવા માટે ફૂડ બિઝનેસ ઓપરેટરો અને ઈ-કોમર્સ કંપનીઓ સામે અમલીકરણ કાર્યવાહી વધારી છે.

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TAGGED:

NATIONWIDE FOOD SAFETY DRIVE FSSAI
FOOD SAFETY
ફૂડ સેફ્ટી
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