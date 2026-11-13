UPI વ્યાપાર સક્ષમ સ્કીમ: નાના દુકાનદારોને મળશે ફાયદો, QR કોડ અને સાઉન્ડબોક્સ લગાવવા પર ઈન્સેન્ટિવ આપશે NPCI
NPCI એ નાના વેપારીઓ વચ્ચે UPI ના ઉપયોગને પ્રોત્સાહન આપવા માટે 'UPI મર્ચન્ટ-ઈનેબલમેન્ટ સ્કીમ' શરૂ કરી છે
Published : November 13, 2026 at 8:26 PM IST
નવી દિલ્હી: નેશનલ પેમેન્ટ્સ કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (NPCI) એ દેશભરના નાના શહેરો અને ગામડાઓમાં ડિજિટલ પેમેન્ટ્સનો વ્યાપ વધારવા માટે એક મહત્વપૂર્ણ પગલું ભર્યું છે. NPCI દ્વારા જારી કરાયેલા એક પરિપત્ર મુજબ, નાના વેપારીઓને 'યુનિફાઈડ પેમેન્ટ્સ ઈન્ટરફેસ' (UPI) ઈકોસિસ્ટમમાં લાવવા માટે 'UPI મર્ચન્ટ ઈનેબલમેન્ટ સ્કીમ' શરૂ કરવામાં આવી છે.
આ યોજનાનો ઉદ્દેશ્ય UPI સ્વીકારવા માટેના માળખાનો વિસ્તાર કરવાનો, નવા નાના વેપારીઓને જોડવાનો અને UPI વ્યવહારોમાં સતત વૃદ્ધિ લાવવાનો છે. આ યોજના હેઠળ, વેપારીઓને તેમની દુકાનોમાં QR કોડ લગાવવા બદલ ₹300નું પ્રોત્સાહન (incentive) આપવામાં આવશે અને જો તેઓ 'સાઉન્ડબોક્સ' (પેમેન્ટ નોટિફિકેશન ડિવાઈસ) લગાવે તો તેમને ₹750નું પ્રોત્સાહન મળશે.
NPCI જણાવે છે કે, હાલમાં UPIનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે ટિયર-1 અને ટિયર-2 શહેરો તેમજ મોટા વેપારીઓ પૂરતો સીમિત છે. નાના વેપારીઓ, જેમનું વાર્ષિક ટર્નઓવર ₹40 લાખ સુધીનું છે, તેઓ દેશના છૂટક અર્થતંત્રનો મોટો હિસ્સો ધરાવે છે, તેમ છતાં તેઓ ડિજિટલ પેમેન્ટ્સ અપનાવવામાં પાછળ રહી ગયા છે. આ અંતરને દૂર કરવા માટે, એક સમર્પિત ફંડ સાથે આ યોજના રજૂ કરવામાં આવી છે. આ યોજના 'UPI મર્ચન્ટ ડિસ્કાઉન્ટ રેટ' (MDR) લાગુ થયાની તારીખથી ત્રણ વર્ષ સુધી અમલમાં રહેશે અને દર છ મહિને તેની સમીક્ષા કરવામાં આવશે.
કયા વેપારીઓને લાભ થશે?
આ યોજના ટિયર-3 થી ટિયર-6 શહેરો, ઉત્તર-પૂર્વીય રાજ્યો, જમ્મુ અને કાશ્મીર તથા લદ્દાખના નાના વેપારીઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે. ટિયર-1 અને ટિયર-2 શહેરોના એવા નાના વેપારીઓ પણ પાત્ર ગણાશે જેઓ કેન્દ્ર સરકારની સૂચિત યોજનાઓ, જેમ કે 'પીએમ સ્વાનિધિ' અને 'પીએમ વિશ્વકર્મા' હેઠળ આવરી લેવામાં આવ્યા છે. 'નવા' વેપારીઓ એટલે એવા વેપારીઓ જેઓ યોજનાના સમયગાળા દરમિયાન જોડાય છે, જ્યારે 'હાલના' વેપારીઓ એટલે એવા વેપારીઓ જેઓ પહેલેથી જ આ ઇકોસિસ્ટમનો ભાગ છે.
એક મુખ્ય શરત એ છે કે પ્રોત્સાહનો માત્ર 'ઇન્ટરઓપરેબલ' (એકબીજા સાથે સુસંગત) UPI સ્વીકૃતિ માળખા માટે જ આપવામાં આવશે. 'બેવડો લાભ' રોકવા માટે, જે વેપારીઓને તે જ ડિવાઈસ માટે અન્ય સંસ્થાઓ, જેમ કે NABARD પાસેથી પહેલેથી જ ભંડોળ મળેલું છે, તેઓ આ યોજના માટે પાત્ર રહેશે નહીં.
આ ભંડોળ ક્યાંથી આવશે?
આ યોજના માટેનું ભંડોળ UPI ઇકોસિસ્ટમમાં સામેલ સંસ્થાઓના MDR (મર્ચન્ટ ડિસ્કાઉન્ટ રેટ) હિસ્સામાંથી એકત્ર કરવામાં આવશે. આ સંસ્થાઓમાં ઇશ્યુઇંગ બેંકો, એક્વાયરિંગ બેંકો, પેયર PSPs (પેમેન્ટ સર્વિસ પ્રોવાઇડર્સ) અને UPI એપ પ્રદાતાઓનો સમાવેશ થાય છે. આ દરેક સંસ્થાએ તેમના પોતાના MDR હિસ્સાના 5% આ ભંડોળમાં યોગદાન આપવાના રહેશે. આ ભંડોળને ત્રણ ભાગોમાં વહેંચવામાં આવ્યું છે.
ત્રણ કમ્પોનન્ટમાં મળશે ઈન્સેન્ટિવ
કમ્પોનન્ટ A – નવા નાના વેપારીઓને જોડવા માટે, પ્રતિ ફિઝિકલ QR કોડ ₹300 અને પ્રતિ સાઉન્ડબોક્સ ડિવાઇસ ₹750 નું પ્રોત્સાહન આપવામાં આવશે. આ માટે પાત્ર બનવા માટે, વેપારીએ એક ત્રિમાસિક ગાળાના ત્રણ મહિનામાંથી ઓછામાં ઓછા બે મહિનામાં, ઓછામાં ઓછા 25 માન્ય વ્યવહારો (transactions) નોંધાવવા જરૂરી છે, જેમાં માસિક વ્યવહારનું કુલ મૂલ્ય ઓછામાં ઓછું ₹5,000 હોવું જોઈએ. વેપારી અગાઉ આ જ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માટે આ અથવા અન્ય કોઈ સબસિડી યોજનામાં નોંધાયેલા ન હોવા જોઈએ.
કમ્પોનન્ટ B – આ વર્તમાન અને નવા બંને વેપારીઓને લાગુ પડે છે અને તેમાં P2PM (વ્યક્તિથી વેપારી - person-to-merchant) વ્યવહારોનો સમાવેશ થાય છે. એક્વાયરિંગ બેંકે (acquiring bank) તેના પાત્ર નાના વેપારીઓના વ્યવહારના જથ્થામાં (transaction volume) ત્રિમાસિક ધોરણે ઓછામાં ઓછો 5% વૃદ્ધિ દર જાળવી રાખવો આવશ્યક છે. આ લક્ષ્યાંક પૂર્ણ કરવા પર, પાત્ર વ્યવહારોના કુલ મૂલ્યના 0.03% જેટલું પ્રોત્સાહન આપવામાં આવશે. નિર્ધારિત ભૌગોલિક વિસ્તારોમાં આવેલા વેપારીઓને મૂળ દર (base rate) પર વધારાનું 50% પ્રોત્સાહન મળશે.
કમ્પોનન્ટ C – આ ફક્ત 'ફોકસ વિસ્તારો' (focus areas) માટે જ લાગુ પડે છે. જો અગાઉના ત્રિમાસિક ગાળાની સરખામણીમાં વ્યવહારના મૂલ્યમાં વધારો (incremental transaction value) સકારાત્મક વૃદ્ધિ દર્શાવે છે, તો ઘટક B હેઠળ મળતા 0.20% ના પ્રોત્સાહન ઉપરાંત, વધારાનું 0.20% પ્રોત્સાહન આપવામાં આવશે.
NPCIની અપેક્ષાઓ
NPCI અપેક્ષા રાખે છે કે આ યોજનાના પરિણામે વાર્ષિક ધોરણે 60 લાખથી 1 કરોડ નવા ફિઝિકલ QR કોડ અને 5 લાખથી 10 લાખ નવા સાઉન્ડબોક્સ (soundboxes) કાર્યરત થશે. વધુમાં, સંસ્થાને અપેક્ષા છે કે હાલના નાના વેપારીઓના વ્યવહારના જથ્થામાં (transaction volume) વાર્ષિક 30% થી 50% નો વધારો થશે. તમામ પ્રોત્સાહનો (incentives) કરવેરા સિવાયના હશે. આ પરિપત્ર પર NPCIના એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર (ગ્રોથ) સોહિની રાજોલાના હસ્તાક્ષર છે. બેંકોને સૂચના આપવામાં આવી છે કે તેઓ આ પરિપત્રમાં આપેલી માહિતી તમામ સંબંધિત હિતધારકો સુધી પહોંચાડે.
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