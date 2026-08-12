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ટાટા સન્સના ચેરમેન ચંદ્રશેખરનનું રાજીનામું, જાણો શું છે કારણ

રિપોર્ટ્સ અનુસાર, ચંદ્રશેખરનનો વર્તમાન કાર્યકાળ ફેબ્રુઆરી 2027માં સમાપ્ત થવાનો હતો.

એન.ચંદ્રશેખરન
એન.ચંદ્રશેખરન (ians)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 12, 2026 at 12:22 PM IST

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મુંબઇ: દેશના સૌથી મોટા ગ્રુપ ટાટામાંથી એક ચોંકાવનારા સમાચાર સામે આવ્યા છે. ટાટા સન્સના ચેરમેન એન.ચંદ્રખશેખરને પોતાના પદ પરથી રાજીનામું આપ્યું છે. 18 ઓગસ્ટે યોજાનારી ટાટા સન્સની વાર્ષિક સામાન્ય બેઠક (AGM) પહેલા આવેલા સમાચારે કોર્પોરેટ જગતની સાથે સાથે નાણાકીય બજારને પણ હલાવી નાખ્યું છે.

ચંદ્રશેખરને કેમ રાજીનામું આપ્યું?

રિપોર્ટ્સ અનુસાર, ચંદ્રશેખરનનો વર્તમાન કાર્યકાળ ફેબ્રુઆરી 2027માં સમાપ્ત થવાનો હતો. ચેરમેન તરીકેનું પદ જાળવી રાખવા માટે, તેમને 18 ઓગસ્ટના રોજ યોજાનારી AGMમાં ડિરેક્ટર તરીકે ફરીથી ચૂંટવાની જરૂર હતી. જોકે, કંપની બોર્ડમાં તેમની પુન:નિયુક્તિના પ્રસ્તાવને બધા સભ્યો તરફથી સમર્થન મળ્યું નહતું. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ચંદ્રશેખરન કોઇ વિવાદાસ્પદ શેરધારકોના મતદાનનો સામનો કરવા માંગતા નહતા, માટે પોતે રાજીનામું આપવાનો નિર્ણય લીધો હતો.

ટાટા ગ્રુપમાં ચાલી રહેલા વૈચારિક મતભેદો આ મહત્ત્વપૂર્ણ નિર્ણય પાછળનું મુખ્ય કારણ માનવામાં આવે છે. અહેવાલો અનુસાર, ટાટા ટ્રસ્ટના ચેરમેન નોએલ ટાટા અને એન. ચંદ્રશેખરન વચ્ચે કેટલાક નવા વ્યવસાયિક પ્રોજેક્ટ્સના પ્રદર્શન અને વ્યૂહરચના અંગે મતભેદ હતા. આના કારણે બોર્ડે ફેબ્રુઆરીમાં ચંદ્રશેખરનના કાર્યકાળના વિસ્તરણનો નિર્ણય મુલતવી રાખ્યો હતો.

પોતાના રાજીનામા પર ચંદ્રષશેખરે જણાવ્યું કે તેમણે ટાટા ગ્રુપમાં પોતાના પ્રોફેશનલ જીવનના 40 વર્ષ પૂર્ણ કર્યા છે. આ સન્માનિત અને ઐતિહાસિક સંસ્થાના વિકાસમાં યોગદાન આપવા માટે ઘણુ મોટું સન્માન અને એક જવાબદારી રહી છે.

શેરબજારમાં ઉથલપાથલ, ટાટાના શેરમાં ઘટાડો

આ સમાચારની સીધી અસર શેર બજાર પર જોવા મળી હતી. બુધવાર સવારે શેર બજારમાં ટાટા ગ્રુપની મુખ્ય કંપનીઓના શેરમાં ભારે વેચવાલી જોવા મળી હતી અને તે 1 ટકા સુધી તૂટી ગયા હતા.

TCS: કંપનીના શેર આશરે 1% તૂટીને 2,424.50 પર આવી ગયા છે.

ટાટા કંજ્યૂમર પ્રોડક્ટ્સ: નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) પર તેમાં 1%થી વધુનો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો.

ટાઇટન અને ટાટા પાવર: બન્ને કંપનીઓના શેર 1.03% અને 0.9% તૂટ્યા હતા.

ટાટા ગ્રુપ સાથે 4 દાયકાની સફર

એન.ચંદ્રશેખરનનો ટાટા ગ્રુપ સાથે આશરે 39 વર્ષ જૂનો સબંધ રહ્યો છે. 1987માં એક સોફ્ટવેર પ્રોગ્રામર તરીકે ટાટા કંસલ્ટન્સી સર્વિસ (TCS)થી પોતાની કરિયરની શરૂઆત કરી હતી. પોતાની મહેનતના દમ પર તે પહેલા TCSના CEO બન્યા અને પછી વર્ષ 2017માં તેમણે ટાટા સન્સના ચેરમેન નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. તે ટાટા ગ્રુપના ઇતિહાસમાં પ્રથમ ગેર પારસી ચેરમેન હતા. હવે તેમના રાજીનામા બાદ બોર્ડ સામે ટાટા સામ્રાજ્ય માટે એક નવા ઉત્તરાધિકારી શોધવાનો મોટો પડકાર છે.

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