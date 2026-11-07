રવિવારે પણ ખુલશે શેર બજાર, આ સમયે થશે મુહૂર્ત ટ્રેડિંગ, જાણો સમય
7 નવેમ્બર, 2026 એટકે કે આવતીકાલે દિવાળીના રોજ બપોરે 2.20 કલાક થી 3.30 વાગ્યા સુધી દિવાળી મુહૂર્ત ટ્રેડિંગ માટે શેર બજાર ખુલશે. જાણો શુભ સમય....
Published : November 7, 2026 at 1:57 PM IST
મુંબઈઃ દિવાળીના તહેવાર નિમિત્તે સામાન્ય રીતે શેરબજારમાં રજા હોય છે, પરંતુ દર વર્ષે આ દિવસે વિશેષ સમય માટે શેરબજાર ખુલ્લું રાખવામાં આવે છે. આ ખાસ સત્રને ‘મુહૂર્ત ટ્રેડિંગ’ (Muhurat Trading) કહેવામાં આવે છે. હિન્દુ પરંપરા અને વેપારીઓની માન્યતા અનુસાર દિવાળીના શુભ અવસરે રોકાણની શરૂઆત કરવી શુભ માનવામાં આવે છે. આ વર્ષે મુહૂર્ત ટ્રેડિંગ 8 નવેમ્બર, 2026ના રોજ રવિવારે યોજાશે.
દીવાળી 2026 ૃના અવસરે, ભારતીય સ્ટોક માર્કેટ એક્સચેન્જ નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) અને બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE) એ પરંપરા જાળવી રાખતા છે, અને જાહેરાત કરી છે કે 'મુહૂર્ત ટ્રેડિંગ' માટે એક ખાસ સત્ર રવિવાર, 8 નવેમ્બર, 2026ના રોજ યોજાશે.
દર વર્ષે BSE, NSE અને કોમોડિટી એક્સચેન્જ MCX દિવાળીના અવસરે ખાસ 'મુહૂર્ત ટ્રેડિંગ' સત્રોનું વિશેષ આયોજન કરે છે. નવા હિન્દુ નાણાકીય વર્ષ, સંવત 2083ની શરૂઆત નિમિત્તે, સ્ટોક એક્સચેન્જ રવિવારે બપોરે 2:20 થી 3:30 વાગ્યા સુધી ખાસ દિવાળી મુહૂર્ત ટ્રેડિંગ સત્રનું આયોજન કરશે.
શેરબજારનું ખાસ સત્ર યોજવામાં આવે ત્યારે મુહૂર્ત ટ્રેડિંગને શુભ સમય માનવામાં આવે છે. રવિવારનું સત્ર નવા હિન્દુ નાણાકીય વર્ષ, સંવત 2083 ની શરૂઆતનું પ્રતીક હશે.
- મુહૂર્ત ટ્રેડિંગ: NSE અને BSE પર દિવાળી સ્પેશિયલ સત્રનો સમય
- રવિવાર, 8 નવેમ્બર, 2026
- બજારનો સમય (IST): પ્રી-ઓપનિંગ: 2:05 - 2:20 PM
- જનરલ ટ્રેડિંગ: રોકડ - 2:20 - 3:30 PM
- F&O: 2:20 - 3:40 PM
- ક્લોઝિંગ ઓક્શન (CAS): 3:15 PM - 3:35 PM
- ક્લોઝિંગ પ્રાઈસ સેટલમેન્ટ: 3:35 PM - 3:50 PM
- ક્લોઝિંગ-પ્રાઈસ સેટલમેન્ટ: 3:50 - 4:00 PM
શેરબજારના ઉત્સાહીઓ દિવાળી 2026 ના રોજ "મુહૂર્ત ટ્રેડિંગ" સત્રને શેર ખરીદવા માટે શુભ સમય માને છે. BSE અને NSE દર વર્ષે આ ખાસ સત્રનો સમય જાહેર કરે છે. રોકાણકારો માટે દેવી લક્ષ્મીને માન આપવા માટે આ સત્ર દરમિયાન પ્રતીકાત્મક રીતે શેર ખરીદવાની પરંપરા છે.
શું મુહૂર્ત ટ્રેડિંગ દરમિયાન ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગની મંજૂરી છે?
મુહૂર્ત ટ્રેડિંગ દરમિયાન ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગની મંજૂરી હોય છે. માર્ગદર્શિકા અનુસાર, આ સત્રમાં પોઝિશન્સનું વર્ગીકરણ કરવું આવશ્યક છે. જોકે, રોકાણકારોએ સાવધાનીપૂર્વક વેપાર કરવો જોઈએ, કારણ કે ટૂંકા સમયમર્યાદા અને ઓછા વોલ્યુમને કારણે ભાવમાં અચાનક અને મોટા વધઘટ થઈ શકે છે.
મુહૂર્ત ટ્રેડિંગ સત્ર દરમિયાન ખરીદેલા શેર સામાન્ય સેટલમેન્ટ જવાબદારીઓને આધીન છે. આ શેર નિયમિત સેટલમેન્ટ ચક્ર અનુસાર ખરીદનારના ડીમેટ ખાતામાં જમા કરી દેવામાં આવે છે.
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