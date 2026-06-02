મધર ડેરીએ લૉન્ચ કર્યું 'જાતે જ નષ્ટ થઈ જનારું' ભારતનું પહેલું મિલ્ક પાઉચ
કંપનીએ ગ્રાહકોને ખાતરી આપી છે કે, આ પેકેજિંગ સાથે સંકળાયેલા ખર્ચમાં વધારો થવા છતાં, હાલમાં દૂધના ભાવમાં વધારો કરવાની કોઈ યોજના નથી
Published : June 2, 2026 at 9:09 PM IST
નવી દિલ્હી: મધર ડેરીએ મંગળવારે ભારતનું પહેલું 'સેલ્ફ ડિગ્રેડેબલ' (જાતે જ નષ્ટ થનારું) દૂધનું પાઉચ લોન્ચ કર્યું. કંપનીના જણાવ્યા અનુસાર, પેકેજિંગ ક્ષેત્રમાં આ એક નવીન શોધ છે, જે કુદરતી રીતે અને સંપૂર્ણપણે માટીમાં વિઘટિત થાય તે રીતે ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે. વધુમાં, કંપનીએ ગ્રાહકોને ખાતરી આપી છે કે, આ પેકેજિંગ સાથે સંકળાયેલા ખર્ચમાં વધારો થવા છતાં, હાલમાં દૂધના ભાવમાં વધારો કરવાની કોઈ યોજના નથી.
ચાર વર્ષથી વધુ સંશોધન અને વિકાસ (R&D) પછી વિકસાવવામાં આવેલ, આ નવું બાયોડિગ્રેડેબલ પાઉચ શરૂઆતમાં 5 જૂનથી દિલ્હી-NCR ક્ષેત્રમાં મધર ડેરીના ગાયના દૂધના વેચાણ માટે રજૂ કરવામાં આવશે. એ નોંધનીય છે કે ગાયનું દૂધ આ ક્ષેત્રમાં કંપનીના કુલ દૂધ વેચાણમાં આશરે 35 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે.
નવી દિલ્હીમાં આયોજિત લોન્ચ ઇવેન્ટમાં બોલતા, મધર ડેરી અને નેશનલ ડેરી ડેવલપમેન્ટ બોર્ડ (NDDB) ના અધ્યક્ષ મિનેશ શાહે જણાવ્યું હતું કે, આ નવી પહેલ પાછળનો ઉદ્દેશ્ય પ્લાસ્ટિકના કચરાનો વધી રહેલો પડકાર દૂર કરવાનો છે અને સાથે સાથે ગ્રાહકો માટે પોષણક્ષમતા અને સુવિધા જાળવી રાખવાનો છે.
શાહે જણાવ્યું કે, "પેકેજિંગમાં આ નવીનતા એવી રીતે ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે કે તે સદીઓને બદલે માત્ર થોડા વર્ષોમાં જ માટીમાં કુદરતી રીતે વિઘટિત થઈ જશે. સૌથી અગત્યનું, આ ફેરફાર ગ્રાહકો માટે દૂધના ભાવ પર કોઈ અસર કર્યા વિના અમલમાં મૂકવામાં આવી રહ્યું છે." કંપનીના જણાવ્યા અનુસાર, ડિગ્રેડેશન પ્રક્રિયા દરમિયાન, પાઉચ 'બાયોઅવેલેબલ વેક્સ' (કુદરતી મીણ) માં પરિવર્તિત થાય છે અને અંતે કુદરતી તત્વોમાં તૂટી જાય છે.
ગ્રાહકોની આદતો બદલ્યા વિના પ્લાસ્ટિક કચરા સામે નિપટવું
ભારતના ડેરી ઉદ્યોગમાં, દૂધના પાઉચ તેમના ઓછા ખર્ચ અને કાર્યક્ષમ વિતરણ નેટવર્કને કારણે સૌથી વધુ ઉપયોગમાં લેવાતું પેકેજિંગ ફોર્મેટ છે. શાહે જણાવ્યું હતું કે, "મને નથી લાગતું કે વિતરણ કાર્યક્ષમતા અને ખર્ચ-અસરકારકતાના સંદર્ભમાં પાઉચના સ્કેલને ટક્કર આપી શકે તેવું બીજું કોઈ પેકેજિંગ ફોર્મેટ ઉપલબ્ધ છે. તેથી, અમારા માટે હાલના ઇકોસિસ્ટમમાં નવીનતા લાવવી મહત્વપૂર્ણ હતી જ્યારે ગ્રાહકનો અનુભવ સીમલેસ રહે છે."
આ પગલું ખાસ કરીને મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે ભારત વિશ્વનો સૌથી મોટો દૂધ ઉત્પાદક દેશ છે, જે વૈશ્વિક દૂધ ઉત્પાદનમાં લગભગ એક ચતુર્થાંશ ફાળો આપે છે. અબજો દૂધના પાઉચના વાર્ષિક ઉપયોગને ધ્યાનમાં લેતા, પેકેજિંગ ટકાઉપણામાં થોડો સુધારો પણ પર્યાવરણ પર મોટી અને સકારાત્મક અસર કરી શકે છે.
દૂધના ભાવમાં વધુ વધારો કરવાની કોઈ યોજના નથી
આ લોન્ચ મધર ડેરી દ્વારા તેના પ્રવાહી દૂધ પોર્ટફોલિયોના ભાવમાં પ્રતિ લિટર ₹2 નો વધારો કર્યાના એક મહિના કરતાં પણ ઓછા સમયમાં થયું છે, જેમાં ખેડૂતોને ચૂકવવામાં આવતા ખરીદીના ભાવમાં વધારો થયો છે. જો કે, શાહે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે ગ્રાહકોએ હાલ માટે તાત્કાલિક ભાવ વધારાની અપેક્ષા રાખવી જોઈએ નહીં.
"અમારો હાલમાં ગ્રાહકો માટે ભાવ વધારવાનો કોઈ ઇરાદો નથી," તેમણે કહ્યું. તેમણે ઉમેર્યું, "પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદનોના ભાવ અને લોજિસ્ટિક્સ (પરિવહન) ખર્ચમાં નોંધપાત્ર વધારાને કારણે પેકેજિંગ સામગ્રીના ખર્ચમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. હાલમાં, અમે આ વધારાના ખર્ચને જાતે જ ઉઠાવવાની યોજના બનાવી રહ્યા છીએ અને વધુ ભાવવધારાની કોઈ યોજના નથી."
તેમના મતે, મોટાભાગની સહકારી મંડળીઓ ગ્રાહક પાસેથી મળતા દરેક રૂપિયાના આશરે 75 ટકા સીધા ખેડૂતોને આપે છે, જ્યારે મોટી સંસ્થાઓ 80-85 ટકા જેટલું પાછું ઉત્પાદકોને ટ્રાન્સફર કરી શકે છે. તેમણે એવી ટીકાઓને ફગાવી દીધી હતી કે સહકારી મંડળીઓ ગ્રાહકો દ્વારા કરવામાં આવતી ચૂકવણીનો અપ્રમાણસર હિસ્સો જાળવી રાખે છે.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે, ઑડિટ કરાયેલા નાણાંકીય નિવેદનો સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે ખેડૂતોને ચૂકવવામાં આવેલી ચોક્કસ રકમ દર્શાવે છે. તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે મધર ડેરીના દૂધ સંપાદનમાં ગયા વર્ષે આશરે 3-3.5 ટકાનો વધારો જોવા મળ્યો હતો, અને કંપની હાલમાં દૂધ સંગ્રહ અને ઉત્પાદન બંનેમાં સ્વસ્થ વૃદ્ધિ જોઈ રહી છે.
તેમણે એ પણ નિર્દેશ કર્યો હતો કે સંગઠિત ડેરી કંપનીઓ સામાન્ય રીતે વધતા ખર્ચને સરભર કરવા માટે વર્ષમાં એકવાર તેમના ભાવમાં સુધારો કરે છે. મે મહિનામાં લાગુ કરાયેલ તાજેતરનો ભાવ વધારો એક વર્ષના અંતરાલ પછી રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો અને મુખ્યત્વે દૂધ ઉત્પાદકોને ચૂકવણીમાં વધારો થવાને કારણે તે જરૂરી બન્યું હતું. શાહે એમ કહીને નિષ્કર્ષ કાઢ્યો, "જો ખર્ચના દબાણને કારણે કોઈ પરિસ્થિતિ ઊભી થાય, તો અમે તેનો ઉકેલ લાવીશું. જોકે, હાલ પૂરતું, પરિસ્થિતિ સંપૂર્ણપણે આરામદાયક છે."
ચોમાસાની ચિંતાઓ છતાં દૂધનો પુરવઠો પૂરતો
સામાન્ય કરતાં ઓછા ચોમાસાની શક્યતા અને ઘાસચારાની ઉપલબ્ધતા પર તેની સંભવિત અસર અંગેની ચિંતાઓને દૂર કરતા શાહે જણાવ્યું હતું કે ડેરી ક્ષેત્ર અત્યંત મજબૂત સ્થિતિમાં છે. તેમણે ટિપ્પણી કરી હતી કે, "દેશ હંમેશા 'દુર્બળ' (ઓછું ઉત્પાદન) મોસમ અને 'ભરપૂર' (ઉચ્ચ ઉત્પાદન) મોસમનો અનુભવ કરે છે. જો વરસાદ અપેક્ષાઓ કરતાં ઓછો પડે, તો ચોક્કસ પ્રદેશોમાં લીલા ઘાસચારાના ઉત્પાદન પર થોડી અસર પડી શકે છે; જોકે, અન્ય પ્રદેશો આ અછતને ભરપાઈ કરશે. હાલમાં, અમને આવા કોઈ પડકારોની આગાહી નથી."
ભારત હાલમાં વાર્ષિક આશરે 248 થી 250 મિલિયન ટન દૂધનું ઉત્પાદન કરે છે, અને ચાલુ નાણાકીય વર્ષ દરમિયાન ઉત્પાદનમાં 4 થી 6 ટકાનો વધારો થવાની ધારણા છે. શાહે નોંધ્યું હતું કે આ વૃદ્ધિ મોટાભાગે વધતી ગ્રાહક માંગ સાથે સુસંગત છે, અને દેશને દૂધ પુરવઠામાં કોઈ અછતનો સામનો કરવો પડે તેવી શક્યતા નથી.
તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે પશુ આરોગ્ય, સંવર્ધન, પોષણ અને ડેરી સહકારી મંડળીઓના વિસ્તરણ પર કેન્દ્રિત સરકારી પહેલો - ઉત્પાદકતામાં સુધારો કરવા અને ક્ષેત્રની લાંબા ગાળાની આત્મનિર્ભરતાને મજબૂત બનાવવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે.
વૃદ્ધિનો વેગ યથાવત
મધર ડેરીમાં તમામ ઉત્પાદન શ્રેણીઓમાં મજબૂત માંગ જોવા મળી રહી છે. મેનેજિંગ ડિરેક્ટર જયતીર્થ ચારીએ ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, ગયા વર્ષની સરખામણીમાં, આ સિઝનમાં ઉનાળાના વેચાણમાં - જેમાં આઈસ્ક્રીમ અને મોસમી ઉત્પાદનોનો સમાવેશ થાય છે - 30 ટકાથી વધુનો વધારો થયો છે. કંપની આશરે 20 ટકાના એકંદર આવક વૃદ્ધિનું લક્ષ્ય રાખે છે અને નાણાકીય વર્ષ 2027 સુધીમાં તેનું ટર્નઓવર ₹24,000 કરોડ સુધી પહોંચવાની અપેક્ષા રાખે છે.
ચારીએ જણાવ્યું હતું કે, "પેકેજિંગ સામગ્રીના ખર્ચમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે, જે મુખ્યત્વે પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદનોના ભાવ અને લોજિસ્ટિક્સ ખર્ચમાં નોંધપાત્ર વધારાને કારણે છે. હાલમાં, અમે આ વધારાના ખર્ચને જાતે જ સહન કરવાની યોજના બનાવી રહ્યા છીએ અને નજીકના ભવિષ્યમાં કોઈ ભાવ વધારાની કોઈ યોજના નથી."
તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું, "મધર ડેરી હાલમાં દરરોજ 5 મિલિયન લિટરથી વધુ દૂધનું પ્રોસેસિંગ કરે છે અને અનેક રાજ્યોમાં દૈનિક ધોરણે આશરે 5.5 મિલિયન લિટર દૂધનું વેચાણ કરે છે. રાષ્ટ્રીય રાજધાની ક્ષેત્ર (દિલ્હી-એનસીઆર) તેનું સૌથી મોટું બજાર છે, જે કુલ વ્યવસાયમાં લગભગ 58 ટકા યોગદાન આપે છે, જ્યારે બાકીનો 42 ટકા એનસીઆરની બહારના બજારોમાંથી આવે છે."
આ પણ વાંચો: