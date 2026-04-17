ETV Bharat / business

ટેક સેક્ટરમાં હડકંપ! માત્ર 3 મહિનામાં 80,000 નોકરીઓ ખતમ થઈ, શું તમારી જૉબ પણ ખતરામાં છે?

મોટાભાગની નોકરીઓ જવા પાછળનું કારણ AI અને ઑટોમેશન છે, ખાલી અમેરિકામાં જ 3 મહિનામાં 61 હજાર લોકોને ઘરે બેસવાનો વારો આવ્યો છે

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 17, 2026 at 4:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: 2026ની શરૂઆત વૈશ્વિક ટેકનોલોજી ક્ષેત્ર માટે ખૂબ પડકારજનક સાબિત થઈ છે. તાજેતરના એક અહેવાલ મુજબ, વિશ્વભરની મોટી ટેક કંપનીઓએ આ વર્ષના પ્રથમ ક્વાર્ટર (Q1) માં 80,000 થી વધુ કર્મચારીઓને છટણી કરી છે. નિષ્ણાતોનો અંદાજ છે કે, જો છટણીનો આ દર ચાલુ રહેશે, તો આ વર્ષે કુલ આંકડો 3,00,000 થી વધુ થઈ શકે છે.

દિગ્ગજ કંપનીઓમાં મોટાપાયે છટણી

રિપોર્ટ મુજબ, આ છટણીઓનું નેતૃત્વ ઓરેકલ, એમેઝોન અને મેટા જેવા ટેક જાયન્ટ્સ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. ઓરેકલે તેના AI ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને મજબૂત બનાવવાના પ્રયાસમાં લગભગ 25,000 પોઝિશન્સ દૂર કરી છે - જે છટણીનો તેનો અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો રાઉન્ડ છે. દરમિયાન, એમેઝોને ઑપરેશનલ કાર્યક્ષમતા વધારવાના ઉદ્દેશ્યથી 16,000 કર્મચારીઓની છટણી કરી છે. માર્ક ઝુકરબર્ગની કંપની, મેટાએ પણ લગભગ 2,400 પોઝિશન્સ દૂર કરી છે.

આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ(AI) બન્યું મુખ્ય કારણ

રસપ્રદ વાત એ છે કે, 2026 માં થનારી લગભગ 50 ટકા છટણી સીધી રીતે આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ અને ઑટોમેશન સાથે જોડાયેલી છે. કંપનીઓ હવે તેમના બજેટનો નોંધપાત્ર ભાગ હ્યુમન રિસૉર્સ પરથી હટાવી AI ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને ડેટા સેન્ટરો તરફ વાળી રહી છે. અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે, આ છટણી ફક્ત ઓટોમેશનનું પરિણામ નથી, પરંતુ AI માં રોકાણ માટે ભંડોળ એકત્ર કરવા માટે હાથ ધરવામાં આવેલા "નિવારક ખર્ચ-કપાત"નું એક સ્વરૂપ છે.

અમેરિકા સૌથી વધુ પ્રભાવિત; ભારતની સ્થિતિ શું?

વૈશ્વિક સ્તરે, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સૌથી વધુ પ્રભાવિત બજાર રહ્યું છે. કુલ છટણીમાંથી લગભગ 77 ટકા (61,000 થી વધુ નોકરીઓ) ફક્ત યુએસ માર્કેટમાં જ થઈ છે. તેનાથી વિપરીત, ભારતમાં અત્યાર સુધીમાં લગભગ 2,000 છટણી નોંધાઈ છે, મુખ્યત્વે ઈ-કોમર્સ ક્ષેત્ર અને AI સ્ટાર્ટઅપ્સમાં. યુરોપમાં, નેધરલેન્ડ અને સ્વીડન જેવા દેશોમાં પણ સેમિકન્ડક્ટર અને IT સર્વિસ સેક્ટર્સમાં મંદી જોવા મળી છે.

સેક્ટરવાઈઝ અસર

ક્ષેત્રવાર દ્રષ્ટિકોણથી, ક્લાઉડ કમ્પ્યુટિંગ અને SaaS (સોફ્ટવેર-એઝ-એ-સર્વિસ) કંપનીઓમાં સૌથી વધુ 28,000 નોકરીઓ ગઈ, ત્યારબાદ ઈ-કોમર્સ સેક્ટરનો ક્રમ આવે છે, જ્યાં 19,000 થી વધુ વ્યક્તિઓએ તેમની નોકરી ગુમાવી છે.

નિષ્ણાતો માને છે કે આ 'પોસ્ટ-પેન્ડેમિક સુધારા'નો ભાગ છે. કંપનીઓ હવે ઝડપથી વિકસિત ટેકનોલોજીઓ સાથે અનુકૂલન સાધી રહી છે, જેના કારણે પરંપરાગત રોજગાર માળખામાં ફેરફાર અનિવાર્ય બની રહ્યા છે.

TAGGED:

GLOBAL LAYOFFS IN TECH
LAYOFFS IN TECH SECTOR
AI AND AUTOMATION
TECH LAYOFFS 2026
LAYOFFS IN TECH SECTOR

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.