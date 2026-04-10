પૈસા ટ્રાન્સફર હવે તાત્કાલિક નહીં થાય? ₹10,000 થી વધુના વ્યવહારોમાં એક કલાકનો વિલંબ!
RBI એ છેતરપિંડી અટકાવવા માટે ₹10,000 થી વધુના ડિજિટલ પેમેન્ટ પર એક કલાકનો વિલંબ પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે.
Published : April 10, 2026 at 12:26 PM IST
નવી દિલ્હી: રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI) એ ઓનલાઈન છેતરપિંડીની વધતી સંખ્યાને રોકવા માટે એક મોટો પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો છે. તે ₹10,000 થી વધુના ડિજિટલ પેમેન્ટ માટે એક કલાકનો વિલંબ અથવા કૂલિંગ પીરિયડ ફરજિયાત કરવાનું સૂચન કરે છે.
ડિજિટલ છેતરપિંડીને રોકવા માટેની તૈયારીઓ
RBI એ "ફ્રોડને રોકવા માટે ડિજિટલ પેમેન્ટ્સમાં સલામતીની શોધ" શીર્ષક સાથે એક ડિસ્કશન પેપર બહાર પાડ્યો છે. આ અહેવાલ મુજબ, ફક્ત 2025 માં નેશનલ સાયબર ક્રાઈમ રિપોર્ટિંગ પોર્ટલ પર આશરે 28 લાખ ડિજિટલ છેતરપિંડીના કેસ નોંધાયા હતા, જેમાં લોકો સાથે ₹22,900 કરોડથી વધુની છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી.
UPI અને IMPS જેવી સિસ્ટમો દ્વારા નાણાં ટ્રાન્સફર તાત્કાલિક હોવાથી, છેતરપિંડી કરનારાઓ પાસેથી પૈસા પાછા મેળવવા અત્યંત મુશ્કેલ છે. આ મુદ્દાને ઉકેલવા માટે, કેન્દ્રીય બેંકે ચુકવણીઓ વચ્ચે સમય અંતરાલ સૂચવ્યો છે.
RBI દરખાસ્તની મુખ્ય બાબતો
₹10,000 થી વધુના વ્યવહારો પર 'હોલ્ડ' કરો
જો કોઈ વ્યક્તિ નવા ખાતામાં ₹10,000 થી વધુ ટ્રાન્સફર કરે છે, તો પૈસા તાત્કાલિક જમા થશે નહીં. તેમાં 1 કલાક લાગશે.
ચુકવણી રદ કરવાની તક
આ 1 કલાકના સમયગાળા દરમિયાન, રકમ ફક્ત 'કામચલાઉ રીતે ડેબિટ' કરવામાં આવશે. જો વપરાશકર્તાને ખબર પડે કે તેમની સાથે છેતરપિંડી થઈ છે અથવા છેતરપિંડી થઈ છે, તો તેઓ વ્યવહાર રદ કરી શકશે.
નાની ચુકવણીઓ પર ડિસ્કાઉન્ટ
સામાન્ય જનતાને અસુવિધા ટાળવા માટે, નાની રકમના વ્યવહારો પહેલાની જેમ જ આંખના પલકારામાં પ્રક્રિયા કરવામાં આવશે. નિયમિત વેપારી ચુકવણીઓ અને ચેકને પણ આ નિયમમાંથી મુક્તિ મળી શકે છે.
વૃદ્ધો માટે ડબલ સુરક્ષા
70 વર્ષથી વધુ ઉંમરના વરિષ્ઠ નાગરિકો અને અપંગ વ્યક્તિઓ માટે ₹50,000 થી વધુની ચુકવણીઓ માટે સેકન્ડરી કો-ઓથેન્ટીકેશન (વિશ્વાસુ વ્યક્તિ દ્વારા મંજૂરી) જરૂરી નિયમ પણ પ્રસ્તાવિત છે.
ઇમરજન્સી 'કિલ સ્વિચ'
ગ્રાહકોને 'કિલ સ્વિચ' પ્રદાન કરવાની પણ યોજના છે જે તેમને કટોકટીની સ્થિતિમાં તેમના ખાતામાં તમામ ડિજિટલ ચુકવણી ચેનલોને તાત્કાલિક બ્લોક કરવાની મંજૂરી આપે છે. RBI એ 8 મે, 2026 સુધીમાં આ ચર્ચા પત્ર પર જનતા અને બેંકિંગ ક્ષેત્ર પાસેથી સૂચનો માંગ્યા છે, ત્યારબાદ અંતિમ માર્ગદર્શિકા જારી કરવામાં આવશે.