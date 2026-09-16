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PF પર મોદી સરકારની મોટી જાહેરાત, લિમિટ 15 હજારથી વધારીને 25 હજાર કરાઇ, જાણો શું ફાયદા થશે

રોજગાર આપનારી કંપનીઓએ હવે 25 હજાર સુધીના પગારદાર કર્મચારીઓ માટે ફરજીયાત 12 ટકાનું યોગદાન આપવું પડશે

કેન્દ્રિય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ
કેન્દ્રિય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 16, 2026 at 5:43 PM IST

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વડાપ્રધાન મોદીની અધ્યક્ષતામાં બુધવારે મળેલી કેન્દ્રિય કેબિનેટની બેઠકમાં નોકરિયાત વર્ગના હિતમાં એક મોટો અને ઐતિહાસિક નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. સરકારે એમ્પ્લોઇ પ્રોવિડન્ટ ફંડ ઓર્ગેનાઇઝેશન (EPFO) હેઠળ અનિવાર્ય કવરેજ માટે માસિક વેતનની મર્યાદાને 15 હજારથી વધારીને 25 હજાર રુપિયા પ્રતિ મહિનો કરવાની મંજૂરી આપી દીધી છે. સરકારના આ પગલાથી દેશના લગભગ 51 લાખથી વધુ કર્મચારીઓને સીધો લાભ થશે અને તેમની સામાજિક સુરક્ષાનું કવચ મજબૂત થશે.

વિશ્વકર્મા જયંતીથી અમલી બનશે નવો નિયમ: કેન્દ્રિય મંત્રી

કેન્દ્રીય શ્રમ અને રોજગાર મંત્રી ડૉ. મનસુખ માંડવિયાએ આ નિર્ણય પર માહિતી આપતા જણાવ્યું કે, પહેલા EPFOની વેતન મર્યાદા 15 હજાર રુપિયા હતી જેને વધારીને હવે 25 હજાર રુપિયા કરવામાં આવી છે. તેમણે કહ્યું કે હાલમાં ખાનગી ક્ષેત્રમાં સરેરાશ 23 હજાર રુપિયા સેલેરી મળે છે. જેને ધ્યાનમાં રાખીને આ મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. કેન્દ્રિય મંત્રીએ જાહેરાત કરી કે 25 હજાર રુપિયાની આ નવી વેતન મર્યાદા 17 સપ્ટેમ્બર એટલે કે વિશ્વકર્મા જયંતીથી સમગ્ર દેશમાં અમલી બનશે. જેથી પ્રાઇવેટ સેક્ટરમાં કામ કરતો એક મોટો વર્ગ સીધી રીતે સામાજિક સુરક્ષાના કાર્યક્ષેત્રની અંદર આવી જશે.

આ નિર્ણયનો મુખ્ય હેતુ શું છે?

હાલના નિયમો અનુસાર જો કોઇ નવો કર્મચારી 15 હજારથી વધુ મૂળ પગારથી નોકરી શરુ કરે છે તો તેને ફરજીયાત EPFનો લાભ નથી મળતો. જેના કારણે એક મોટો વર્ગ ભવિષ્ય નિધિ, પેન્સન અને મફત વીમાના લાભથી વંચિત રહી જતો હતો. હવે આ મર્યાદાને વધારીને 25 હજાર સુધી કરવાથી 15થી 25 હજારના પગાર ધરાવતા લાખો કર્મચારીઓને કાયદાકિય સમાજિક સુરક્ષાનો લાભ આપી શકાશે. તેનાથી કર્મચારીઓની બચત વધવાની સાથે તેમની વૃદ્ઘાવસ્થા દરમિયાનનું જીવન સુરક્ષિત થશે.

કર્મચારીઓને આ મોટા ફાયદા થશે

મોટું પેન્શન અને પીએફ ફંડ: નવો નિયમ અમલમાં આવ્યા બાદ આ કર્મચારીઓના ઇપીએફ ખાતામાં દર મહિને વધુ રકમ જમા થશે. તેની સાથે જ કર્મચારી પેન્શન યોજના (EPS) હેઠળ મળનારા માસિક પેન્શનની રકમમાં પણ મોટો સુધારો થશે.

વીમા કવચ વધશે: કર્મચારી જમા લિંક્ડ વીમા યોજના (EDLI) હેઠળ મળનારા મફત જીવન વીમા કવર પણ ઇપીએફની બેઝિક સેલેરી સાથે જોડાઇ જાય છે. સેલેરીની મર્યાદા વધવાથી કર્મચારીઓને હવે પહેલા કરતા વધુ વીમ સુરક્ષા મળશે.

છેલ્લે 2014માં ફેરફાર કરાયા હતા

ઇપીએફઓની આ સેલેરી મર્યાદા છેલ્લે સપ્ટેમ્બર 2014માં સંશોધિત કરવામાં આવી હતી. જેને 6,500થી વધારીને 15 હજાર કરવામાં આવી હતી. છેલ્લા 12 વર્ષમાં દેશમાં સરેરાશ પગાર અને મોંઘવારી બંને વધ્યા છે. સરકારના આ નવા નિર્ણયનો હેતુ બદલાતી આર્થિક સ્થિતિ, વધતા પગાર અને ઔપચારિક રોજગારીના વધારાને ધ્યાનમાં રાખતા નિયમોને વ્યવહારિક બનાવે છે.

સરકાર અને કંપનીઓ પર નાણાકીય અસર

આ નિર્ણયના કારણે કેન્દ્ર સરકારનો વાર્ષિક ખર્ચ 10,250 કરોડથી વધીને 11339 કરોડ થવાનો અંદાજ છે. આગામી પાંચ વર્ષમાં આ યોજના પર કુલ 56,696 કરોડ રુપિયા ખર્ચ થવાની આશા છે. બીજી તરફ રોજગારદાતાઓ માટેના કાયદેસરના ખર્ચમાં પણ વધારો થશે.કારણ કે રોજગાર આપનારી કંપનીઓએ હવે 25 હજાર સુધીના પગારદાર કર્મચારીઓ માટે ફરજીયાત 12 ટકાનું યોગદાન આપવું પડશે. જોકે નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે નવા નિયમો અમલી બનતા કર્મચારીઓ કંપનીમાં વધુ લાંબો સમય સુધી ટકીને કામ કરશે અને કંપનીઓનું કાર્યબળ વધુ સ્થિર બનશે.

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