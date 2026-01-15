ETV Bharat / business

શ્રીમંત લોકો હવે પૈસા કરતાં લાઈફ ક્વોલિટી પસંદ કરી રહ્યા છે, આ ત્રણ દેશો ભારતના શ્રીમંતોની ટોચની પસંદગી

રિપોર્ટ અનુસાર, વિશ્વના ધનિક લોકો હવે ફક્ત સારા રોકાણ માટે જ નહીં પરંતુ બાળકોના ભવિષ્ય માટે પણ પોતાનો દેશ બદલી રહ્યા છે.

પ્રતિકાત્મક ફોટો
પ્રતિકાત્મક ફોટો (CANVA)
નવી દિલ્હી : હાલ શ્રીમંત લોકો માટે સંપતિનું આયોજન ફક્ત શેરબજાર, રિયલ એસ્ટેટ અથવા કર બચત સુધી મર્યાદિત નથી. તેમાં હવે એક મહત્વપૂર્ણ અને વ્યૂહાત્મક પ્રશ્નનો સમાવેશ થાય છે. પરિવાર કાયદેસર રીતે કયા દેશમાં રહેશે. 2026 માટેના વૈશ્વિક અહેવાલો અનુસાર, વિશ્વભરમાં કરોડપતિઓ અને ઉચ્ચ સંપત્તિ ધરાવતા પરિવારોની સંખ્યા વધી રહી છે, જે એક દેશથી બીજા દેશમાં સ્થળાંતર કરી રહ્યા છે. આ પરિવર્તન પર્યટન અથવા ફક્ત સારી જીવનશૈલીની શોધ માટે નથી, પરંતુ કાળજીપૂર્વક વિચારાયેલ, લાંબા ગાળાના નિર્ણય માટે છે.

મિલિયોનેર માઇગ્રેશન કેમ ઝડપથી વધી રહ્યું છે?

આંતરરાષ્ટ્રીય કન્સલ્ટન્સી ફર્મ હેનલી એન્ડ પાર્ટનર્સ અનુસાર, હવે શ્રીમંત પરિવારો માટે જેટલું તેમનું રોકાણ મહત્વપૂર્ણ છે તેટલું જ મહત્વપૂર્ણ બની ગયું છે, કે તેઓ કયા દેશમાં રહેશે અને કયા દેશની નાગરિકતા અથવા રહેઠાણ લેશે. દેશમાં રહેવાનો નિર્ણય સીધો કર નિયમો, રોકાણની તકો, બાળકોનું શિક્ષણ, આરોગ્ય સુવિધાઓ અને રાજકીય-આર્થિક સ્થિરતા સાથે જોડાયેલો છે. આ ઉપરાંત, અસ્થિરતા કે કટોકટીના કિસ્સામાં પરિવારની સલામતી પણ એક મુખ્ય પરિબળ બની રહી છે. આ કારણોસર, હવે પાસપોર્ટને માત્ર મુસાફરી દસ્તાવેજ જ નહીં, પણ ભવિષ્ય માટે સુરક્ષા કવચ પણ માનવામાં આવે છે.

UAE શ્રીમંતોની પહેલી પસંદગી બન્યું છે

સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE) હાલમાં શ્રીમંતો માટે સૌથી વધુ પસંદગીના દેશોમાંનો એક છે. સ્થિર કાયદાઓ, વ્યવસાય, વાતાવરણ અને આવકવેરાની ગેરહાજરી આના મુખ્ય કારણો છે. UAEના ગોલ્ડન વિઝા રોકાણકારો, ઉદ્યોગસાહસિકો અને ખાસ કુશળતા ધરાવતા વ્યાવસાયિકોને લાંબા સમય સુધી રહેવાની મંજૂરી આપે છે. ત્યાં ન તો વ્યક્તિગત આવકવેરો છે કે ન તો મિલકત વેરો. મજબૂત માળખાગત સુવિધા, સુધારેલી સુરક્ષા અને સરળ વિઝા નિયમોએ UAE ને વૈશ્વિક સંપત્તિ કેન્દ્ર બનાવ્યું છે.

સાઉદી અરેબિયાનું વધતું આકર્ષણ

વિઝન 2030 હેઠળ, સાઉદી અરેબિયા ઝડપથી શ્રીમંત લોકો માટે એક નવું સ્થળ બની રહ્યું છે. દેશ તેલ પરની તેની નિર્ભરતા ઘટાડી રહ્યો છે અને પર્યટન, મનોરંજન, ટેકનોલોજી અને ગ્રીન એનર્જી જેવા ક્ષેત્રો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યો છે. સાઉદી અરેબિયાનો પ્રીમિયમ રેસીડેન્સી પ્રોગ્રામ એવા લોકોને લાંબા ગાળાના રહેઠાણની સુવિધા આપે છે જેઓ રોકાણ કરે છે, વ્યવસાય શરૂ કરે છે, ખાસ કુશળતા ધરાવે છે અથવા મિલકત ખરીદે છે. આમાં પરિવારમાં રહેવા, બેંક ખાતું ખોલવા, બાળકોનું શિક્ષણ અને તબીબી સારવાર માટેની સુવિધાઓનો સમાવેશ થાય છે.

યુરોપનો વિશ્વાસ અકબંધ છે

યુરોપ શ્રીમંત પરિવારો માટે સ્થિરતા અને સુરક્ષિત ભવિષ્ય છે. પોર્ટુગલ અને ગ્રીસ જેવા દેશો ગોલ્ડન વિઝા પ્રોગ્રામ્સ ઓછા રોકાણ સાથે રહેઠાણ અને લાંબા ગાળે નાગરિકતાની તકો પ્રદાન કરે છે. ઇટાલી અને સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ જેવા દેશો ગોપનીયતા, મજબૂત કાનૂની પ્રણાલીઓ અને લાંબા ગાળાની સ્થિરતા માટે જાણીતા છે.

અમેરિકા અને એશિયા પેસિફિકમાં તકો

કડક ઇમિગ્રેશન નિયમો હોવા છતાં, અમેરિકા મહાન તકોનું કેન્દ્ર રહ્યું છે. EB-5 વિઝા અને નવા રોકાણ-આધારિત વિકલ્પો શ્રીમંત પરિવારોને આકર્ષિત કરી રહ્યા છે. એશિયા પેસિફિક ક્ષેત્રમાં, સિંગાપોરને તેની સ્થિર સરકાર, મજબૂત અર્થતંત્ર, ઉત્તમ શિક્ષણ અને રોકાણ-મૈત્રીપૂર્ણ કર પ્રણાલીને કારણે આશાસ્પદ પસંદગી માનવામાં આવે છે.

