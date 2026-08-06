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કમાણીની સોનેરી તક! આવતા અઠવાડિયે આવી રહ્યો છે ડેરી ઇતિહાસનો સૌથી મોટો IPO

મિલ્કી મિસ્ટનો 1,553 કરોડ રૂપિયાનો IPO 11 ઓગસ્ટે ખુલશે, જેના માટે પ્રાઇસ બેન્ડ 133થી 140 રૂપિયા નક્કી કરવામાં આવી છે

પ્રતિકાત્મક ફોટો
પ્રતિકાત્મક ફોટો (getty image)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 6, 2026 at 12:32 PM IST

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હૈદરાબાદ: પ્રીમિયમ ડેરી ઉત્પાદનો બનાવતી પ્રસિદ્ધ કંપની મિલ્કી મિસ્ટ ડેરી ફૂડ લિમિટેડ પોતાનું પ્રારંભિક જાહેર નિર્ગમ (IPO) લઈને આવી રહી છે. કંપનીએ આ IPO માટે ₹133થી ₹140 પ્રતિ શેરનો પ્રાઇસ બેન્ડ નક્કી કર્યો છે. આ IPO સામાન્ય રોકાણકારો માટે મંગળવાર, 11 ઓગસ્ટ 2026ના રોજ ખુલશે અને ગુરુવાર, 13 ઓગસ્ટ 2026ના રોજ બંધ થશે. એંકર રોકાણકારો માટે બોલી પ્રક્રિયા એક દિવસ પહેલાં એટલે કે 10 ઓગસ્ટે શરૂ થશે.

ભારતીય ડેરી સેક્ટરનો સૌથી મોટો IPO

મિલ્કી મિસ્ટનું આ પબ્લિક ઇશ્યુ ભારતીય ડેરી ઉદ્યોગના ઇતિહાસમાં અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો IPO હોવા જઈ રહ્યો છે. બજારમાં તેના મુખ્ય પ્રતિસ્પર્ધી તરીકે પહેલાથી લિસ્ટેડ કંપનીઓ જેમ કે હટસન એગ્રો પ્રોડક્ટ, ડોડલા ડેરી અને પરાગ મિલ્ક ફૂડ્સ હાજર છે.

ટેમાસેકની ફંડિંગ બાદ ઘટાડ્યું કદ

કંપનીએ પહેલાં બજારમાંથી ₹2,035 કરોડ એકત્રિત કરવાની યોજના બનાવી હતી, પરંતુ મે મહિનામાં સિંગાપુરની સરકારી રોકાણ કંપની ટેમાસેકની સહાયક કંપની ‘જોંગસોંગ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ’ પાસેથી ₹482 કરોડની પ્રી-IPO ફંડિંગ મળ્યા બાદ આ કદને ઘટાડીને ₹1,553 કરોડ કરી દેવામાં આવ્યું છે.

  • ફ્રેશ ઇશ્યુ (નવા શેર): ₹1,428 કરોડ (આ પૈસા સીધા કંપની પાસે જશે).
  • ઓફર ફોર સેલ (OFS): ₹125 કરોડ (પ્રમોટર સતીશકુમાર ટી. અને અનીતા એસ. પોતાની હિસ્સેદારી વેચશે).
  • કોટા રિઝર્વેશન: આ IPOમાં 50% હિસ્સો યોગ્ય સંસ્થાકીય ખરીદદારો (QIB), 15% બિન-સંસ્થાકીય રોકાણકારો (NII) અને 35% હિસ્સો રિટેલ (સામાન્ય) રોકાણકારો માટે અનામત રાખવામાં આવ્યો છે.

કમાણી અને એકત્રિત પૈસાનો ઉપયોગ

નાણાકીય વર્ષ 2026માં મિલ્કી મિસ્ટનો નફો (PAT) 176% વધીને ₹127 કરોડ રહ્યો, જ્યારે આવક ₹3,138.4 કરોડ પર પહોંચી ગઈ. આ ફ્રેશ ઇશ્યુથી મળનારી રકમનો ઉપયોગ કંપની પોતાના ₹496.8 કરોડના જૂના દેવાની ચુકવણી, પેરુન્દુરાઈ (તમિલનાડુ) સ્થિત પોતાના મુખ્ય પ્લાન્ટના વિસ્તરણ અને આધુનિકીકરણ (જેમ કે વ્હે પ્રોટીન, યોગર્ટ અને ક્રીમ ચીઝ પ્લાન્ટ લગાડવા) તેમજ કોલ્ડ-ચેન નેટવર્કને મજબૂત કરવા માટે કરશે.

લિસ્ટિંગની તારીખ

IPO બાદ કંપનીનું કુલ બજાર મૂલ્યાંકન આશરે ₹10,310 કરોડથી ₹10,778 કરોડની વચ્ચે હોવાનો અંદાજ છે. સફળ અરજદારોને 14 ઓગસ્ટે શેર ફાળવવામાં આવશે અને 18 ઓગસ્ટ 2026ના રોજ કંપનીના શેર બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE) અને નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) પર લિસ્ટ થશે. આ ઇશ્યુના બુક-રનિંગ લીડ મેનેજર્સ JM ફાઇનાન્શિયલ, એક્સિસ કેપિટલ અને IIFL કેપિટલ સર્વિસિસ છે.

અસ્વીકરણ (Disclaimer):

આ સમાચાર માત્ર માહિતીના હેતુ માટે છે અને તેને રોકાણની સલાહ ન ગણવી. ETV ભારત કોઈપણ નાણાકીય નુકસાન માટે જવાબદાર નહીં રહે; રોકાણ કરતા પહેલાં તમારા નાણાકીય સલાહકારની સલાહ અવશ્ય લો.

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