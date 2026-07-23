મોદી સરકાર કન્ટેન્ટ ક્રિએટર્સને આપી રહી છે જોરદાર તક, રીલ-વીડિયો બનાવીને જીતો 5 લાખ રૂપિયા
સરકારે ડિજિટલ ક્રિએટર્સ માટે 'Gems Of India' ચેલેન્જ શરૂ કરી છે, જેમાં Waves OTT પર વીડિયો બનાવીને 5 લાખ જીતવાની તક છે
Published : July 23, 2026 at 6:07 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારત સરકાર દેશના પ્રતિભાશાળી ડિજિટલ ક્રિએટર્સને એક મોટી ગિફ્ટ આપવા જઈ રહી છે. દેશમાં 'ઑરેન્જ ઇકોનૉમી' એટલે કે ક્રિએટિવ સેક્ટરને મજબૂત બનાવવા માટે, માહિતી અને પ્રસારણ મંત્રાલયે 'જેમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા' ચેલેન્જ નામની એક શાનદાર રાષ્ટ્રીય પહેલ શરૂ કરી છે.
આ ચેલેન્જનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય દેશના દરેક ખૂણામાં છુપાયેલા ગ્રાસરૂટ ક્રિએટર્સને શોધવાનો, તેમને તાલીમ આપવાનો અને તેમને આગળ વધારવાની તક આપવાનો છે. આ પહેલ કેન્દ્રીય માહિતી અને પ્રસારણ મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી હતી.
'જેમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા' ચેલેન્જ શું છે?
આ ચેલેન્જ સરકારના ડિજિટલ પબ્લિક પ્લેટફોર્મ, 'માયવેવ્સ' પર હોસ્ટ કરવામાં આવે છે, જે WAVES OTT એપનો એક ભાગ છે. આ પ્લેટફોર્મ સામાન્ય નાગરિકોને તેમના પોતાના મૂળ વિડિઓઝ બનાવવા, અપલોડ કરવા અને દુનિયા સાથે શેર કરવા બનાવવા આવ્યું છે.
આ ચેલેન્જ દ્વારા, સરકાર દરેક જિલ્લાના ક્રિએટર્સને ડિજિટલ વિડિઓઝ દ્વારા તેમના પ્રદેશની અનોખી વાર્તાઓ, સંસ્કૃતિ, ઇતિહાસ, ભોજન અને પ્રવાસન આકર્ષણોને વૈશ્વિક પ્રેક્ષકો સમક્ષ પ્રદર્શિત કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવાનો છે. માહિતી અને પ્રસારણ મંત્રાલયના સચિવ ચંચલ કુમારે જણાવ્યું હતું કે, ભારતના દરેક જિલ્લામાં એક અનોખી વાર્તા છે જેને દુનિયા સાથે શેર કરવાની જરૂર છે અને આ ચેલેન્જ ક્રિએટર્સને આમ કરવાની સંપૂર્ણ તક પૂરી પાડે છે.
The Ministry of Information & Broadcasting today launched the Pilot Phase of the 'Gems of India' Challenge, a structured national initiative to identify, nurture and promote grassroots digital creators from across the country. pic.twitter.com/zVM3nCxhIq— ANI (@ANI) July 21, 2026
તમે કેવી રીતે ભાગ લઈ શકો છો?
જો તમે ક્રિએટર છો અને આ ચેલેન્જમાં ભાગ લેવા માંગતા હો, તો પ્રક્રિયા ખૂબ જ સરળ છે:
- એપ ડાઉનલોડ કરો: સૌપ્રથમ, તમારા મોબાઇલ ફોન પર WAVES OTT એપ ડાઉનલોડ કરો.
- પ્રોફાઇલ બનાવો: એપમાં 'MyWAVES' સેક્શનમાં જાઓ અને તમારી ક્રિએટર પ્રોફાઇલ તૈયાર કરો.
- વિડીયો બનાવો: તમારા જિલ્લાની સંસ્કૃતિ, ઇતિહાસ, ભોજન, પર્યટન અથવા કોઈ નોંધપાત્ર સિદ્ધિ દર્શાવતો 1 થી 3 મિનિટનો આકર્ષક વિડીયો બનાવો.
- અપલોડ કરો: ચેલેન્જ હેઠળ MyWAVES વિભાગ દ્વારા વિડિઓ સબમિટ કરો.
ક્યારથી ક્યાર સુધી ખુલ્લી છે આ તક?
આ ચેલેન્જનો પ્રથમ એટલે કે પાયલોટ તબક્કો શરૂ થઈ રહ્યો છે. વિડીયઝ માટે સબમિશન વિન્ડો 1 ઓગસ્ટ, 2026 ના રોજ ખુલશે છે અને 31 ઓગસ્ટ, 2026 સુધી ખુલ્લી રહેશે. આનાથી ક્રિએટર્સને તેમની પ્રતિભા દર્શાવવા માટે એક આખો મહિનો મળશે.
હાલ કયા રાજ્યો ભાગ લઈ શકે છે?
આ પ્રારંભિક પાયલોટ તબક્કામાં, આ ચેલેન્જ દેશભરના સાત પસંદગીના રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં શરૂ કરવામાં આવી છે:
- અંદમાન અને નિકોબાર
- અરુણાચલ પ્રદેશ
- ચંદીગઢ
- દાદરા અને નગર હવેલી
- દમણ અને દીવ
- ગોવા
- લદ્દાખ
નોંધ: આ પાયલોટ તબક્કામાંથી મળનારા અનુભવના આધારે, સરકાર ટૂંક સમયમાં ભારતના તમામ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં 'ગેમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા ચેલેન્જ' શરૂ કરશે.
પુરસ્કારો અને ઈનામ
ક્રિએટર્સને પ્રોત્સાહન આપવા માટે, સરકારે ત્રણ સ્તરે મોટા રોકડ પુરસ્કારોની જાહેરાત કરી છે.
જિલ્લા સ્તર: દરેક જિલ્લામાંથી 20 જેટલા ઉત્કૃષ્ટ ક્રિએટર્સની પસંદગી કરવામાં આવશે. દરેક વિજેતા ક્રિએટર્સને ₹50,000 નું રોકડ પુરસ્કાર મળશે.
રાજ્ય સ્તર: દરેક જિલ્લામાંથી સૌથી શાનદાર એક ક્રિએટરને રાજ્ય સ્તરના પુરસ્કાર માટે પસંદ કરવામાં આવશે અને તેને ₹2 લાખનું ઇનામ મળશે.
રાષ્ટ્રીય સ્તર: ત્યારબાદ, રાજ્ય સ્તરના વિજેતાઓ વચ્ચે એક સ્પર્ધા યોજાશે. રાષ્ટ્રીય સ્તરે પસંદ કરાયેલા વિજેતાઓને ₹5 લાખનું ઇનામ આપવામાં આવશે.
નિષ્પક્ષ તપાસ અને મોટી કંપનીઓનો સાથ
નિષ્પક્ષ પસંદગી પ્રક્રિયા સુનિશ્ચિત કરવા માટે, દરેક જિલ્લા અને રાજ્યમાં એક સમર્પિત જ્યુરી સમિતિની રચના કરવામાં આવશે. આ પેનલમાં સંસ્કૃતિ, ઇતિહાસ, પર્યટન, મીડિયા અને શિક્ષણ ક્ષેત્રના પ્રખ્યાત નિષ્ણાતોનો સમાવેશ થશે, જે વિડીયો ગુણવત્તા અને વાર્તા કહેવાના આધારે વિજેતાઓ નક્કી કરશે.
સરકાર ઉપરાંત, પ્રસાર ભારતી અને માય ભારત, YouTube અને Meta (Facebook/Instagram) જેવી વૈશ્વિક સોશિયલ મીડિયા દિગ્ગજોએ આ પહેલને વધારવા માટે ભાગીદારી કરી છે. આ કંપનીઓ આ પડકારને વધુ વ્યાપક પ્રેક્ષકો સુધી પહોંચાડવા માટે તેમના નેટવર્કનો ઉપયોગ કરશે. જો તમે આ રાજ્યોના છો, તો તમારો મોબાઇલ ફોન ઉપાડો અને ₹5 લાખ જીતવા માટે તૈયાર થઈ જાઓ!
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