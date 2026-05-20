મેટા પ્લેટફોર્મ્સે AI રીસ્ટ્રક્ચરિંગ અંતર્ગત 8000 કર્મચારીઓની છટણી કરી
મેટા 8 હજાર કર્મચારીઓને છૂટા કરવાની સાથે 7000 લોકોને AI-કેન્દ્રિત ભૂમિકાઓમાં ટ્રાન્સફર કર્યા છે
Published : May 20, 2026 at 3:20 PM IST
નવી દિલ્હી: સોશિયલ મીડિયા જાયન્ટ અને ફેસબુકની પેરેન્ટ કંપની, મેટા પ્લેટફોર્મ્સે બુધવારે તેના વૈશ્વિક કર્મચારીઓમાં મોટા પાયે છટણી પ્રક્રિયા શરૂ કરી દીધી છે. આ વખતે, કંપની તેના લગભગ 10 ટકા કર્મચારીઓ, લગભગ 8,000 કર્મચારીઓને છટણી કરી રહી છે. આ પગલું કંપનીના આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ (AI) તરફ ઝડપી પ્રયાણ અને સંગઠનાત્મક પરિવર્તનનો એક ભાગ છે.
AI-નેટિવ મોડેલ પર ફોકસ
મેટાના ચીફ પીપલ ઓફિસર (HR હેડ), જેનેલ ગેલ દ્વારા કર્મચારીઓને મોકલવામાં આવેલા ઈન્ટરનલ મેમો અનુસાર, કંપનીમાં ઘણા વિભાગો હવે "AI-નેટિવ" સિદ્ધાંતોના આધારે પુનર્ગઠન કરવામાં આવી રહ્યા છે. મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય કંપનીમાં મેનેજમેન્ટના સ્તરો ઘટાડવાનો, એક ફ્લેટ માળખું બનાવવાનો અને કામને વેગ આપવા માટે નાના જૂથોને વધુ માલિકી આપવાનો છે.
7,000 કર્મચારીઓ અને નવા વિભાગોનું ટ્રાન્સફર
આ પુનર્ગઠનમાં ફક્ત છટણી જ નહીં, પરંતુ આંતરિક રીતે લગભગ 7,000 હાલના કર્મચારીઓને નવા AI-કેન્દ્રિત વિભાગોમાં સ્થાનાંતરિત કરવાનો પણ સમાવેશ થાય છે. આ વિભાગોમાં એપ્લાઇડ AI એન્જિનિયરિંગ (AAI) અને એન્ટરપ્રાઇઝ સોલ્યુશન્સનો સમાવેશ થાય છે. આ ટીમો એવા AI એજન્ટો અને સાધનો વિકસાવશે જે ભવિષ્યના સોફ્ટવેર એન્જિનિયરિંગ અને અન્ય ઓપરેશનલ કાર્યોને સ્વચાલિત કરશે. વધુમાં, કંપનીએ 6,000 ખાલી જગ્યાઓ સંપૂર્ણપણે દૂર કરી છે.
ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં જંગી રોકાણ
મેટા તેના હ્યુમન રિસોર્સ પર ખર્ચાતા બજેટને સીધા ટેકનોલોજી ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં રોકાણ કરી રહી છે. કંપની 2026 માટે તેના મૂડી ખર્ચનો અંદાજ $125 બિલિયન અને $145 બિલિયન વચ્ચે રાખે છે. આ મોટી રકમનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે AI ડેટા સેન્ટરો, કસ્ટમ સિલિકોન ચિપ્સ અને મોટા પાયે AI મોડેલ તાલીમ માટે કરવામાં આવશે.
દેખરેખ અને ડેટા વિવાદ
આ છટણીઓ વચ્ચે, કર્મચારીઓમાં વ્યાપક અસંતોષ અને હતાશા છે. વિવાદનો મુખ્ય સ્ત્રોત કંપનીનો નવો "મોડેલ કેપેબિલિટી ઈનિશિએટિવ" છે, જેના હેઠળ AI સિસ્ટમોને તાલીમ આપવા માટે કર્મચારીઓના કીસ્ટ્રોક અને માઉસની ગતિવિધિઓને ટ્રેક કરવામાં આવી રહી છે. કર્મચારીઓનો આરોપ છે કે તેમના પોતાના ડેટાનો ઉપયોગ AI શીખવવા માટે થઈ રહ્યો છે જે તેમની નોકરીઓ ખતમ કરી શકે છે. જો કે, CEO માર્ક ઝુકરબર્ગે સ્પષ્ટતા કરી છે કે આ ડેટા ફક્ત AI સિસ્ટમોને સુધારવા માટે છે, કર્મચારીઓની દેખરેખ માટે નહીં.
