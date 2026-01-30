2025માં ભારત સરકારને આશરે ₹6,000 કરોડનો ટેક્સ ચૂકવ્યો: Meta
એક નિયમનકારી ફાઇલિંગમાં (રેગ્યુલેટરી ફાઇલિંગ), મેટાએ ભારતમાં સ્થાનિક અદાલતો અને સત્તાવાળાઓ દ્વારા તપાસના સંદર્ભમાં સામનો કરેલા પડકારો વિષે જણાવ્યું હતું.
By PTI
Published : January 30, 2026 at 9:39 AM IST
નવી દિલ્હી: સોશિયલ મીડિયા જાયન્ટ મેટાએ ગુરુવારે જણાવ્યું હતું કે તેણે 2025 માં સરકારને આવકવેરામાં US$652 મિલિયન અથવા આશરે ₹5,993 કરોડ ચૂકવ્યા હતા. ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને વોટ્સએપના માલિક મેટાએ જણાવ્યું હતું કે આ રકમની ગણતરી દેશમાં પ્રાપ્ત થયેલા ચોખ્ખા રિફંડને ધ્યાનમાં લીધા પછી કરવામાં આવી હતી.
કંપનીની નિયમનકારી ફાઇલિંગ દર્શાવે છે કે તેણે ભારતમાં ચૂકવવામાં આવેલા US$652 મિલિયન સહિત રિફંડ પછીની રકમ સહિત US$7,578 મિલિયન આવકવેરો ચૂકવ્યો હતો. નિયમનકારી ફાઇલિંગમાં, મેટાએ ભારતમાં સ્થાનિક અદાલતો અને સત્તાવાળાઓ દ્વારા તપાસના સંદર્ભમાં તેને સામનો કરેલા પડકારો પર જણાવ્યું હતું.
મેટાએ જણાવ્યું હતું કે, "અમે ભારત અને અન્ય દેશોમાં WhatsApp ની સેવાની શરતો અને ગોપનીયતા નીતિમાં 2021 ના અપડેટ અને અન્ય Meta ઉત્પાદનો અને સેવાઓ સાથે ચોક્કસ ડેટા શેર કરવા અંગે તપાસ અને મુકદ્દમાનો સામનો કરી રહ્યા છીએ, જેમાં ભારતના સુપ્રીમ કોર્ટમાં ચાલી રહેલા કેસ અને ભારતના સ્પર્ધા પંચના આદેશનો સમાવેશ થાય છે, જેની અમે અપીલ કરી રહ્યા છીએ."
સોશિયલ મીડિયા કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે જો તે તે દેશો અને પ્રદેશો વચ્ચે ડેટા ટ્રાન્સફર કરવામાં અસમર્થ હોય જ્યાં તે કાર્ય કરે છે, અથવા તેના ઉત્પાદનો અને સેવાઓ વચ્ચે ડેટા શેર કરવાથી અટકાવવામાં આવે છે, તો તે કંપનીની સેવાઓ અને લક્ષ્ય જાહેરાતો પ્રદાન કરવાની ક્ષમતાને અસર કરી શકે છે, જે તેના નાણાકીય પરિણામો પર પ્રતિકૂળ અસર કરી શકે છે.
કંપનીએ તેની સેવાઓ પર હોસ્ટ કરેલી સામગ્રીને કારણે દંડ, ચોક્કસ સ્થળોએ તેની સેવાઓની ઍક્સેસને સ્થગિત અથવા બ્લોક કરવાના આદેશો અથવા અન્ય ન્યાયિક અથવા સરકારી પગલાંનો સામનો કરવાનું જોખમ પણ વ્યક્ત કર્યું હતું.
"ઉદાહરણ તરીકે, જર્મની અને ભારતના કાયદાઓને કારણે, ભવિષ્યમાં એવા છે અને હશે જે ચોક્કસ સામગ્રીને દૂર કરવા, કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓ સાથે સહયોગ કરવા અને માહિતી પ્રદાન કરવાની જવાબદારીઓનું પાલન ન કરવા બદલ દંડ અથવા અન્ય દંડનું કારણ બની શકે છે," મેટાએ જણાવ્યું હતું.
આ પણ વાંચો: