'3 દિવસમાં માફી માગો નહીંતર એક્શન લઈશું' PM મોદીનો વીડિયો હટાવવા બાબતે ઝુકરબર્ગને ચેતવણી, શું બંધ થઈ જશે ફેસબુક, Youtube, X?
મેટા દ્વારા PM મોદીનો વીડિયો હટાવવા અંગે સંસદીય સમિતિએ માર્ક ઝૂકરબર્ગને 3 દિવસમાં માફી અથવા સેફ હાર્બર ગુમાવવાની ચેતવણી આપી છે
Published : August 5, 2026 at 4:10 PM IST
નવી દિલ્હી: ફેસબુક દ્વારા વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના એક વીડિયોને અસ્થાયી રૂપે દૂર કર્યા પછી ભારત સરકાર અને સોશિયલ મીડિયા જાયન્ટ 'મેટા' વચ્ચે વિવાદ વધુ ગૂઢ બન્યો છે. આ ઘટના પર કડક નજર રાખતા, સંચાર અને માહિતી ટેકનોલોજી પરની સંસદીય સ્થાયી સમિતિએ મેટાના સીઈઓ માર્ક ઝુકરબર્ગ પાસેથી ત્રણ દિવસમાં બિનશરતી માફી માંગવાની માંગ કરી છે.
આ મુદ્દો ત્યારે ઉભો થયો જ્યારે વડા પ્રધાનનો એક વીડિયો લગભગ 5 થી 6 કલાક સુધી ફેસબુક પર ઉપલબ્ધ ન હતો. વીડિયોમાં, પીએમ મોદી પરીક્ષા સંબંધિત વિવાદો અને પેપર લીક સામે સરકારના કડક પગલાં અંગે વિદ્યાર્થીઓને સંબોધન કરી રહ્યા હતા. લોકસભા સચિવાલયના ડિરેક્ટર એ. જ્યોતિર્મયી દ્વારા હસ્તાક્ષરિત પત્ર અનુસાર, સંસદીય સમિતિએ આ તકનીકી ભૂલને ખૂબ ગંભીરતાથી જોઈ છે.
સમિતિએ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને માહિતી ટેકનોલોજી મંત્રાલય (MeitY) ને નિર્દેશ આપ્યો છે કે જો ઝુકરબર્ગ નિર્ધારિત સમયમર્યાદામાં માફી નહીં માગે તો IT કાયદાની કલમ 79 હેઠળ મેટા દ્વારા મેળવેલ 'સેફ હાર્બર' સુરક્ષા (કાનૂની પ્રતિરક્ષા) રદ કરવામાં આવે. આ સુરક્ષા પાછી ખેંચવાથી મેટા 'મધ્યસ્થી' થી 'પબ્લિશર' બની જશે, જેનાથી કંપની તેના પ્લેટફોર્મ પર હોસ્ટ કરવામાં આવતી સામગ્રી માટે સીધા ફોજદારી કાર્યવાહી માટે જવાબદાર બનશે.
'સેફ હાર્બર' ક્લૉઝ?
ભારતમાં, સોશિયલ મીડિયા કંપનીઓને ઇન્ફર્મેશન ટેકનોલોજી એક્ટ, 2000 ની કલમ 79 હેઠળ 'સેફ હાર્બર' સુરક્ષા મળે છે. આનો અર્થ એ છે કે જો કોઈ યૂઝર ફેસબુક, યુટ્યુબ, એક્સ, ઇન્સ્ટાગ્રામ અથવા વોટ્સએપ જેવા પ્લેટફોર્મ પર પોસ્ટ કરે છે, જેમ કે પોસ્ટ, વિડીયો અથવા ફોટો તો કંપની પોતે તેના માટે સીધી રીતે જવાબદાર નથી. ટૂંકમાં, પ્લેટફોર્મ ફક્ત એક માધ્યમ તરીકે કામ કરે છે, જ્યારે સામગ્રીનો વાસ્તવિક માલિક તે યૂઝર છે જેણે તેને પોસ્ટ કર્યો છે. આ કાનૂની સુરક્ષાને કારણે, પોલીસ દરેક વાંધાજનક અથવા વિવાદાસ્પદ પોસ્ટ માટે કંપની સામે સીધા કેસ દાખલ કરતી નથી.
શું આ સુરક્ષા કાયમ માટે હોય છે?
ના, આ સુરક્ષા ચોક્કસ કડક શરતો સાથે આવે છે. સોશિયલ મીડિયા કંપનીઓએ ભારત સરકાર અને દેશના કાયદા દ્વારા નિર્ધારિત નિયમો અને નિયમોનું સંપૂર્ણ પાલન કરવું જરૂરી છે. જો કોઈ કોર્ટ અથવા સરકારી એજન્સી ગેરકાયદેસર સામગ્રીને દૂર કરવાનો આદેશ આપે છે, તો કંપનીઓએ તેને ચોક્કસ સમયમર્યાદામાં દૂર કરવી આવશ્યક છે. વધુમાં, કંપનીઓએ બાળ જાતીય શોષણ સામગ્રી (CSAM), આતંકવાદ, હિંસા અથવા મહિલાઓને અપમાનિત કરતી સામગ્રી સાથે સંકળાયેલ સામગ્રી સામે તાત્કાલિક અને કડક પગલાં લેવા જરૂરી છે. જો કોઈ કંપની વારંવાર નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરે છે અથવા જાણી જોઈને સહકાર આપવામાં નિષ્ફળ જાય છે, તો આ રક્ષણ રદ કરી શકાય છે.
જો 'સેફ હાર્બર' દૂર કરવામાં આવે તો શું થશે?
ઘણા લોકો માને છે કે 'સેફ હાર્બર' સુરક્ષા પાછી ખેંચી લેવામાં આવે તે ક્ષણે, ભારતમાં ફેસબુક, યુટ્યુબ અથવા એક્સ જેવા પ્લેટફોર્મ બંધ થઈ જશે; જોકે, એવું નથી. 'સેફ હાર્બર' દૂર કરવાનો સીધો અર્થ એ છે કે કંપની હવે ફક્ત મધ્યસ્થી હોવાનો દાવો કરીને જવાબદારીથી બચી શકશે નહીં. પરિણામે, પ્લેટફોર્મ પર હોસ્ટ કરાયેલ કોઈપણ ગેરકાયદેસર અથવા ઉશ્કેરણીજનક સામગ્રી અંગે કંપની અને તેના જવાબદાર અધિકારીઓ સામે સીધી પોલીસ એફઆઈઆર નોંધી શકાય છે - અને કોર્ટમાં ફોજદારી કાર્યવાહી શરૂ કરી શકાય છે. આનાથી આ કંપનીઓ માટે કાનૂની જોખમો અને નાણાકીય બોજ બંનેમાં નોંધપાત્ર વધારો થશે.
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