Meta અને Microsoftમાં 23,000 નોકરીઓ પર સંકટ, 20થી શરૂ થઈ શકે છટણીની પ્રક્રિયા
મેટા અને માઈક્રોસોફ્ટ AIમાં રોકાણ વધારવા હજારો નોકરીઓ ખતમ કરી રહ્યા છે. જેનાથી IT સેક્ટરમાં મોટા ફેરફાર અને છટણીનો ડર છે.
Published : April 24, 2026 at 3:18 PM IST
હૈદરાબાદ: ટેકનોલોજીની દુનિયાની બે સૌથી મોટી કંપનીઓ મેટા (ફેસબુક) અને માઈક્રોસોફ્ટ ફરી એકવાર તેમના કર્મચારીઓમાં ઘટાડો કરવાની તૈયારી કરી રહી છે. આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ (AI) ના વધતા વ્યાપ અને આ ક્ષેત્રમાં મોટા પાયે રોકાણને કારણે, આ કંપનીઓ તેમના ઓપરેશનલ મોડેલનું પુનર્ગઠન કરી રહી છે. અહેવાલો અનુસાર, આ પરિવર્તન નજીકના ભવિષ્યમાં હજારો IT નોકરીઓ દૂર કરી શકે છે.
મેટા 8,000 કર્મચારીઓને છટણી કરશે
માર્ક ઝુકરબર્ગની કંપની, મેટાએ તેના કર્મચારીઓને એક આંતરિક મેમો દ્વારા જાણ કરી છે કે તે તેના કુલ સ્ટાફમાંથી આશરે 10 ટકા કાપવાની યોજના ધરાવે છે. આનો અર્થ એ છે કે લગભગ 8,000 કર્મચારીઓ તેમની નોકરી ગુમાવી શકે છે. આ પ્રક્રિયા 20 મેથી શરૂ થવાની ધારણા છે.
વધુમાં, કંપનીએ હાલમાં ખાલી પડેલી 6,000 જગ્યાઓ ન ભરવાનો નિર્ણય લીધો છે. મેટા એક્ઝિક્યુટિવ જેનેલ ગેલના જણાવ્યા અનુસાર, આ પગલું કંપનીને "સ્માર્ટ" અને વધુ કાર્યક્ષમ બનાવવા માટે લેવામાં આવી રહ્યું છે, જેનાથી બચેલા પૈસા AI પ્રોજેક્ટ્સ જેવા નવા પ્રોજેક્ટ્સમાં લગાવી શકાય.
માઈક્રોસોફ્ટમાં સ્વૈચ્છિક નિવૃત્તિની ઓફર
કર્મચારીઓને સીધી છટણી કરવાને બદલે, માઈક્રોસોફ્ટે તેમને "વોલેન્ટરી બાયઆઉટ" (મરજીથી નોકરી છોડવા પર મળતું પેકે)નો વિકલ્પ ઓફર કર્યો છે. આ ઓફર યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં કંપનીના લગભગ 7 ટકા કર્મચારીઓને આપવામાં આવી છે. જો બધા લાયક કર્મચારીઓ આ ઓફર સ્વીકારે છે, તો લગભગ 8,750 વ્યક્તિઓ કંપની છોડી દેશે. માઈક્રોસોફ્ટ હવે તેનું સંપૂર્ણ ધ્યાન અને પૈસા વૈશ્વિક સ્તરે ડેટા સેન્ટર બનાવવા અને તેની AI ટેકનોલોજીને વધારવા પર કેન્દ્રિત કરી રહી છે.
નોકરી ગુમાવવાનું મુખ્ય કારણ
આ કંપનીઓ દાવો કરે છે કે, AIનો યુગ શરૂ થઈ ગયો છે, અને હવે તેમને અલગ કૌશલ્ય ધરાવતા કર્મચારીઓની જરૂર છે. જ્યારે સોફ્ટવેર ડેવલપમેન્ટ માટે અગાઉ મોટી ટીમોની જરૂર હતી, હવે AI ટૂલ્સની મદદથી આ જ કામ ઓછો લોકો કરી શકે છે. કંપનીઓ ડેટા સેન્ટર્સ, સર્વર્સ અને AI રિસર્ચ તરફ અબજો ડોલરનું રોકાણ કરી રહી છે.
માત્ર IT નહીં અન્ય ક્ષેત્રો પર પણ અસર
આ અસર ફક્ત ટેક કંપનીઓ સુધી મર્યાદિત નથી. મુખ્ય કન્સલ્ટિંગ ફર્મ KPMG તેના ઓડિટ પાર્ટનર્સની સંખ્યામાં પણ 10 ટકાનો ઘટાડો કરી રહી છે. એકંદરે, આ સમાચાર હાલમાં આઇટી ક્ષેત્રમાં કામ કરતા લાખો યુવાઓ માટે એક સંકેત છે જે IT સેક્ટરમાં છે કે હવે ફક્ત ડિગ્રી હવે પૂરતી નથી; નવી તકનીકો સાથે પોતાને અપડેટ રાખવા ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ બની ગયું છે.
