મર્સિડીઝ-બેન્ઝ ઇન્ડિયાએ ગ્રાહકોને આંચકો આપ્યો; 1 એપ્રિલથી કારના ભાવમાં થશે વધારો

મર્સિડીઝ-બેન્ઝ ઇન્ડિયા 1 એપ્રિલથી તેની કારના ભાવમાં 2% સુધીનો વધારો કરશે

મર્સિડીઝ-બેન્ઝ ઇન્ડિયા 1 એપ્રિલથી તેની કારના ભાવમાં 2% સુધીનો વધારો કરશે (IANS)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 13, 2026 at 4:30 PM IST

નવી દિલ્હી: લક્ઝરી કાર ઉત્પાદક દિગ્ગજ મર્સિડીઝ-બેન્ઝે ભારતીય બજારમાં તેના ગ્રાહકો માટે એક મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત કરી છે. શુક્રવારે, કંપનીએ માહિતી આપી હતી કે તે ભારતમાં તેના સમગ્ર વાહન પોર્ટફોલિયોના ભાવમાં આશરે 2 ટકાનો વધારો કરવા માટે તૈયાર છે, જે 1 એપ્રિલ, 2026 થી અમલમાં આવશે.

કિંમતો કેમ વધી રહી છે?

કંપનીના જણાવ્યા અનુસાર, આ ભાવ વધારા પાછળના મુખ્ય કારણો વિદેશી વિનિમય (ફોરેક્સ) દરોમાં સતત વધઘટ અને ઇનપુટ ખર્ચ (કાચા માલના ખર્ચ) માં વધારો છે. મર્સિડીઝ-બેન્ઝ ઇન્ડિયાના સેલ્સ અને માર્કેટિંગના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ બ્રેન્ડન સિસિંગે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે યુરો સામે ભારતીય રૂપિયાના સતત અવમૂલ્યનથી કંપનીના સંચાલન ખર્ચમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે.

સિસિંગે જણાવ્યું હતું કે, "જ્યારે કંપની હંમેશા વધતા ખર્ચનો બોજ પોતે જ સહન કરવાનો પ્રયાસ કરે છે, ત્યારે વ્યવસાયની લાંબા ગાળાની ટકાઉપણું સુનિશ્ચિત કરવા માટે હવે ભાવમાં સુધારો જરૂરી બની ગયો છે. 1 એપ્રિલથી, અમે અમારા સમગ્ર પોર્ટફોલિયોમાં આશરે 2 ટકાનો ભાવ વધારો લાગુ કરીશું."

ગ્રાહકો પર શું અસર પડશે?

આ ભાવ વધારો કંપનીના તમામ મોડેલો પર લાગુ થશે - ભારતમાં એસેમ્બલ થયેલી કારથી લઈને સંપૂર્ણપણે આયાતી લક્ઝરી વાહનો સુધી. જોકે, સિસિંગે ખાતરી આપી હતી કે કંપની ગ્રાહકો પર બોજ ઓછો રહે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે ખૂબ કાળજી સાથે આ ભાવ વધારાનો અમલ કરશે. તેમણે એ પણ ભાર મૂક્યો હતો કે, ભાવ ગોઠવણો છતાં, મર્સિડીઝ-બેન્ઝ તેના ગ્રાહકોને પ્રીમિયમ ઉત્પાદનો અને અસાધારણ અનુભવ પ્રદાન કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનું ચાલુ રાખશે.

લક્ઝરી કાર બજારમાં વધતો ટ્રેન્ડ

રસપ્રદ વાત એ છે કે, મર્સિડીઝ-બેન્ઝ એકમાત્ર કંપની નથી જેણે ભાવ વધારવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં, અન્ય એક જર્મન ઓટોમોટિવ જાયન્ટ, ઓડી ઇન્ડિયાએ પણ 1 એપ્રિલ, 2026 થી તેની સમગ્ર મોડેલ શ્રેણીમાં 2 ટકા સુધીના ભાવ વધારાની જાહેરાત કરી હતી. ઓડીએ પણ આ નિર્ણયને વધતા ઇનપુટ ખર્ચ અને ચલણ દરની અસ્થિરતાને આભારી ગણાવ્યો હતો.

