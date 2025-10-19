Meeshoનો 7000 કરોડનો IPO લોન્ચ માટે તૈયાર, SEBIમાંથી મળી મંજૂરી
નવી દિલ્હી: ઝડપથી વિકસતી ઈ-કોમર્સ કંપની Meesho હવે ભારતીય શેરબજારમાં પ્રવેશવા માટે તૈયાર છે. કંપનીએ તેના IPO (પ્રારંભિક જાહેર ઓફરિંગ) માટે સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (SEBI) માં અપડેટેડ ડ્રાફ્ટ રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટસ (UDRHP) ફાઇલ કર્યું છે અને તેને નિયમનકારી મંજૂરી મળી ગઈ છે. કંપની આગામી દિવસોમાં ₹6,500 થી ₹7,000 કરોડના IPO સાથે બજારમાં પ્રવેશ કરે તેવી અપેક્ષા છે.
મીશો કેટલા પૈસા એકત્ર કરશે?
મીશો આ IPO માટે બે તબક્કામાં ભંડોળ એકત્ર કરશે.
₹4,250 કરોડ ($480 મિલિયન) નવા શેર જારી કરીને એકત્ર કરવામાં આવશે. હાલના રોકાણકારો ઓફર ફોર સેલ (OFS) દ્વારા ₹2,200 થી ₹2,600 કરોડ ($250-300 મિલિયન) વેચશે.
હિસ્સો કોણ વેચી રહ્યું છે?
OFS હેઠળ, મીશોના શરૂઆતના રોકાણકારો, જેમ કે પીક XV પાર્ટનર્સ, એલિવેશન કેપિટલ, વેન્ચર હાઇવે (હવે જનરલ કેટાલિસ્ટ), વાય કોમ્બિનેટર, તેમનો હિસ્સો વેચશે. વધુમાં, કંપનીના પ્રમોટર્સ, વિદિત અત્રે અને સંજીવ બાર્નવાલ પણ તેમના કેટલાક શેર વેચશે.
IPO ક્યારે લોન્ચ થશે?
IPO માટે બુકબિલ્ડિંગ પ્રક્રિયા હાલમાં ચાલી રહી છે, જે લગભગ 30-45 દિવસમાં પૂર્ણ થશે. આ પછી, મીશો લોન્ચ તારીખ અને શેર મૂલ્યાંકન નક્કી કરશે. બજાર અંદાજ મુજબ, જો કંપની તેના હિસ્સાનો આશરે 10% હિસ્સો વેચે છે, તો મીશોનું મૂલ્યાંકન લગભગ $7-8 બિલિયન (₹58,000-66,000 કરોડ) થઈ શકે છે. આ મૂલ્યાંકન કંપનીના અગાઉના $10 બિલિયનના અંદાજ કરતાં થોડું ઓછું માનવામાં આવે છે.
IPO ની આવકનો ઉપયોગ ક્યાં કરવામાં આવશે?
મીશો મુખ્યત્વે ત્રણ મુખ્ય ક્ષેત્રોમાં નવા શેરમાંથી એકત્ર કરાયેલા ભંડોળનો ઉપયોગ કરશે:
- ટેકનોલોજી ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં રોકાણ
- બ્રાન્ડ બિલ્ડીંગ
- સામાન્ય કોર્પોરેટ જરૂરિયાતો
શું મીશો નફામાં છે?
ના, મીશો હજુ પણ નુકસાન સહન કરી રહી છે.
નાણાકીય વર્ષ 2024 માં, કંપનીની આવક ₹7,615 કરોડ હતી, જ્યારે નુકસાન ₹305 કરોડ હતું. કંપનીએ તેનો બેસ અમેરિકાના ડેલાવેરથી ભારતમાં ખસેડ્યો, અને સંકળાયેલ ખર્ચને પરિણામે નાણાકીય વર્ષ 25 માં ₹3,941 કરોડનું નુકસાન થયું. જો કે, કર અને અસાધારણ ખર્ચને બાદ કરતાં, નાણાકીય વર્ષ 25 માં કંપનીનું નુકસાન ₹108 કરોડ હતું. નાણાકીય વર્ષ 26 ના પ્રથમ ક્વાર્ટરમાં મીશોએ ₹289 કરોડનું ચોખ્ખું નુકસાન નોંધાવ્યું.
ભારતના ઝડપથી વિકસતા ઈ-કોમર્સ માર્કેટમાં રોકાણ કરવા માંગતા રોકાણકારો માટે મીશોનો IPO એક શ્રેષ્ઠ તક હોઈ શકે છે. જો કે, ખોટ કરતી કંપનીમાં રોકાણ કરતા પહેલા જોખમોને સમજવું મહત્વપૂર્ણ છે.
