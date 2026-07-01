આજથી પાસપોર્ટ બનાવવું થયું મોંઘું, નવા ભાવ સાંભળીને ચોંકી જશો, ખિસ્સા પર પડશે વધારાનો બોજ
વિદેશ મંત્રાલયે પાસપોર્ટ ફીમાં મોટો વધારો કર્યો છે, નવા દર આજથી લાગુ
Published : July 1, 2026 at 4:15 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારતમાં પાસપોર્ટ મેળવવા અને તેને લગતી સેવાઓ મેળવવાનું આજથી ઘણું મોંઘુ થઈ ગયું છે. વિદેશ મંત્રાલય (MEA) દ્વારા લાગુ કરાયેલું નવું ફી માળખું આજથી સમગ્ર દેશમાં તેમજ વિદેશમાં ઈન્ડિયન એમ્બેસી અને કોન્સ્યુલેટમાં અમલમાં આવ્યું છે. મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, વહીવટી ખર્ચ અને તકનીકી સુધારાઓને કારણે આ મોટો વધારો લગભગ 14 વર્ષમાં પ્રથમવાર કરવામાં આવ્યો છે.
નવા નિયમો હેઠળ, લગભગ બધી સેવાઓ માટે ફીમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં નવા પાસપોર્ટ માટેની અરજીઓ, નવીકરણ, 'તત્કાલ' (ઝડપી) સેવા, ખોવાયેલા અથવા ક્ષતિગ્રસ્ત પાસપોર્ટ ફરીથી જારી કરવા અને પોલીસ ક્લિયરન્સ પ્રમાણપત્રો (PCC)નો સમાવેશ થાય છે.
સામાન્ય અને તત્કાલ પાસપોર્ટ માટે નવા દરો
પુખ્ત વયના લોકો માટે, નવા 36-પાનાના પાસપોર્ટ અથવા સામાન્ય શ્રેણી હેઠળ નવીકરણ માટેની ફી ₹1,500 થી વધારીને ₹2,500 કરવામાં આવી છે. દરમિયાન, 60-પાનાના 'જમ્બો' પાસપોર્ટ માટેની ફી ₹2,000 થી વધારીને ₹3,500 કરવામાં આવી છે.
જો તમે તત્કાલ યોજના હેઠળ પાસપોર્ટ બનાવવા માંગતા હો, તો તમારે વધુ ચૂકવણી કરવી પડશે. 36 પાનાના તત્કાલ પાસપોર્ટની ફી ₹3,500 થી વધીને ₹5,000 થઈ ગઈ છે. તેવી જ રીતે, 60 પાનાના તત્કાલ પાસપોર્ટની કિંમત ₹4,000 થી વધીને ₹6,000 થઈ ગઈ છે.
બાળકો અને અન્ય સેવાઓ માટે ફીમાં વધારો
18 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકો માટે સેવાઓ પણ મોંઘી બની છે. બાળકો માટે 36 પાનાના પ્રમાણભૂત પાસપોર્ટની ફી ₹1000 થી વધારીને ₹1750 અને તત્કાલ (ઝડપી) શ્રેણી હેઠળ ₹3000 થી વધારીને ₹4250 કરવામાં આવી છે. વધુમાં, પોલીસ ક્લિયરન્સ સર્ટિફિકેટ (PCC) અને અન્ય વિવિધ પ્રમાણપત્રોની ફી ₹500 થી વધારીને ₹750 કરવામાં આવી છે.
ખોવાયેલા અથવા ક્ષતિગ્રસ્ત પાસપોર્ટ માટે દંડ અને ફી
જો પાસપોર્ટ ખોવાઈ જાય અથવા ક્ષતિગ્રસ્ત થઈ જાય, તો પુખ્ત વયના લોકોએ પ્રમાણભૂત શ્રેણીમાં રિપ્લેસમેન્ટ પાસપોર્ટ માટે ₹5000 (અગાઉ ₹3000) અને 60 પાનાની પુસ્તિકા માટે ₹6000 ચૂકવવા પડશે. 60 પાનાના રિપ્લેસમેન્ટ માટે તત્કાલ ફી ₹8500 નક્કી કરવામાં આવી છે. બાળકો માટે ખોવાયેલા પાસપોર્ટને ફરીથી જારી કરવાની ફી સ્ટાન્ડર્ડ કેટેગરીમાં ₹4,250 અને તત્કાલ કેટેગરીમાં ₹6,750 હશે.
વરિષ્ઠ નાગરિકો અને બાળકો માટે છૂટછાટ
રાહત તરીકે, 8 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકો અને 60 વર્ષથી વધુ ઉંમરના વરિષ્ઠ નાગરિકોને નવા પાસપોર્ટ અરજીઓ પર 10 ટકા ડિસ્કાઉન્ટ મળતું રહેશે. જો કે, આ છૂટ પાસપોર્ટ ફરીથી જારી કરવાના કેસોમાં લાગુ પડશે નહીં. વિદેશમાં રહેતા ભારતીયો માટે, સ્ટાન્ડર્ડ 36-પાનાના પાસપોર્ટની ફી હવે $125 અને તત્કાલ કેટેગરી માટે $250 હશે.
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