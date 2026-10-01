GST કલેક્શનમાં જોરદાર ઉછાળો: સપ્ટેમ્બરમાં ₹2.04 લાખ કરોડને પાર પહોંચી સરકારની કમાણી
સપ્ટેમ્બરમાં ભારતનું GST કલેક્શન 14.7%થી વધીને ₹2.03 લાખ કરોડને પાર થયું છે. સતત ત્રીજા મહિને ટેક્સ કમાણી ₹2 લાખ કરોડને પાર રહી છે.
Published : October 1, 2026 at 2:34 PM IST
નવી દિલ્હી: દેશની અર્થવ્યવસ્થા અંગે સારા સમાચાર સામે આવ્યા છે. સપ્ટેમ્બર મહિનામાં ભારતના કૂલ GST કલેક્શન 14.7 ટકા વધીને 2,03,521 કરોડને પાર પહોંચ્યું છે. સરકારી આંકડાઓ અનુસાર, આ સતત ત્રીજો મહિનો છે જ્યારે દેશનું માસિક ટેક્સ કલેક્શન ₹2 લાખ કરોડના આંકડાને પાર રહ્યું છે. આ નોંધપાત્ર વધારો સ્પષ્ટપણે સૂચવે છે કે તહેવારોની મોસમ શરૂ થવાના થોડા સમય પહેલાં જ દેશભરમાં બજારની ગતિવિધિઓ અને વેપારની ગતિ અત્યંત મજબૂત છે.
કેવું રહ્યું ટેક્સનો સંપૂર્ણ ગણિત?
સરકાર તરફથી જાહેર ઓફિશિયલ આંકડા અનુસાર, સપ્ટેમ્બરના કૂલ કલેક્શનને ત્રણ અલગ અલગ ભાગમાં આ રીતે જોઇ શકાય છે.
- CGST (કેન્દ્રીય GST): સરકારના ખજાનામાં કેન્દ્રીય ભાગના રૂપમાં ₹37,762 કરોડ આવ્યા છે.
- SGST (રાજ્ય GST): રાજ્યના ભાગમાં જતો ટેક્સ ₹45,363 કરોડ નોંધાયો છે.
- IGST (એકીકૃત GST): દેશની અંદર અને વિદેશમાંથી થતા વેપાર પર લાગનારો ટેક્સ સૌથી વધુ એટલે કે ₹1,20,396 કરોડ રહ્યો છે.
સ્થાનિક બજાર અને આયાતે ઝડપ વધારી
આ વખતે ટેક્સ કલેક્શનમાં આવેલી તેજીનું મુખ્ય કારણ વિદેશમાંથી થતી આયાત અને સ્થાનિક બજારમાં વધેલી ખરીદદારી છે. આંકડા અનુસાર, સ્થાનિક બજારમાંથી મળતા ટેક્સમાં 10.1 ટકાની તેજી નોંધાઇ છે જે હવે વધીને ₹1.38 લાખ કરોડ થઇ ગઇ છે. બીજી તરફ રિફંડ આપ્યા બાદ સરકારની શુદ્ધ કમાણી એટલે કે નેટ GST રેવન્યૂમાં પણ 18.1 ટકાનો શાનદાર ઉછાળો આવ્યો છે જે ₹ 1,76,520 કરોડ રહ્યો છે.
પ્રથમ છ માસિક (H1)માં અર્થવ્યવસ્થાનું સારૂ પ્રદર્શન
જો વર્તમાન નાણાકીય વર્ષના પ્રથમ છ માસિક એટલે કે એપ્રિલથી સપ્ટેમ્બર સુધીના છ મહિનાની વાત કરવામાં આવે તો સરકારની ઝોલીમાં કૂલ ₹12,46,278 કરોડનું ગ્રોસ ટેક્સ આવ્યું છે. આ ગયા વર્ષના આ સમયના મુકાબલે 11.6 ટકા વધુ છે. આ પહેલા ઓગસ્ટ મહિનામાં પણ GST કલેક્શન 14.8 ટકા તેજી સાથે ₹1,99,853 કરોડ રહ્યું હતું જેને સપ્ટેમ્બરની આ રેકોર્ડ તોડ સફળતાનો પાયો મુક્યો હતો.
7 ઓક્ટોબરની GST કાઉન્સિલ બેઠક પર નજર ટકી
આ વચ્ચે, વેપારીઓ અને સામાન્ય જનતાની નજર 7 ઓક્ટોબરે મળનારી GST કાઉન્સિલની આગામી મોટી બેઠક પર લાગેલી છે. કેન્દ્રીય નાણા મંત્રી નિર્મલા સીતારમણની અધ્યક્ષતામાં યોજાનારી આ બેઠકમાં ટેક્સના દરમાં કોઇ મોટા બદલાવની આશા નથી, તેની જગ્યાએ સરકાર GST 2.0 હેઠળ ટેક્સ ભરવાની પ્રક્રિયાને સરળ બનાવવા પર ભાર મુકશે. આ બેઠકનું મુખ્ય ફોકસ ઇ-ઇનવોઇસિંગ અને ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ (ITC)ના નિયમોને વધુ પારદર્શી અને કડક કરવું પડશે જેથી ટેક્સ ચોરી પર લગામ કસી શકાય.
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