સોના-ચાંદીની મોટી છલાંગ: ચાંદીના ભાવ 6 ટકા વધ્યા, સોનું 1.54 લાખ પહોંચ્યું
ટ્રમ્પની યુદ્ધવિરામની ઘોષણા છતાં નીચલા સ્તરે ખરીદી અને ડૉલરમાં નબળાઈને કારણે સોનું 2.5 ટકા અને ચાંદી 6 ટકા ઉછળ્યા
Published : April 8, 2026 at 4:12 PM IST
મુંબઈ: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા ઈરાન સાથે બે અઠવાડિયાના યુદ્ધવિરામની જાહેરાત છતાં, બુધવારે ભારતીય અને વૈશ્વિક બજારોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવમાં તીવ્ર ઉછાળો જોવા મળ્યો. સલામત રોકાણની માંગ અને નીચા સ્તરે ખરીદીને કારણે ચાંદી 6 ટકા અને સોનામાં લગભગ 2.5 ટકાનો વધારો થયો.
બજારની સ્થિતિ: સોનું અને ચાંદી નવી ઊંચાઈએ
મલ્ટિ કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) પર, જૂન વાયદાના સોનાના ભાવ ₹3,688 અથવા 2.45 ટકા વધીને ₹1,53,977 પ્રતિ 10 ગ્રામના ઇન્ટ્રાડે ઉચ્ચ સ્તરે પહોંચ્યા. દરમિયાન, મે વાયદાના ચાંદીના ભાવમાં આશરે ₹13,422 નો નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળ્યો, જે ₹2,44,770 પ્રતિ કિલોગ્રામના ઉચ્ચ સ્તરે પહોંચ્યો.
ભાવ વધારા માટેના મુખ્ય કારણો
બજારના નિષ્ણાતોના મતે, આ ઉછાળા પાછળ ઘણા મુખ્ય કારણો હતા:
નીચલા સ્તરે ખરીદી
પશ્ચિમ એશિયા કટોકટી દરમિયાન ભાવ ઘટાડા પછી, રોકાણકારોએ આને ખરીદીની સારી તક તરીકે જોયું. નીચલા ભાવે વધેલી માંગથી ભાવને ટેકો મળ્યો.
યુએસ ડોલરમાં નબળાઈ
ટ્રમ્પના "સ્ટેન્ડ ડાઉન" આદેશને પગલે, આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ડોલર થોડો નબળો પડ્યો, જેના કારણે અન્ય ચલણો ધરાવતા રોકાણકારો માટે સોનું સસ્તું થયું.
ક્રૂડ ઓઇલમાં તીવ્ર ઘટાડો
યુદ્ધવિરામના સમાચારથી ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં 20 ટકા સુધીનો ઐતિહાસિક ઘટાડો થયો. બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઘટીને બેરલ દીઠ $91.88 થઈ ગયું. ભાવમાં ઘટાડાથી બજારમાં લિક્વિડિટીમાં વધારો થયો, જેનો લાભ કિંમતી ધાતુઓને મળ્યો.
RBIની નાણાંકીય નીતિ
ભારતીય રિઝર્વ બેંકે તેનો રેપો રેટ 5.25 ટકા પર સ્થિર રાખ્યો. આ નિર્ણયથી સ્થાનિક બજારોમાં સકારાત્મક સેન્ટિમેટ સર્જાયું, જેના કારણે શેરબજાર તેમજ બુલિયન બજારમાં વધારો થયો.
ચલણ અને શેરબજાર પર અસર
ચલણ બજારમાં, ભારતીય રૂપિયો યુએસ ડોલર સામે 40 પૈસા મજબૂત થઈને 92.61 પર બંધ થયો. વધુમાં, શેરબજારો (સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી)માં પણ લગભગ 4 ટકાનો વધારો જોવા મળ્યો.
ટ્રમ્પની જાહેરાતથી તાત્કાલિક યુદ્ધની ચિંતાઓ હળવી થઈ છે જોકે, રોકાણકારો લાંબા ગાળાની અનિશ્ચિતતા અંગે ચિંતિત છે. આ જ કારણ છે કે સોના અને ચાંદીની સુરક્ષિત રોકાણની ચમક યથાવત છે.
