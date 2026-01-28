મારુતિ સુઝુકીના ત્રીજા ક્વાર્ટરના પરિણામો: નફામાં 4% વધારો, રેકોર્ડ વેચાણ છતાં શેરમાં ભારે અસ્થિરતા જોવા મળી

ETV Bharat / business

મારુતિ સુઝુકીનો ત્રીજા ક્વાર્ટરનો નફો રેકોર્ડ વેચાણને કારણે 4% વધ્યો; જોકે, માર્જિન દબાણ અને એક વખતના વધારાને કારણે શેરમાં વધઘટ જોવા મળી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 28, 2026 at 6:51 PM IST

1 Min Read
નવી દિલ્હી: દેશની સૌથી મોટી કાર ઉત્પાદક કંપની મારુતિ સુઝુકી ઇન્ડિયાએ બુધવારે નાણાકીય વર્ષ 2025-26 ના ત્રીજા ક્વાર્ટરના નાણાકીય પરિણામો જાહેર કર્યા. કંપનીનો સ્ટેન્ડઅલોન ચોખ્ખો નફો વાર્ષિક ધોરણે લગભગ 4% વધીને ₹3,794 કરોડ થયો. જોકે, આ નફામાં ગયા વર્ષના શ્રમ કાયદાઓ સંબંધિત ₹593.9 કરોડનો એક વખતનો લાભ પણ શામેલ છે.

29% મજબૂત આવકમાં વધારો

આ ક્વાર્ટરમાં મારુતિ સુઝુકીની કામગીરીમાંથી આવક અપેક્ષાઓ કરતાં વધી ગઈ. કંપનીએ ₹49,891.5 કરોડની આવક નોંધાવી, જે ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળા (₹38,752.3 કરોડ) ની તુલનામાં 29% વધુ છે. બજાર વિશ્લેષકોએ આશરે ₹49,593 કરોડની આવકનો અંદાજ લગાવ્યો હતો, જેને કંપનીએ સફળતાપૂર્વક પાર કરી દીધો.

વેચાણના રેકોર્ડ તૂટ્યા

વેચાણની દ્રષ્ટિએ આ ત્રિમાસિક ગાળા કંપની માટે ઐતિહાસિક રહ્યો. તાજેતરના GST સુધારા (નાની કાર પર 18% સ્લેબ) પછી બજારમાં તેજીનો સીધો ફાયદો મારુતિને થયો.

  • સ્થાનિક વેચાણ: કંપનીએ 564,669 યુનિટનું અત્યાર સુધીનું સૌથી વધુ ત્રિમાસિક સ્થાનિક વેચાણ નોંધાવ્યું.
  • નિકાસ: મારુતિએ 103,100 યુનિટ નિકાસ કર્યા.
  • કુલ વેચાણ: કંપનીએ કુલ 667,769 વાહનો વેચ્યા.

નોંધનીય છે કે, મારુતિએ તેની પ્રથમ ઇલેક્ટ્રિક કાર, e-Vitara, યુરોપમાં નિકાસ કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે, જે ટૂંક સમયમાં ભારતીય બજારમાં લોન્ચ થશે.

શેરબજારમાં ડ્રામા

પરિણામોની જાહેરાત પછી મારુતિના શેરમાં ભારે અસ્થિરતા જોવા મળી. પરિણામો પછી શેર 4% ઘટીને ₹14,431 થયો, પરંતુ ટૂંક સમયમાં જ 6% નીચા સ્તરેથી ₹15,294 થયો. જોકે, માર્જિન દબાણ અને રોકાણકારોની ભવિષ્યની વૃદ્ધિ અંગે ચિંતાઓને કારણે દિવસના અંતે શેર ફરીથી દબાણ હેઠળ આવ્યો. કંપનીનું માર્કેટ કેપ હાલમાં ₹4.69 લાખ કરોડની આસપાસ છે.

મારુતિએ વેચાણ અને આવકના મોરચે સારો દેખાવ કર્યો હોવા છતાં, નિષ્ણાતો માને છે કે કાચા માલના વધતા ખર્ચ અને ભવિષ્યમાં માર્જિન જાળવવાના પડકારને કારણે રોકાણકારો સાવધ છે. વિદેશી રોકાણકારો (FII)નો હિસ્સો 15.76% પર સ્થિર રહ્યો.

