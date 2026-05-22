મારુતિ સુઝુકી જૂન 2026થી વધારશે કારની કિંમત, ખિસ્સા પર પડશે રૂ.30,000 સુધીનો ભાર
મારુતિ સુઝુકીએ મોંઘવારીના કારણે જૂન 2026થી પોતાની કારની કિંમતમાં રૂ.30,000 સુધીનો વધારો કરશે.
Published : May 22, 2026 at 3:36 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારતીય ઓટોમોબાઈલ બજારની દિગ્ગજ કંપની મારુતિ સુઝુકી ઈન્ડિયા (MSI) એ તેના વાહનોના ભાવમાં નોંધપાત્ર વધારો કરવાની જાહેરાત કરી છે. જૂન 2026 થી, કંપની તેના તમામ મોડેલોના ભાવમાં ₹30,000 સુધીનો વધારો કરવાની તૈયારીમાં છે. શેર માર્કેટમાં આપેલી નિયમનકારી ફાઇલિંગમાં, મારુતિ સુઝુકીએ જણાવ્યું હતું કે, વધતી જતી મોંઘવારી અને સતત વધતા ખર્ચના કારણે તેને આ પગલું ભરવાની ફરજ પડી છે. ભાવ વધારો અલગ-અલગ મોડેલ અને તેના સંબંધિત પ્રકારોના આધારે નક્કી કરવામાં આવશે.
ખર્ચનો બોજ ગ્રાહકો પર નાખવો મજબૂરી
એક સત્તાવાર નિવેદનમાં, કંપનીએ સ્પષ્ટતા કરી હતી કે, પાછલા ઘણા મહિનાઓથી ખર્ચને કાબૂમાં રાખવાનો પ્રયાસ કરી રહી હતી. આંતરિક ખર્ચ ઘટાડવાના પગલાં અમલમાં મૂકીને, કંપનીએ અગાઉ ગ્રાહકો પર આ અસર નહોતી પડવા દીધી. જો કે, ઇનપુટ કોસ્ટ (કાચા માલનો ખર્ચ) અને મોંઘવારીનું સ્તર હવે અપવાદરૂપે ઉચ્ચ મર્યાદા પર પહોંચી ગયું છે. કંપનીના જણાવ્યા મુજબ, તેના ગ્રાહકો પર પડતો બોજ ઓછો રાખવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.
₹3.49 લાખથી ₹28.7 લાખ સુધીની કાર
હાલમાં, મારુતિ સુઝુકી ભારતમાં બજેટ-ફ્રેંડલી કારથી લઈને પ્રીમિયમ સેગમેન્ટ સુધીના વાહનોનો વિશાળ પોર્ટફોલિયો ઓફર કરે છે. આ રેન્જમાં એન્ટ્રી-લેવલ હેચબેક 'S-Presso' થી લઈને પ્રીમિયમ યુટિલિટી વાહન 'Invicto' સુધીની દરેક કારનો સમાવેશ થાય છે. આ વાહનોની વર્તમાન એક્સ-શોરૂમ કિંમતો ₹3.49 લાખથી લઈને ₹28.7 લાખ સુધીની છે. જૂનમાં અમલમાં આવનારા ભાવ વધારા બાદ, એન્ટ્રી-લેવલ કાર અને SUV સેગમેન્ટમાં વાહનો બંનેના ભાવમાં સુધારો કરવામાં આવશે.
1.9 લાખ પેન્ડિંગ ડિલિવરી
રસપ્રદ વાત એ છે કે, કિંમતોમાં વધારો કરવાનો આ નિર્ણય એવા સમયે લેવામાં આવ્યો છે જ્યારે કંપની પાસે મોટી સંખ્યામાં કારના ઓર્ડર પેન્ડિંગ છે. 2026ના નાણાકીય વર્ષના અંત સુધીમાં, મારુતિ સુઝુકી પાસે આશરે 1.9 લાખ પેન્ડિંગ બુકિંગનો બેકલોગ હતો. આમાંથી, આશરે 1.3 ઓર્ડર ફક્ત નાની કાર સેગમેન્ટના હતા, જે 18% GST સ્લેબ હેઠળ આવે છે. જાન્યુઆરીની શરૂઆતમાં, કંપનીએ ઉત્પાદન મર્યાદાઓને ટાંકીને પહેલાથી જ પોતાના વાહનો બુક કરાવનારા ગ્રાહકો માટે 'પ્રાઇસ પ્રોટેક્શન સ્કીમ' પણ રજૂ કરી હતી.
ગયા સપ્ટેમ્બરમાં 'GST 2.0' લાગુ થયા પછી, કંપનીએ તેના નાના કાર મોડેલ્સ, જેમ કે Alto K10, Wagon R, Celerio અને S-Presso માટે ₹79,600 થી ₹1,29,600 સુધીના ભાવમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો કરવાની જાહેરાત કરી હતી. જોકે, આવતા જૂનથી, નવી કાર ખરીદનારા ગ્રાહકોએ તેમના ખિસ્સામાંથી વધુ ખર્ચ કરવો પડશે.
